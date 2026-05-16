Na jubilejnem Eurosongu na Dunaju zmagala Bolgarija, Izrael drugi

Na jubilejnem, 70. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako je odločil seštevek glasov nacionalnih žirij in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. Na drugo mesto se je uvrstil Izrael s pevcem Noamom Bettanom in pesmijo Michelle. V finalu je bilo 25 držav.

Gledalci Evrovizije so s tem pritrdili nacionalnih žirijam, ki so največ glasov namenile prav zmagovalki.

V celoti je na letošnjem tekmovanju sodelovalo 35 držav, v finale pa se jih je uvrstilo pet neposredno ter po deset iz torkovega in četrtkovega predizbora. V jubilejni izvedbi je Evrovizijo po vzoru njenih začetkov odprl orkester, ki je nekoč spremljal nastopajoče, tokrat dunajski radijski simfonični orkester ORF.

S svojimi predstavniki so sodelujoče države prikazale raznolikost Evrope, kar je bil tudi prvotni namen tekmovanja pred 70 leti, saj je bilo mogoče slišati tako različne jezike, ki so se v večji meri vrnili na evrovizijski oder, kot različne zvoke, ki so segali od folklornih elementov prek vplivov popa, rocka, elektronskih oziroma techno ritmov do opernih linij. Več je bilo balad, med drugim s predstavniki Avstralije, Italije in Izraela, več je bilo tudi plesnih skladb, med drugim še iz Moldavije, Velike Britanije in Švedske.

V času glasovanja so poslušalce oziroma gledalce pred televizijskimi zasloni in na internetu spomnili na nekatere znane evrovizijske skladbe s preteklih tekmovanj, kot so Save Your Kisses For Me, Waterloo in Volare. Med samim tekmovanjem pa je občinstvo lahko izvedelo tudi, da vprašanje, katera je najbolj uspešna evrovizijska pesem, nima enoznačnega odgovora. Če je portugalski zmagovalec Salvador Sobral pred leti s skladbo Amar pelos dois zbral največ glasov doslej, je največjo prodajo zabeležil predstavnik Italije Domenico Modugno s pesmijo Volare, ki niti ni bila zmagovalna. Največ pretočnih predvajanj oziroma streamov pa ima nizozemski zmagovalec Duncan Laurence s pesmijo Arcade.

Eurosong je letos bojkotiralo pet držav v znak protesta proti udeležbi Izraela zaradi razmer na območju Gaze, med njimi Slovenija z nacionalno televizijo, ki prireditve ni niti prenašala.