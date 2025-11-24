(PISMO BRALKE) Zmaga življenja in za življenje slovenskega naroda – vsaj do skorajšnjih državnih volitev

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Lep dan je bil včeraj za slovenski narod. Bil je eden najlepših po razglasitvi samostojne in demokratične Slovenije leta 1991. Vendar pa – tudi po zmagi življenja nad smrtjo na zadnjem referendumu ne smemo pozabiti, da je izumirajoči slovenski narod smrtno ogrožen.

Odkrito povedano, v Sloveniji je včeraj na referendumu o evtanaziji (kaj pa drugega?!) zmagalo moralno in politično prepričanje, da ubijanje – razen v samoobrambi – na primer v pravičnem boju za obrambo domovine – ne sme nikoli postati javna vrlina. Nikoli. Sodobne družbe, ki so to “vrlino” že legalizirale in legitimizirale, so se pridružile svojim sestrskim družbam Hitlerja in Stalina, z zločinskim pravom, z zločinsko etiko, ki v kritičnih zgodovinskih trenutkih privede do koncentracijskih taborišč in množičnih, milijonskih, usmrtitev.

Tudi skrajno leva politika v Sloveniji, ki histerično vztraja v gluhosti za vsako svarilo, kar zadeva evtanazijsko pobijanje, bi nujno morala nehati z vsiljevanjem pravice države, da pobija nemočne, ki jo preveč stanejo. Nujno bi morala leva slovenska politika s tem končati, predvsem pa ne bi smela več zavajati, da gre pri evtanaziji za kakršnokoli človekovo pravico.

Proti evtanaziji pa mora biti slovenska Zakonodaja tudi zaradi ohranitve slovenskega naroda, etično utemeljenega v zahodni univerzalni etiki, torej v krščanstvu. Kar zadeva etiko, nam, žal, niti bleščeče razumna antika, s suženjstvom in brez pravic za ženske, nikakor ne more biti za zgled. Antika namreč svobodni človekovo volji še ni mogla dati pravega mesta. Šele krščanstvo je – po božji volji – prepričalo zahodni svet, da je Big dal človeku svobodno voljo za odločanje o svojih dejanjih. Šele krščanska – sveta – vera je človeštvo na Zahodu prepričala, da mu je Bog dal v Svetem pismu vse potrebne nauke in navodila za etično pravilen izbor med dejanji, ki so v dobro človeka in sveta. Ni mogoče, da bi imelo človeštvo več etik, kot je v svojem zagovoru evtanazije na enem od televizijskih soočenj mimogrede omeni dr. Pribac. Etika je dobra, aki pa je ni. Amen.

Za začetek streznitve, kar zadeva vsiljevanje evtanazije leve politike v Sloveniji, bi morali slovenski levi politiki najprej končati s hlapčevskim služenjem levemu delu vrha EU (javnemu in prikritemu), ki iz Sorosovih multinacionalnih bank plačuje zločinske nevladne organizacije za tiste človekove pravice, ki Zahod potiskajo med sestrske totalitarne oziroma suženjske družbe, kakršni sta stalinizem oziroma komunizem in nacizem.