(PISMO BRALKE) Vprašanje o obče dobrem za gospo novinarko Tanjo Gobec

Prejeli smoSlovenija
Tanja Gobec (foto: zajem zaslona)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

V nedeljo (8. marca) smo po koncu  poročil (okoli osmih zvečer) lahko slišali neko izposojeno modrost, ki jo je gospa novinarka javne slovenske televizije Tanja Gobec položila na srce vsem, ki jo še gledamo in poslušamo na vse bolj osovraženi slovenski javni televiziji, najbliže nekdanjemu Titovemu medijskemu komunističnemu totalitarizmu. Gospa novinarka nas je namreč poučila, da nam ne sme biti nikoli žal, če  kdaj kaj  storimo za dobro stvar. Katera stvar je ta, gospa novinarka ni povedala. Zato bom nekatere od njih, zelo pogosto imenovane v medijih,  poskusila predstaviti kar sama –  v spodnjem članku.

Ali moramo zdaj, kot splošno priznano obče dobro,  na vsa področja delovanja slovenske družbe uvesti umetno inteligenco? Ali moramo to na vrat na nos, ker že zaostajamo,  storiti predvsem zato, da bi se lahko vključili v novi –  totalitarni globalistični družbeni sistem, nekakšno zmes vseh dosedanjih družbenih sistemov, od suženjstva do modernih totalitarizmov – fašizma, nacizma in komunistizma. Zdi se, da se res dogaja s sedanjo slovensko politiko nekaj podobnega. Moram priznati, da pred letošnjimi volitvami večina mojih pisem – zveste bralke in poslušalke slovenskih medijev (že okoli 65 let) –  ni objavljena. To me,  kar zadeva moje srce, močno žalosti, ker  ljubim svojo domovino Slovenijo. Hkrati pa prav ta bridka resnica, da je Slovenija samo pikica v veliki svetovni državi, ki ji vlada umetna inteligenca, povsem ustreza mojemu razumskemu odnosu do sedanje Slovenije. Vem, evropske tradicionalne demikracuje ni več. Smi že v glibalizmu, izgubljeni v vesolju. Umetna intekigenca  namreč  ni nič drugega kot sedanje NAJVIŠJE DOBRO, nekakšen novi bog. Pri tem prav nihče, ki se zavzema za čimprejšnjo prevlado umetne inteligence nad človeštvom, nesposobnim najvišjih razumskih operacij, ne zanika, da v resnici umetna inteligenca ni nič drugega  kot tržni  PROIZVOD, le da je eden najbolje plačanih in najbolj iskanih v zadnjih desetletjih.   Da, umetna intelugenca je tržni PREDMET, ki je že prevzel oblast nad vsem svetom, menda pa ima sedež  v Pekingu. Niso glavni inštituti v Silicijevi dolini. Tam je samo sedež tehnoligij, ne pa tudi družbenih globalističnih praks. To je povsem razumljivo, saj je Kitajska, kar zadeva pripravljenost kake države na popredmetenje svojih državljanov in njihovo podreditev kateremu od najpomembnejših od vseh PREDMETO, daleč pred vsemi drugimi državami, še zlasti pa na Zahodu. Ta silni napredek pri uveljavljanju umetne inteligence je na Kitajskem mogoč samo zato, ker Kitajska zgodovina ne pozna niti avtonomnega niti svobodnega SUBJEKTA, tistega pojmovanja odgovornega človeka, ki je po eni strani samostojna in svobodna osebnost, po drugi pa priznava Boga,  za človeškega človeka najvišjo ETIČNO avtoriteto, seveda v 0raksi moralno, torej v življenjski praksi, močno,  močno samooejujočo in  sočutno do bližnjega.

