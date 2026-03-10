(PISMO BRALKE) Vprašanje o obče dobrem za gospo novinarko Tanjo Gobec

Prav ta božja “oblast”, v resnici najvišje zahodno civilizacijsko etično načelo, velika moč nad človekovo nebrzdanostjo ali popredmetenostjo, pa je tudi v globalizmu ostala glavni problem. Potrebno ga je ukiniti, ker ni menda več najvišje dobro. Dogaja se, tudi zdaj, podobno kot v vseh modernih, torej brezbožnih, materialističnih sistemih. Te verske zahodne vrednote, verujočega svobodnega subjekta ali verujočega m svobodnega človeka, v vseh materialističnih – totalitarizmih – sistemih, še najmanj pa na Kitajskem, nikoli niso poznali. Niso poznali samostojnega in hkrati etično odgovornega subjekta. Kitajski človek, še najbolj v vseh civilizacijah, se je vedno samo pokoril vrhovnemu DOBREMU, ki je bilo izključno ukaz oblasti. Zdaj je ta oblast zahteva TRGA – tudi na Kitajskem, ne le na že skoraj povsem toralitarnem Zahodu, še bolj kot pod različnini fašizmi, nacizmi in komunizmi v 20. stoletju. Tržna oblast je zdaj na Kitajskem strožja od vseh drugih v zahodnem razvitem tržnem gospodarstvu (v kapitalizmu). Zato so lahko Kitajci razvili proizvodnjo in prodajo umetne inteligence skoraj d9 skrajnosti. Umetna inteligenca je 09stala zanje najb9lje prodajani kitajski multipraktik, najbolj iskani proizvid, trzni predmeta in pilitična ideoligije obeben.

Vse to, kar zadeva glavne probleme z umetno inteligenco v vsem svetu, pa se kaže tudi pred letošnjimi državnimi volitvami v Sloveniji. Pisanje o demokraciji v Sloveniji, o slovenskem nacionalnem interesu, o slovenski kulturi, je povsem ZASTARELO. Nekaj veljata samo še proizvidnja umetne inteligence in čimprejšnja utopitev Slovenije v marksističnem multikulturnem globalizmu. Največ vredna pa je možnost utopitve (“vključitve”) slovenskega gospodarstva v proizvodbjo nauvečjih svetovnih multinacionalk.

Torej smo tudi v Sloveniji že v novem, globalističnem totalitarizmu. Očitno vlolivci za sodobno politiko sploh nismo več pomembni. V tem oziru je lahko vsem za zgled sedanje politicno delovanje Irana, ki je prepustil izbiro svojega novega voditelja kar svojemu vladajičemu najožjemu krogu pilitičnih “profesionalcev”, glavnim oblastnikom. Ljudstvo v sedabjem Iranu, prav tako kot kitajska ljudstva, ne pozna zahodnega subjekta. Podobno kot Kitajci, Iranci – strogi islamisti – ne priznavanja zahodnega pojmovanja svobodnega subjekta, ki deluje v skladu z božjo etično voljo, ampak se opira samo na BOŽJO OBLAST (ne na božjo voljo, kot kristjani). Iransko ljudstvo, pravzaprav ljudstva, nimajo potrebe po zahodni demokraciji. Iranci so presrečni, ker so ostali v božjem varstvu svojih islamskih totalitarnih oblastnikov. Res, kot vse kaže, ne želijo kake zahodne demokracije, saj ves svet vidi, kam je ta privedla celo najmočnejšo državo z najstarejšo moderno demokracijo na svetu – ZDA.

Kar pa zadeva Slovenijo, smo sinoči (8. marca) po koncu poročil okoli osmih zvečer lahko slišali neko izposojeno modrost, ki jo je gospa Tanja Gobec položila na srce vsem, ki jo še gledajmo in poslušamo na vse bolj osovraženi slovenski javni televiziji, najbliže nekdanjemu Titovemu komunističnemu totalitarizmu. Gospa novinarka nas je namreč poučila, da nam ne sme biti nikoli žal, če kaj storimo za dobro stvar. Ni sicer navedla nobene konkretne dobre stvari, ampak iz izkušenj svojega dolgega življenja vem, da je bila leta 1943, ko sem se rodila, v fašistični državi Italiji, največja dobra stvar FAŠIZEM. In večini fašistov tega še dandanes ni žal, samo poglejmo sedanjo italijansko vlado: brez Melonijeve bi že v vsej Italiji nosili rdeče, levofašistične, zvezde, vendar pa to ni – niti prvo niti drugo – prava demojracija. Po koncu fašistične Italije smo Slovenci dve leti (1943-1945) preživeli pod nacistično Nemčijo, ki je bila slovenska totalitarna okupatorska država. Kot vemo, nacizma ni v Sloveniji nihče častil kot najvišje dobro, si ga pa stevilni izenačevali s komunizmom, z levo stranjo Hitlerjevega nacističnega kovanca. Ker je v Sloveniji, delčku balkanske Jugoslavije, 1945 zmagala leva stran nacističnega kovanca, je prevladalo geslo, da ne smemo nikoli obžalovati, tudi če smo v imenu DOBREGA (komunizma) pobili milijon ljudi, kot jih je, skupaj s svojimi partijci, menda – po nekaterih pidatkih na spletu – pobil Tito. Milijon pobojev v DOBRO zmage komunizma na Balkanu in v srednjeevropski Sloveniji.Je to najboljša stvar, ki se nam je – tudi Slovencem – zgodila v preteklosti, gospa novinarka slovenske javne televizije, gospa Tanja Gobec? Mene ste prav prestrašili.