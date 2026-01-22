(PREJELI SMO) Iniciativa Prebudimo Slovenijo: Janković je tisti, ki v Ljubljani deluje razdiralno

Piše: iniciativa Prebudimo Slovenijo

Skupina svetnikov MOL z zavajajočimi vprašanji predsedniku SDS podtika stališče, s katerim naj bi Ljubljančane ob nedavnem nastopu harmonikarjev na Prešernovem trgu delil po nacionalnem poreklu. S tem želijo, kot že tolikokrat doslej, mestni javnosti znova sporočati, da slovenske pomladne stranke, posebej pa predsednik SDS, delujejo razdiralno, oni sami pa vključevalno.

Vprašanja svetnikov javnosti vsiljujejo prepričanje, da je problem Ljubljane politika SDS in njen predsednik. V dveh januarskih oddajah, Tarča, na nacionalni televiziji, se je jasno pokazalo, da prav noben etično ter gospodarsko in politično sporen problem mesta ni povezan z SDS, marveč z županom Zoranom Jankovićem.

Ljubljančani se ne delimo na avtohtone in priseljene in nas na ta način ne deli nobena pomladna stranka. Ljubljana je v resnici globoko razdeljena med vse meščane na eni strani in županom Jankovićem na drugi. Ločnica med nami ni nacionalnost, temveč župan. Ljubljančani smo na enem bregu, župan pa na drugem. Vsi smo njegovi talci, žrtve njegove privatizacije mestnega sveta, mestnih oblastnih struktur, podreditve birokratskega aparata upravne enote, ki legalizira nakupe zemljišč in izdajo gradbenih in drugih dovoljenj za nosilce oporečnega kapitala iz tujine, zlasti iz nekaterih držav z območja propadle države. V našem mestu se stran od oči javnosti in s tihim pristankom mestne oblasti križajo poti domačega koruptivnega omrežja in organiziranega kriminalu iz tujine, čemur sodišča kot po pravilu niso kos. Zasebno-javno partnerstvo Ljubljano spreminja v betonsko džunglo, prihodki pa se bolj kot v ugodne storitve za meščane po številnih obvodih prelivajo v korist posameznikov, ki so lojalni mestni oblasti. Tudi kultura in šport, ki sta s strani župana res obilno podprta, sta v veliki meri v funkciji ustvarjanja ozračja, ki županovim dejanjem daje legitimnost in pozitivno javno podobo. Razen tega je Janković vsestranski podpornik posameznikov in skupin, ki v Ljubljani vzdržujejo revolucionarni razdor s ciljem, da ohranjajo gospodarsko in politično moč, pridobljeno z revolucijo.

Po vsem tem, kar že toliko let o sumljivih poslih članov družine Janković poročajo mediji, zlasti pa televizijska oddaja Tarča, bi mestni svetniki morali kritična vprašanja namesto nemočni opoziciji zastaviti aktualnemu županu in podpreti tiste, ki si v splošni apatiji še upajo dvigniti glas.

Za odbor Prebudimo Slovenijo: Vlasta Doležal Rus