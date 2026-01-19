(PREJELI SMO) Dr. Jože Dežman: Pobuda za izvedbo inšpekcijskega nadzora v zvezi s financiranjem EPIC centra in razstave Mesto na meji v okviru EPK GO2025

Piše: dr. Jože Dežman

Spoštovane/i! Dovolite mi, da nadaljujem svoje spraševanje o Epic centru v Novi Gorici in njegovi stalni razstavi, o stalni razstav Vojaškega muzeja slovenske vojsk v Kadetnici v Mariboru in o stalni razstavi Muzeja novejše in sodobne zgodovine v Ljubljani. Skupni imenovalec mojega spraševanja je dejstvo, da nobena od teh ustanov ne odgovarja nanje. Ali sem neoseba, torej osovraženi drugi, segregirano, diskriminirano, stigmatizirano bitje, ki ne zasluži odgovora?

Prilagam nekaj dokumentov, ki potrjujejo moje gornje trditve.

Da bi prišli do odgovora, ponavljam svoja vprašanja. Če v zakonskih rokih ne bom dobil odgovorov, se bom obrnil na Urad informacijske pooblaščenke.

A Stroški

A1 Stalna razstava Epic centra

Za Epic center so iz občine Nova Gorica odgovorili, da je bilo “za pripravo razstave izvedeno javno naročilo v dveh sklopih:

· 1. Sklop – gradbeni del – je izvedlo podjetje DILCA d.o.o.: vrednost izvedenih del znaša 85.064,63 EUR (z DDV)

· 2. Sklop – gradbeni del – je izvedlo podjetje ATLAS oprema d.o.o.: vrednost izvedenih del znaša 232.756,28 EUR (z DDV).«

Poleg tega je bilo objavljeno, da je dr. Kaja Širok dobila okrog 75.000 €.

MO NG pojasnjuje njeno vlogo:

»Za pripravo različnih neposredno in posredno povezanih vsebin s stalno zbirko je zavod izplačal honorar dr. Kaji Širok, in sicer EUR od avgusta 2024 do decembra 2024 in od februarja 2025 do decembra 2025, ki so obsegale: predpriprave projekta, mednarodne predstavitve projekta, pripravo in izvedbo mednarodne konference, pripravo vsebinskih in spletnih vsebin, izbor in nadzor nad celostno podobo, izbor oblikovanja razstave, vodenja, vsebinsko povezovanje z drugimi projekti EPK in drugo. Stalno razstavo Mesto na meji je pripravila dr. Kaja Širok skupaj s sodelavci, zgodovinarjem dr. Markom Klavoro, italijanskim zgodovinarjem dr. Alessandrom Cattunarjem, avtorico dokumentarnih filmov Anjo Medved ter s sodelovanjem italijanskih in slovenskih muzejev.«

Sprašujem, kolikšen honorar so dobili sodelavci dr. Marko Klavora, dr. Alessandro Cattunar, Anja Medved?

V kolofonu razstave in na razstavi sami pa so omejeni tudi:

Dr. Petra Svoljšak

Svet vmes: Ana Kreč, Jure Horvat, Žan Majetič

AA + Studio kruh: Anja Debello, Aljaž Vesel, Gregor Makovec

Lektura in prevod: Kristina Sluga, Janja Zavrtanik, Borut Praper

Koliko so bili njihovi honorarji?

Kdo so avtorji bodočega zbornika/kataloga in koliko so bili njihovi honorarji?

Če vemo za stroške Dilca plu d.o.o. in Atlas oprema d.o.o., sprašujemo, koliko je bilo izplačano:

Fluks in decibel d.o.o. (izvedba avdio-video)

Atlas d.o.o. (tiskarska dela)

Kakšni stroški so predvideni za tisk bodočega zbornika?

Kakšni stroški so predvideni za postavitev bodoče spletne strani?

Kdaj bo razstava opremljena s prevodi?

Če je po pojasnilu MO NG za vse pomembne odločitve odgovorna dr. Kaja Širok, kako je mogoče, da stalna razstava stoji brez prevodov, da nima spletne strani in da ni kataloga/zbornika?

Kakšna je bila pogodba z dr. Kajo Širok, da je dobila izplačane honorarje tudi za dela, ki več kot očitno niso bila opravljena?

