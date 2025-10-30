(PREJELI SMO) Delodajalske organizacije razočarane nad načinom vodenja socialnega dialoga

Piše: predstavniki delodajalcev

Reprezentativne delodajalske organizacije, članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), smo na predsednika vlade dr. Roberta Goloba naslovile pismo, v katerem izražamo oster protest nad načinom vodenja socialnega dialoga, ki smo mu bile priča na izredni seji ESS ta ponedeljek. Kljub zagotovilom predsednika vlade o iskanju kompromisnih rešitev in dialoga, so bila naša stališča in pripombe na predlog Zakona o izplačilu zimskega prejemka v celoti prezrte.

Delodajalske organizacije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), smo razočarane, ker Vlada RS in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nista podala nobenih vsebinskih odgovorov ali pojasnil na naše pisne predloge, argumente in vprašanja v zvezi s predlogom omenjenega zakona. Ker odgovorov nismo dobili, tudi niso bili izpolnjeni temelji za vsebinsko razpravo o predlaganem zakonu. Bistvo socialnega dialoga je, da smo v dialog enakopravno vključeni in obravnavani vsi socialni partnerji, torej tudi delodajalci. V konkretnem primeru pa smo bili delodajalci popolnoma prezrti in preslišani že v fazi izhodišč in nato še pri obravnavi predloga zakona. Zaradi vsega naštetega bi bila udeležba na izredni seji ESS preuranjena.

Kljub temu, da delodajalske organizacije nismo bile prisotne na izredni seji ESS, so predstavniki vlade in sindikatov odločili, da sami opravijo socialni dialog in razpravo o predlogu zakona. Takšna razprava, brez prisotnosti in sodelovanja enega izmed socialnih partnerjev, v tem primeru delodajalske strani, nikakor ne more biti označena kot socialni dialog, temveč gre zgolj za še en pogovor med vlado in sindikati.

Posebej smo ogorčeni nad ravnanjem ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca, ki je kot skrbnik socialnega dialoga v naši državi takšen t. i. socialni dialog dopustil in celo vodil tovrstno razpravo na seji brez predstavnikov delodajalcev. Ostro nasprotujemo ignoranci in enostranski potezi ministra, ki na tak način ponovno ruši socialni dialog in ignorira delodajalske organizacije, ki predstavljajo pomembne del družbe, to je gospodarstvo. Minister za delo v tem primeru ponovno ne izvaja svoje vloge tripartitnega povezovanja, dogovarjanja in iskanja kompromisnih rešitev, kar je temelj socialnega dialoga in socialnega partnerstva, in kar bi morala biti njegova osnovna naloga, temveč ponovno izvaja izrazito neenakopravno obravnavo delodajalske strani. Takšen način vodenja je v juliju 2023 že privedel do izstopa delodajalcev iz ESS.

Večkrat smo že pojasnili, da so bile razprave glede t. i. »božičnice« oziroma zimskega prejemka, tako pri predsedniku vlade 17. oktobra kot na ministrstvu za delo 24. oktobra 2025, neformalne narave. Takšnih srečanj zato ne moremo šteti kot pogajanja za iskanje kompromisov v okviru socialnega dialoga.

Predlogi delodajalske strani so bili že večkrat javno predstavljeni, zato na podlagi novih dejstev predlagamo najbolj optimalno rešitev, in sicer, da se božičnica oz. zimski prejemek za vse prebivalce Slovenije zagotovi iz državnega proračuna RS.

Naše zahteve za nadaljevanje socialnega dialoga so jasne. Zahtevamo, da se socialni dialog nadaljuje v običajnem tripartitnem okvirju, z enakopravno vključenostjo vseh partnerjev. Predmet pogajanj ne more biti le omejen obseg minimalnih parametrov, temveč celotna vsebina predloga zakona, ki pa mora biti tudi ustrezno pripravljena. Samo v tripartitnem dialogu z odprto vsebino, kjer so vladna stran, sindikati in delodajalci enakovredno vključeni, bi lahko dosegli dogovor, ki bi bil sprejemljiv za vse strani.

Pričakujemo zrelost politike, ki bo spoštovala institucionalni okvir ESS in omogočila pogoje za konstruktivna pogajanja, v katerih bomo delodajalci lahko enakopravno sodelovali. V kolikor pa se bo takšen način dela v obliki izključevanja in monologa s strani predstavnikov vlade, še posebej pa s strani skrbnika socialnega dialoga nadaljeval tudi v prihodnje, potem ne vidimo druge rešitve, kot je ponovna začasna obstrukcija delodajalcev pri delovanju ESS, o čemer bo pravočasno seznanjena tako slovenska, kot tudi širša evropska javnost.