Kako so se mediji glede Tanje Fajon zaplezali! Razkrito, da nihče ni kritiziral Slovenije, ampak postopek v Bruslju!

Piše: Celjski glasnik

Na slovenski levici, pa naj gre za politiko ali medije, ne morejo in ne morejo preboleti, da Tanja Fajon ni dobila dobro plačane službe, za katero je namenila toliko davkoplačevalskega denarja.

Da bi prikrili dejansko jedro problema z njeno kandidaturo, podobno kot v primeru črne kocke, sedaj skušajo ponovno na vse pretege vlado Janeza Janše očrniti, da ni prišlo do tega imenovanja.

Tu je originalni članek, ki ga glede Fajonove spinajo v slovenskij medijih. Prvi stavek je, "Seven countries, including France and Spain, have criticised Slovenia’s move to block its former foreign minister from a top job at the European External Action Service in Brussels,… — Žiga Turk (@ZigaTurk) August 8, 2026

V zadnjem poskusu so skušali ljudi prepričati kako je Evropa kritizirala Slovenijo za takšno ravnanje. Pri tem pa so se kot kaže povsem zaplezali in še enkrat več dokazali, da poročajo kot jih ustreza, ne po načelu poštenega informiranja državljanov. “Zavajajoče in politično prepletanje@Euractivki jih zdaj zelo priročno povzemajo glavni mediji v Sloveniji, seveda ne morejo spremeniti dejstev. Nobena od omenjenih držav ni kritizirala Slovenije ali slovenščine.@vladaRS Razprava je tekla izključno o postopku imenovanja znotraj EU in ravnanju pristojnih evropskih institucij. Trditev, da je sedem držav “kritiziralo Slovenijo”, zato preprosto ne drži,” tako je ob tem opozoril na resnično dogajanje minister Tone Kajzer.



Da so slovenski mediji zavajali je opozoril tudi dr. Žiga Turk: “Tukaj je originalni članek, ki ga slovenski mediji vrtijo o Fajonovi. Prvi stavek se glasi: “Sedem držav, vključno s Francijo in Španijo, je kritiziralo potezo Slovenije, da bi preprečila svojemu nekdanjemu zunanjemu ministru, da bi zasedel visoko mesto v Evropski službi za zunanje delovanje v Bruslju, razkriva Euractiv.” Nato članek govori le o tem, kako so te države kritizirale **postopek v Bruslju**. Nič o tem, da bi kaj povedale o Sloveniji. BISTVO JE NASLEDNJE: Sploh ni pomembno, ali so kritizirale Slovenijo ali ne. To ne bi moglo biti manj pomembno! Smo suverena država in ne vazalna entiteta Francije, Španije, Belgije ali Bruslja. Lahko si mislijo, kar hočejo.”