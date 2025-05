(PREJELI SMO) Gospod premier, kdaj se boste nehali norčevati iz nas?

Piše: Janez Remškar

Spoštovani dr. Robert Golob in Slovenke in Slovenci!

Kdaj se boste, g. predsednik, nehali norčevati iz Slovenk in Slovencev? Izgubljeni zakonodajni referendum si sedaj razlagate kot zmagovit za vas, ki ste ga na vaš predlog bojkotirali! Naše državljane, ki so z glasom proti, potrdili, da je treba narediti konec privilegijem umetnikom, ki to niso, oziroma so nekateri le po vaši presoji, ste imenovali populiste! S tem ste se izkazali, da ste daleč od demokrata. Ali si morda lahko predstavljate, kaj bi se zgodilo z visokim politikom v Švici, če bi predlagal tak bojkot?

Skrajno nemoralna je tudi vloga osrednjih medijev, ki so le nekritično poročali o vašem ravnanju! Spoštovane Slovenke in Slovenci! Upam, da se zavedamo, da smo na točki, ki je ne smemo prestopiti. Trenutno smo še v demokraciji in zato moramo narediti vse, da se nam ne ponovi enoumje, enako tistemu po II. svetovni vojni in da bo obstala le resnica skrajno levega slaboumja, ki ne spoštuje, še več, zaničuje domovino in našo slovensko identiteto!

Morda ni slučaj, da sem to zapisal na datum »uscane Zofke«

V Ljubljani, 15.5.2025 Janez Remškar