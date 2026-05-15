(PREJELI SMO) Vabilo na Festival zdravja 2026 – sreda, 20. 5. 2026, od 9.00 do 15.00

Javni zavod Zdravstveni dom Brežice v sredo, 20. maja 2026, pripravlja Festival zdravja 2026, ki bo potekal v atriju zdravstvenega doma med 9.00 in 15.00 uro.

Dogodek je namenjen promociji zdravja, preventive in ozaveščanja prebivalcev o pomenu zdravega življenjskega sloga. Obiskovalci bodo imeli priložnost sodelovati v različnih predstavitvah, delavnicah ter preventivnih meritvah, ki jih bodo izvajali zdravstveni strokovnjaki.

Festival zdravja je del širših prizadevanj Zdravstveni dom Brežice za krepitev javnega zdravja v lokalni skupnosti in spodbujanje preventivnega delovanja med prebivalci.

Organizatorji pričakujejo, da bo dogodek pritegnil širok krog obiskovalcev vseh starosti, saj bo poudarek na praktičnih nasvetih za izboljšanje zdravja ter dostopnosti osnovnih zdravstvenih informacij na enem mestu.