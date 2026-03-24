(PISMO BRALKE) Živela korupcija! Slovenija te »voli«!

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Če bo predsednik Gibanja Svoboda dr. Robert Golob tudi z vso svojo katastrofalno politično in gospodarsko prtljago iz svojega prvega mandata še enkrat predsednik slovenske vlade, to še ne pomeni, da je slovenski narod neumen ali pokvarjen.

Nikakor, to pomeni nekaj veliko, veliko hujšega, kar smo na slovenski desnici pred temi volitvami bolj ali manj namerno zamolčali, da nam ne bi kdo očital nacionalizma, celo nacizma. Pa vendar gre v Sloveniji za natanko enak problem kot pri vseh evropskih narodih: politično ne obstajajo več. Za Slovenijo pa to velja še nekajkrat močneje in je zanjo tudi veliko bolj tragično. Zapomniti si moramo besede gospoda Lojzeta Peterleta, da bomo morali pač poskrbeti za to, da bomo imeli »užitno življenje«. Trenutno to pomeni, naj se slovenska Cerkev podredi morali stranke Svoboda in ukazu iz Bruslja, da se mora Slovenija odpovedati svojemu kmetijstvu pa da morajo vsi potomci nekdanjih komunistov v Sloveniji (zdaj zbrani v tako imenovanih nevladnih organizacijah, na čelu z Niko Kovač in Terezo Novak) še naprej prejemati različne finančne podpore in ohraniti vse materialne in politične privilegije.

Vse drugo, še zlasti pa samostojna, demokratična – in predvsem slovenska – Slovenija, da, vse to pa nam ni več dosegljivo, ker so tako želeli slovenski državljani na zadnjih volitvah. Vsaj polovica prebivalstva na sončni strani Alp je prepričana, da moramo nehati sanjati o slovenski in demokratični Sloveniji, ampak moramo misliti na to, kaj bomo v Sloveniji kot marksistični multikulturni članici vsemogočne EU jutri dali v lonec. Zato je – danes zjutraj (23. 3.) na slovenski javni televiziji – gospod Lojze Peterle (iz stranke NSi) »realistično« izjavil, da moramo po volitvah ravnati v skladu z zahtevami želodca, tako, da bomo imeli »užitno življenje«. Za sedanji – pretežno skrajno levi – vrh EU pa to pomeni, da moramo dati mir s slovenskim nadležnim nacionalizmom, ki ga, kot je znano, v EU pooseblja gospod Janez Janša. Politična morala in narodna zavest sta v EU na slabšem glasu od vsakršnega drugega totalitarizma, še zlasti pa od stalinizma in islamizma, tudi v najbolj skrajnih oblikah.

Za poraz slovenske narodne politike, tako kot skoraj vseh narodnih politik v članicah EU, večino krivde nosi bruseljski multikulturni totalitarizem, nekakšna narobe obrnjena nemška nacistična rokavica. Pravkar bo izbrisan z zemljevida Evrope celo madžarski narod. Oblast na Madžarskem pa bodo prevzele Soroseve marksistične multikulturne nevladne organizacije. Zato, da bo »življenje užitno«, v nasprotnem primeru bodo ulice polne marksističnih multikulturnih Sorosevih protestnikov, podobno kot je bilo to v času zadnje Janševe vlade, celo med najhujšo epidemijo covida. Resno si moramo zastaviti vprašanje, ali je – kot sporoča EU – najbolje, da o obstoju evropskih narodov, tudi slovenskega, nehamo sanjati in si prizadevati za narodno suverenost. Zadovoljiti se moramo z marksističnim multikulturnim globalizmom in z vso njegovo, prav aziatsko, brezupno nečloveško digitalizacijo, da bi imeli vsaj za prvo silo »užitno življenje«.

Zato iskrene čestitke SDS. Lep rezultat za dobesedno neprestano preganjano stranko in vse v njeni bližini. Saj prej ni kazalo, da bo rezultat tako dober. Upoštevati moramo, da je Slovenija že več kot 100 let komunizirana. Še dobro, da je tako. Potomci starih komunistov pa so zelo privilegirani, zaradi česar vsi od njih volijo nove – marksistične multikulturne komuniste (v stranki Svoboda in v jugoslovanski Resnici, kot je bilo opazno že na predzadnjih volitvah). Zlasti novejši priseljenci z Balkana so največkrat še vedno zvesti Jugoslovani v vse močnejši »slovenski« stranki Resni.ca. Prava slovenska tragedija pa je, da niso tradicionalno oziroma zgodovinsko najbolj slovenski in politično najmočnejši kandidati strank krščanskih demokratov (zdaj z imenom NSi) in slovenske ljudske stranke (zdaj SLS) skupaj prejeli niti deset odstotkov volilnih glasov. Je to v resnici popoln konec Slovencev? Zdi se, da je res tako. Izbrisani smo. Anulirani. Mrtvi, da bolj mrtvi ne moremo biti. AMEN.

Sicer pa, zunanje razmere so takšne, da je trenutno bolje, da pokojnine razpolovi dr. Golob, kot pa da bi to moral storiti gospod Janša. In bolje je, da sprejme še kakih 20.000 islamistov leva vlada, pa tudi, da uvede parne in neparne dneve za avtomobile, kajti velika kriza bo. Šele v tej krizi, ki je zelo blizu, se bo pokazalo, kako sposobni so na levici.

Ne bi smeli ponoviti napake iz časa covida in reševati države na škodo desne demokracije in desne politike. Takrat je potrebna vlada narodne enotnosti.