(PREJELI SMO) Dr. Jože Dežman javno sprašuje vlado in ministrico za kulturo Asto Vrečko glede Evropske prestolnice kulture

Dr. Jože Dežman (foto: osebni arhiv)

Piše: dr. Jože Dežman

Spoštovane, spoštovani! Otvoritev EPK je bila dvomilijonska investicija. Grajena na visokih gostih: predsednik RI in predsednica RS, predsednik Vlade RS, ministra za kulturo RI in RS, dva evropska komisarja in mnogi drugi visoki gostje.

Epic center je stal nekajkrat več kot otvoritev EPK GO 2025. Njegova otvoritev naj bi bila osrednji dogodek EPK GO 2025. Napovedana je bila maja. Sedaj je prišlo vabilo, da bo otvoritev 26.novembra. Toda te otvoritve v GO!News za november 2025 ni. Kako to?

Po vabilu sodeč na otvoritvi ne bo nobenega ministra slovenske vlade, niti predsednika Vlade RS ali predsednice RS. Kako to?

Prav tako po vabilu sodeč na otvoritvi razstave ne bo nobenega protokolarnega gosta iz Italije. Kako to?

Vabilo je izredno skromno, brez vsebine. Ali bo pred otvoritvijo novinarska konferenca? Če je ne bo, vas prosim za gradiva razstave, morda katalog, zloženko? Če tudi tega ni, vas prosim, da mi pošljete   vsaj  kolofon razstave.

Še vedno pa ostajajo aktualna moja vprašanja o stroških in usodi Epic centra ter   njegove stalne razstave, na katera niste odgovorili in so bila tudi javno objavljena.

V pričakovanju vaših odgovorov vas lepo pozdravljam

Dr. Jože Dežman

