(PREJELI SMO) Dr. Jože Dežman: O problematiki Epic centra v Novi Gorici in o Vojaškem muzeju v Kadetnici

Piše: dr. Jože Dežman

Letošnjega 19. januarja sem vam pisal s prošnjo za podatke o postavitvah razstav v Epic centru v Novi Gorici, v Vojaškem muzeju v Kadetnici v Mariboru ter Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

Zahvaljujem se MNSZS za obljubo, da bodo sobo 1941 – 1945 stalne razstave dopolnili v letu 2026. Prav tako se zahvaljujem MO Nova Gorica, kjer so glede mojih vprašanj pisali na Epic center oz. [email protected] in navedli, da glede »informacij, ki se nanašajo na programski del EPICa, s katerimi Mestna občina Nova Gorica ne razpolaga.

V skladu z 20. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja vam zato zahtevo prosilca odstopamo v reševanje.«

Prosim tako Epic center kot Vojaški muzej slovenske vojske, da posredujeta zaprošene podatke.

To je nadvse pomembno, da se lahko začne vsebinska in odgovorna javna razprava.

Naj opozorim, da je Bojan Požar 6. junija 2024, ko je dr. Kaja Širok postala deseta državna sekretarka v kabinetu predsednika Vlade RS (in zato odstopila kot direktorica projekta EPK Nova Gorica 2025), opozoril, »da Širokova na tiskovni konferenci ni samo govorila precejšnjih neumnosti, češ, saj ni odstopila, ampak samo menja delovno mesto, ampak tudi direktno napovedala koruptivno dejanje: ker da bo kot državna sekretarka bedela nad projektom, hkrati pa sodelovala tudi kot avtorica znotraj EPK, za plačilo seveda. Povedano drugače, državna funkcionarka bi sam sebi nakazovala denar kot avtorici. Pravijo poznavalci kulture, da kaj takšnega pa še ne.«

Več kot 75.000 €, ki jih je bilo tako nakazanih dr. Širokovi, velja presojati v tej luči in zato zahtevamo pregledne podatke o postopkih, načinih preverjanja programskih vsebin in izplačilih.

Še bolj pomembna pa je vsebinska razprava. O hudih vsebinskih težavah razstave v Epic centru je zadnji pisal dr. Željko Oset. Naj samo poudarim eno točko: kako je mogoče, da v stalni razstavi ni slovenske manjšine v Italiji? Pa je to vprašanje samo eno od mnogih, na katere opozarja dr. Oset.

Zato je nujno, da se strokovna in zlasti muzejska združenja s temi vprašanji končno začnejo ukvarjati. Brez odgovorne javne razprave to ni možno.

Zato vas prosim, da v zakonskih rokih posredujete informacije javnega značaja, da bomo lahko to razpravo nadaljevali.

Srečno!