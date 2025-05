(PREJELI SMO) Glas upokojencev: Zbiramo podpise!

Piše: Glas upokojencev

Začetek zbiranja podpisov za Zakon o popravi krivic moškim upokojencem.

Stranka Glas upokojencev sporoča, da bo s 1. septembrom 2025 pričela z uradnim zbiranjem podpisov za vložitev Zakona o popravi krivic moškim upokojencem, ki so bili med letoma 2013 in 2022 zaradi določil pokojninske reforme nepravično prizadeti.

Namen zakonodajne pobude je sistemska odprava krivic, ki so v omenjenem obdobju prizadele številne moške upokojence.

Zaradi sprememb v pokojninski zakonodaji je prišlo do neenakosti, ki so imele za posledico znižanje pokojnin ali neupravičene razlike v izračunih pravic.

Predlagani zakon predvideva ukrepe za:

-izravnavo posledic neenakopravne obravnave,

-pravičnejši pokojninski izračun za prizadete posameznike,

-simbolno in materialno priznanje njihovega prispevka k družbi.

Stranka Glas upokojencev poziva vse državljanke in državljane, naj pobudo podprejo s svojim podpisom in tako prispevajo k popravi dolgoletnih socialnih in pravnih neenakosti.

Podrobnosti o lokacijah zbiranja podpisov, vsebini zakonodajnega predloga ter možnostih oddaje podpore bodo sproti objavljene na uradni spletni strani stranke in njenih komunikacijskih kanalih.