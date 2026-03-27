(PISMO BRALKE) Vlada narodne rešitve?

(Foto: Stanko Gruden / STA)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ne vlade narodne rešitve ali samo še eno Golobovo laž, slovensko narodno vlado potrebujemo!
Verjeti je mogoče, da v sedanjih –  zelo zapletenih in za obstoj Slovenije nevarnih –   razmerah,  slovenske leve  in tudi slovenske desne stranke načelno nimajo  nič proti morebitni vladi narodne enotnosti ali narodne rešitve. Prav gotovo takšna  možnost  reševanja številnih sedanjih problemov –  in  množice še hujših v bližnji prihodnosti –   ni ena najslabših.  Z vso resnostjo pa se zastavlja vprašanje, ali bi bilo  ime takšne slovenske vlade – vlada narodne rešitve –  za morebitno  reševanje Slovenije v sedanjih razmerah –  res  pravilno in ustrezno.  Takšno je lahko samo v primeru, da ima slovenski narod s svojo demokratično politiko še vedno glavno politično moč v slovenski državi. Kolikor te moči nima, ker se mora bistveno podrejati komurkoli drugemu, močnejšemu od njega samega, na primer političnemu vrhu EU, ali pa  političnim zahtevam priseljencev na različnih področjih v deželi na sončni strani Alp, na primer v Ljubljani  županu z njegovimi močnimi priseljenskimi podporniki, imamo lahko  po imenu stokrat vlado narodne rešitve in enotnosti, vendar s tem še  nimamo niti naroda niti enotnosti in niti rešitve slovenskega naroda z njegovo državo Slovenijo.
Za to, da bi  bila prihodnja vlada lahko v resnici vlada narodne rešitve in enotnosti, je prvi pogoj seveda ta, da slovenski narod kot vodilna politična moč v državi Sloveniji resnično   obstaja, da nismo Slovenci  morda samo še ena od manjšin, morda niti ne največja.   Drugi pogoj za to, da bi bilo ime vlade narodne rešitve ali narodne  enotnosti pravi izraz za morebitno prihodnjo vlado, pa ni toliko stvari domoljubja,  temveč  je izključno   politične narave. Ta, politični pogoj za ustanovitev vlade narodne rešitve ali enotnosti  zadeva predvsem voljo  obstoječega naroda  in vseh drugih prebivalcev oziroma državljanov Slovenije, do lastne, nacionalne države, torej  voljo Slovencev in priseljencev do pretežno slovenske  države Slovenije. Kolikor pa v Sloveniji že prevladuje politična volja  za to, da bi bila naša država  – kot je zdaj v veliki modi tudi v  EU  –  samo še  ena od različic  sorošovske marksistične multikulturne in globalistične  države,   na primer zaradi tega skoraj brez kmetijstva (lastne hrane!), z na stežaj odprtimi mejami  za “uboge in revne z vsega sveta”, potem za Slovenijo ni rešitve.   V tem primeru v Sloveniji besedi slovenski narod sploh ne bi bili dovoljeni, saj pogosta raba  tega izraza vsem, ki z njim mislijo resno, na primer domoljubni politiki,  že zdaj skoraj povsem onemogoča politično delovanje, se zlasti  na desnici, se najbolj pa  politiku in domoljubu Janezu Janši.  In čemu bi imeli potem vlado narodne rešitve? Ali morda zato, da bi pokrili izdajo katere od navidezno domoljubnih strank, ki bi se za “gotov dnar”, skrajno koruptivno, prodala  sorošovski že načelno marksistični multikulturni  –  močno  protinarodni – politiki slovenske najnovejše  leve  – Golobove – koalicije. V takšni, marksistični multikulturni Sloveniji, zelo po okusu močnega levega dela vrha EU, bi bilo v novi Golobovi vladi – “narodne rešitve” –   že najmanjše domoljubje izenačeno z nacionalizmom in celo z  nacizmom, čemur  bi sledili obtožba in obsodba, pogosto pa tudi zapor.