A2 Stalna razstava Vojaškega muzeja

Iz kolofona stalne razstave Vojaškega muzeja se da razbrati:

Oblikovanje: Manca Filipič, RPS d.o.o.

Izvedba razstave: RPS d.o.o.

Prosim za podatek, koliko honorarjev je bilo izplačanih, tudi honorarjev za katalog zbornik razstave in njegov natis.

B Vsebinska vprašanja

B1 Stalni razstavi v Epic centru in Vojaškem muzeju

V prispevku v Demokraciji, ki ga prilagam, sem se spraševal o nekaterih vsebinskih in muzeoloških problemih tako o stalni razstavi v Epic centru kot v Kadetnici v Mariboru.

Dodatne strokovne raziskave odpirajo nova in nova vprašanja, ki postavljajo slovenskim oblastem, zgodovinopisju in drugim stroka ter muzeologiji posebej veliko odgovornost, da nanje odgovori.

Ali imamo lahko razstavo, ki ne ve, ali govori o Gorici ali Novi Gorici ali Goriški, stalno razstavo o vojskah, vojakih in vojskovanju ne pove skoraj nič? Ali ni več kot alarmantno, da se v obeh primerih prav ob osemdesetletnici konca druge svetovne vojne in komunističnega prevzema oblasti izognejo velikim vprašanjem druge svetovne vojne, okupacije, priključitve, upora, revolucije, protirevolucije, državljanske vojne?

Ali lahko domnevamo, da je nevarno za strokovno delo, če se lahko projekti pridobijo in izvajajo s preveliko bližino politike: omenimo dr. Kajo Širok, ki na projekt pride s položaja državne sekretarke v kabienetu predsednika Vlade RS in dr. Martina Premka, ki pri razstavi Vojaškega muzeja odigra neko vlogo tudi zaradi tega, ker je predsednik Odbora za obrambo Državnega zbora.

To nujno zahteva odgovoren in temeljit kritični dialog.

Ta pa ne bo možen, dokler ne bomo imeli na razpolago dokumentacije o odločitvah, ki so v Novo Gorici in Mariboru vodile k takim vsebinam in takemu načinu prezentacije, kot jih imamo.

Zato prosim za scenarija stalne razstave v Epic centru in stalne razstave Vojaškega muzeja.

Prosim tudi za podatke o tem, kateri organi so obravnavali in odobrili oba scenarija.

In o tem, kateri organi so odločali o stroškovnikih obeh stalnih razstav.

B2 Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Leta 2022 so bili pripravljeni dodatni panoji in razporeditev gradiv za dopolnitev sobe 1941 – 1945 stalne razstave Muzeja sodobne zgodovine Slovenije. Po ukinitvi MNZS in ustanovitvi Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije ter posledični zamenjavi direktorja se je vse ustavilo. Večkrat sem spraševal, kdaj bo prenova te sobe zaključena. Odgovora ni bilo in zgodilo se je, da je prav ob osemdesetletnici konca druge svetovne vojne in komunističnega prevzema oblasti stalna razstava osrednjega slovenskega muzeja za 20.stoletje soba, ki je posvečena dogajanju 1941-1945, ostala kar tam nekje na poti, vsekakor pa ne postavljena do konca.

Zato še enkrat sprašujem, kdaj in kako bo v MNSZS prenova sobe 1941 – 1945 zaključena.

C Kaj je Epic center?

MO NG je »posvojila« Epic center. Kaj je zdaj Epic center? Napovedovalo se je središče za evropsko zgodovino. Prazne police, ki naj bi jih z svojimi predmeti napolnilo ljudstvo, nakazujejo, da naj bi bil to muzej.

Prosim vas, da mi posredujete programske dokumente in finančni program Epic centra za leta 2026.

Ko bomo dobili odgovore na ta vprašanja, predlagam, da strokovna in muzejska združenja začnejo odgovorno razpravo o tem, o čemer sprašujem.

Naj omenim, da so številni muzealci in muzejska združenja problematizirala ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve, čeprav bi bilo zanj namenjenega manj denarja kot za Epic center.

V pričakovanju vaših odgovorov vas lepo pozdravljam.

Dr. Jože Dežman