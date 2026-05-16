(FOTO) Na predvečer spominskega dneva: Trg republike obsijale luči za žrtve komunističnega nasilja

Nocoj, na predvečer dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, je na Trgu republike v Ljubljani potekala osrednja spominska slovesnost, kjer so se zbrani pod geslom »Ker smo ljudje« poklonili tisočem zamolčanih žrtev in obsodili vladno brisanje zgodovinskega spomina.

Luči spomina pred Državnim zborom

Osrednji ploščadni del trga pri Spomeniku revolucije so nocoj ob 21. uri obsijale spominske luči, postavljene v križ. Organizatorji so z dogodkom na predvečer spominskega dne znova opomnili na pomen ohranjanja resnice, ki jo je odhajajoča vladna politika z ukinitvijo tega spominskega dneva poskusila ponovno potisniti v pozabo. Zbrani so s skupnim prižigom luči in molitvijo vrnili človeško dostojanstvo vsem, ki so postali žrtve revolucionarnega in totalitarnega nasilja na slovenskih tleh.

Združeni v spominu in kulturi

Spominski večer so skupaj pripravili Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo, Nova Slovenska zaveza, Društvo Združeni ob Lipi sprave in pobuda Vsepovojitev. Na slovesnosti so s svojimi nastopi in nagovori sodelovali Marcelo Brula, Neli Zidar Kos, Karmen Zidar Kos, Rok Pogačnik ter prisotni varuhi spomina. Prireditev je povezoval dramski igralec Pavle Ravnohrib, zbrani pa so slišali tudi napev Kaj ti je, deklica, ki jo je na ustno harmoniko zaigral prvi predsednik slovenske demokratične vlade Lojze Peterle. V govorih je bilo izpostavljeno, da naroda brez resnice ni mogoče spraviti ter da ideološki dekreti odhajajoče oblasti ne morejo izbrisati trpljenja naših ljudi. Zapel je tudi Moški pevski zbor TD Briše.

Prenos za celotno Slovenijo

Dogodek je privabil številne ljudi, ki se zavedajo pomena dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Za vse tiste, ki zaradi razdalje ali drugih obveznosti na ta predvečer niso mogli priti v Ljubljano, pa je bil omogočen neposredni televizijski prenos na programu Planet 2, s čimer je resnica dosegla domove po vsej Sloveniji.