 Ali se sorosovska stranka Svoboda resnično nedvoumno  opredeljuje kot slovenska narodna stranka, ali pa je njena opredelitev bliže marksistični multikulturnosti in globalizmu,  še zlasti odlični  liberalni finančni uspešnosti, pod močnim vplivom rojenih  mednarodnih  bankirjev, na primer predsednika Francije, visoko kulturnega  gospoda Emmanuela Macrona? Če se dr. Robert Golob res zgleduje po gospodu Macronu, bi morala Svoboda, na zadnjih volitvah morda  zmagovalna  stranka,  takoj   z obema rokama sprejeti v vlado narodne rešitve  NSi in SDS.  Kajti nedvomno  liberalni gospod Macron se je močno, močno potrudil, da je neverjetno  hitro in kvalitetno  obnovil  – v sumljivih okoliščinah požgano – pariško  katedralo Notre Dame  – enega glavnih simbolov francoskega domoljubja in krščanske vernosti, saj je prav to dvoje še najbolj  ohranilo Francoze in Francijo.  Toliko o izobrazbeni, intelektualni in kulturni širini gospoda Macrona, ki tako zelo ugaja dr. Golobu. Kar pa zadeva Macronovo odprtost do priseljencev v Franciji, moramo vedeti, da so ti večinoma iz francoskih kolonij, kot tudi to, da pogosto bolje govorijo francosko od  avtohtonih Francozov,  ker so hodili v francoske šole. So pa priseljenci iz francoskih kolonij  tudi veliki francoski domoljubi, saj je francoska zgodovina del njihove osnovne   šolske izobrazbe. Skratka, v Franciji je večina priseljencev domoljubna, do Francije  sovražnih tujcev pa se državne oblasti najraje  –  čim bolj  elegantno – znebijo, čeprav v škodo s tujci prenaseljenih Velike Britanije in  Nemčije.
Torej, s  tem, da bi dobila Golobova Svoboda vlado narodne rešitve, bi naša država še enkrat  nedvoumno – pred vsem svetom –  potrdila, da   priznava Slovenijo  za nacionalno državo Slovencev (z nekaterimi avtohtonimi manjšinami). To bi  pomenilo,  da je glavni gospodar v Sloveniji še vedno slovenski narod, ki vodi svojo državo Slovenijo v skladu z vsemi mednarodnimi demokratičnimi pravnimi  in humanimi zahtevami in načeli.  Bi pa to tudi pomenilo, da se je slovenski  narod  pripravljen boriti zase, za svojo državo in njen obstoj tudi z največjimi  žrtvami, torej z vsemi mednarodno dovoljenimi sredstvi, s  političnimi in z vojaško obrambo. Tako bi bila prva naloga vlade narodne rešitve in narodne enotnosti uspešen boj za  slovensko domovino in za njeno svobodo,  ne pa izključno za sorošovsko  marksistično multikulturno in globalistično stranko Svoboda, niti toliko narodno in domoljubno, kolikor sta domoljubni Levica in Resnica, obe še močno jugonostalgični, le da je Resnica bolj jugoslovanska,  Levica pa bolj komunistična. Vendar pa se moramo, ker je domoljubje v slovenski levi politiki, kot še predobro vedo v SDS in NSi, na zelo slabem glasu,  najprej vprašati, ali je  rešitev  naroda, še bolj pa njegova  enotnost,  sploh  pravi izraz za določitev glavne značilnosti morebitne  prihodnje slovenske oblasti.
 Ali je sploh  mogoče, da bi imeli, na primer, stranki Levica un Resnica za svoj sedanji glavni politični cilj rešitev slovenskega naroda? Saj je Levica že po svojem izvoru skrajno antinacionalna in internacionalistična, Resnica pa je nastala kot vodilna stranka za obrambo pravic priseljencev, zlasti z Balkana. To je  bilo najbolj vidno med njenimi protesti  proti Janševi  desnosredinski vladi leta 2021.
 Ali ti dve – ne ravno   domoljubni   stranki, Resnica in Levica –  lahko  uspešno sodelujeta pri uresničevanju  programa rešitve  slovenskega naroda, kljub svojemu prizadevanju predvsem za  marksistične   multikulturne cilje?  Ali ni njun  boj osredotočen skoraj samo na  rešitev  vse številčnejšega neslovenskega  multikulturnega prebivalstva na sončni strani Alp, kjer – vsaj v političnem smislu – ni več  slovenskega naroda?  To je še najbolj verjetno. Žal. Prazne so vse besede, vsi pogovori in dogovori   vsi mogoči predvolilni, volilni in povolilni  “pozitivni  rezultati” ali  uspehi prizadevanj različnih strank v Sloveniji, da bi naša država ohranila narodno enotnost. Ne, gre samo za to, da bi dr. Robert Golob prikril volilno poraz levih strank, ki pa imajo v Sloveniji še vedno partijsko jugonostalgično, skrajno razdiralno in za slovenski narod uničujejo moč. Vlada narodne rešitve, ki bi jo vodila  multikulturna Svoboda, bi bila največja politična prevara v slovenski zgodovini. To bi bilo nekaj podobnega, kot če bi se na koncu Denos odločil za to, da Slovenija ostane v Jugoslaviji.

