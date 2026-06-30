(PREJELI SMO) Arriva v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom z 1. julijem uvaja novo sezonsko mednarodno avtobusno linijo Kranjska Gora – Trbiž – Podklošter

Piše: C. R.

Arriva bo z 1. julijem 2026 začela izvajati novo sezonsko mednarodno avtobusno linijo Kranjska Gora – Trbiž (Tarvisio) – Podklošter (Arnoldstein), ki bo od 1. julija do 31. avgusta 2026 vsak dan povezovala Slovenijo, Italijo in Avstrijo.

Nova avtobusna povezava bo izboljšala čezmejno mobilnost na območju Julijskih Alp ter domačinom in obiskovalcem omogočila cenovno dostopno in okolju prijazno potovanje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Linija povezuje priljubljene turistične destinacije in omogoča nadaljnje železniške povezave iz Podkloštra (Arnoldsteina), zato predstavlja dodatno možnost za potovanje brez osebnega avtomobila.

Avtobus bo vozil vsak dan s štirimi odhodi v vsako smer:

Kranjska Gora – Trbiž (Tarvisio) – Podklošter (Arnoldstein): 9.00, 11.00, 15.00 in 17.00,

Podklošter (Arnoldstein) – Trbiž (Tarvisio) – Kranjska Gora: 9.50, 11.50, 15.50 in 17.50.

Izvajanje sezonske mednarodne avtobusne linije financira RRA Posoški razvojni center (PRC) v okviru projekta Trans-borders+, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe. Cilj projekta je izboljšati čezmejno dostopnost, spodbujati trajnostno mobilnost ter prebivalcem in obiskovalcem ponuditi kakovostne alternative uporabi osebnega avtomobila.

»Čezmejna povezljivost javnega potniškega prometa je ključna za učinkovit sistem trajnostne mobilnosti. Omenjena linija nadaljuje večletna prizadevanja Posoškega razvojnega centra, da na območju Julijskih Alp vsaj v času turistične sezone obiskovalcem ponudimo dobre alternative, ki so sicer opredeljene tudi v Regijski celostni prometni strategiji za širše območje Julijskih Alp,« dodaja Miro Kristan iz PRC.

»Nova mednarodna sezonska linija Kranjska Gora – Trbiž (Tarvisio) – Podklošter (Arnoldstein) predstavlja pomemben korak pri izboljšanju čezmejne dostopnosti Julijskih Alp. Z novo povezavo prebivalcem in obiskovalcem omogočamo kakovostno, dostopno in trajnostno obliko potovanja med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Verjamemo, da bo nova linija izboljšala dostopnost območja ter spodbudila uporabo javnega prevoza med domačini in obiskovalci,« je povedala Klaudija Časar Torkar, direktorica Arrive v Sloveniji.

Cene enosmernih vozovnic so:

Kranjska Gora – Trbiž (Tarvisio): 3,00 EUR,

Trbiž (Tarvisio) – Podklošter (Arnoldstein): 2,50 EUR,

Kranjska Gora – Podklošter (Arnoldstein): 4,50 EUR.

Podrobni vozni red in cenik vozovnic sta objavljena na spletni strani Arrive (https://arriva.si/nova-mednarodna-sezonska-linija-kranjska-gora-trbiz-podkloster-od-1-julija/) in priložena temu sporočilu za javnost.

O projektu Trans-borders+

Projekt Trans-borders+ spodbuja razvoj trajnostne mobilnosti in izboljšanje čezmejnih prometnih povezav na območju Julijskih Alp. Vodi ga RRA Posoški razvojni center, sofinanciran pa je iz programa Interreg Central Europe. Nova sezonska mednarodna avtobusna linija je ena izmed aktivnosti projekta, namenjena izboljšanju dostopnosti destinacije z javnim potniškim prometom ter spodbujanju uporabe trajnostnih oblik mobilnosti.