Prav ta božja “oblast”, v resnici najvišje zahodno civilizacijsko etično načelo,  velika moč nad človekovo nebrzdanostjo ali popredmetenostjo,  pa je tudi v globalizmu ostala glavni problem. Potrebno ga je ukiniti, ker ni menda več najvišje dobro.  Dogaja se, tudi zdaj,  podobno kot v vseh modernih, torej brezbožnih,  materialističnih sistemih. Te verske zahodne vrednote, verujočega svobodnega subjekta ali  verujočega m svobodnega človeka,  v vseh materialističnih –   totalitarizmih – sistemih, še najmanj pa na  Kitajskem,  nikoli niso poznali. Niso poznali  samostojnega in hkrati etično odgovornega subjekta. Kitajski človek, še najbolj v vseh civilizacijah,  se je vedno samo pokoril vrhovnemu DOBREMU, ki je bilo izključno ukaz oblasti. Zdaj je ta oblast zahteva TRGA – tudi na Kitajskem, ne le na že skoraj povsem toralitarnem Zahodu, še bolj kot pod različnini fašizmi, nacizmi in komunizmi v 20. stoletju. Tržna oblast je zdaj na Kitajskem strožja   od vseh drugih  v zahodnem  razvitem tržnem gospodarstvu (v kapitalizmu). Zato so lahko Kitajci  razvili  proizvodnjo in prodajo umetne inteligence skoraj d9 skrajnosti. Umetna inteligenca je 09stala zanje najb9lje prodajani kitajski   multipraktik, najbolj iskani proizvid, trzni predmeta in pilitična  ideoligije obeben.
 Vse to, kar zadeva glavne probleme z umetno inteligenco v vsem svetu, pa se kaže tudi pred letošnjimi državnimi volitvami v Sloveniji. Pisanje o demokraciji v Sloveniji, o slovenskem nacionalnem interesu, o slovenski kulturi, je povsem ZASTARELO. Nekaj  veljata samo še proizvidnja umetne inteligence in čimprejšnja utopitev Slovenije v marksističnem  multikulturnem globalizmu. Največ vredna pa je možnost utopitve (“vključitve”) slovenskega gospodarstva v proizvodbjo nauvečjih svetovnih   multinacionalk.
 Torej smo tudi v Sloveniji že v novem, globalističnem totalitarizmu.  Očitno vlolivci za sodobno politiko sploh nismo več pomembni. V tem oziru je lahko vsem za zgled sedanje politicno delovanje  Irana, ki je prepustil izbiro svojega novega voditelja kar svojemu vladajičemu najožjemu krogu pilitičnih “profesionalcev”, glavnim oblastnikom. Ljudstvo v sedabjem Iranu, prav tako kot kitajska ljudstva, ne pozna zahodnega subjekta.  Podobno kot Kitajci, Iranci  – strogi islamisti – ne priznavanja zahodnega pojmovanja svobodnega  subjekta, ki deluje v skladu z božjo etično voljo, ampak se opira samo na BOŽJO OBLAST (ne na božjo voljo, kot kristjani). Iransko ljudstvo, pravzaprav ljudstva,  nimajo potrebe po zahodni demokraciji. Iranci so  presrečni, ker so ostali v božjem varstvu svojih islamskih totalitarnih oblastnikov.  Res, kot vse kaže,  ne želijo kake zahodne demokracije, saj ves svet vidi, kam je ta privedla celo najmočnejšo  državo z najstarejšo moderno demokracijo na svetu – ZDA.
 Kar pa zadeva Slovenijo, smo sinoči (8. marca) po koncu  poročil okoli osmih zvečer lahko slišali neko izposojeno modrost, ki jo je gospa Tanja Gobec položila na srce vsem, ki jo še gledajmo in poslušamo na vse bolj osovraženi slovenski javni televiziji, najbliže nekdanjemu Titovemu komunističnemu totalitarizmu. Gospa novinarka nas je namreč poučila, da nam ne sme biti nikoli žal, če  kaj storimo za dobro stvar. Ni sicer navedla nobene konkretne dobre stvari, ampak iz izkušenj svojega dolgega življenja vem, da je bila leta 1943, ko sem se rodila, v fašistični državi Italiji, največja dobra stvar FAŠIZEM. In večini fašistov tega še dandanes ni žal, samo poglejmo sedanjo italijansko vlado:  brez  Melonijeve bi že v vsej Italiji nosili rdeče, levofašistične,  zvezde, vendar pa to ni  – niti prvo niti drugo – prava demojracija. Po koncu fašistične Italije smo Slovenci dve leti (1943-1945)  preživeli pod  nacistično Nemčijo, ki je bila slovenska totalitarna okupatorska država.  Kot vemo, nacizma ni v Sloveniji nihče častil kot najvišje dobro,  si ga pa stevilni izenačevali s komunizmom, z levo stranjo Hitlerjevega nacističnega kovanca. Ker je v Sloveniji, delčku balkanske Jugoslavije, 1945  zmagala leva stran nacističnega kovanca, je prevladalo geslo, da ne smemo nikoli obžalovati, tudi če smo v imenu DOBREGA (komunizma) pobili milijon ljudi, kot jih je, skupaj s svojimi partijci,  menda –  po nekaterih pidatkih na spletu – pobil Tito. Milijon pobojev v DOBRO  zmage  komunizma na Balkanu in v srednjeevropski Sloveniji.Je to najboljša stvar, ki se nam je – tudi Slovencem –  zgodila v preteklosti, gospa novinarka slovenske javne televizije, gospa Tanja Gobec? Mene ste prav prestrašili.

