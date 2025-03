(PISMO BRALKE) Tržnica naj ostane – brez garažne hiše

Piše: Martina Košica

Laži in zavajanj ljubljanskega župana ni videti konca. Če to ni milo rečeno manipulacija, da na nekaj 100 m zavaja z 18 plakati, ter agresivno objavlja: »Naj živi tržnica« in kako bo sijala.

Na njih piše tudi, da bodo prodajalci zadovoljni, kako skrbijo za Plečnikovo kulturno dediščino, omenja odvrženo hrano, ureditev prometa itd., kar ni res. Niti z besedo ne omeni, da bi ukinil tekstil in ostalo neživilsko ponudbo. Od tržnice živi cca. 500 družin, kar ni zanemarljivo. Tudi turisti jo radi obiščejo, kot povsod po svetu. Največji absurd pa je, da bi skregano z zdravo pametjo, pod tržnico bila zgrajena garažna hiša v globini kot je visoka stolnica. To je predvsem njegov osebni cilj in interes. Da bi bila gradnja gotova v 2. letih je nemogoče. Niti z eno besedo te namere ne omenja na agresivnih plakatih. Civilna iniciativa » Tržnice ne damo » , stroka, škofija s semeniščem, ki bi bila najbolj ogrožena pri tej sporni gradnji, prodajalci na tržnici in širša javnost temu ostro nasprotujejo. Janković pa pri tej sporni gradnji trmasto vztraja. Zelo zavržno in nemoralno je, četudi ima večino v mestnem svetu, misli, da lahko dela predvsem v lastno korist, v škodo pa Ljubljančanov in širše javnosti.

Tudi gradnja kanala C0 je zelo sporna in nezakonita, dela na silo. Izsiljuje tiste, ki mu nasprotujejo. Na žalost pa ga pri spornem delovanju podpira vladajoča klika. Pošteni ljudje, stroka, javnost, predvsem ozaveščeni Ljubljančani pa pričakujejo, da minister Kumer ne bo podlegel njegovim pritiskom. Bolje, da odstopi, ter pokaže, da je odgovoren politik. Pa še to, ves čas se govori o vplivu kanala C0 na okolje, nihče pa ne omenja, da je to direktna grožnja za čisto pitno vodo. 400 tisoč ljudem kratiti to ustavno pravico je zavržno in nedovoljeno. Zelena stranka Vesna, z Evro poslancem V. Prebiličem na čelu se ne odziva na sporno delovanje Z. Jankoviča. Nihče nima pravico uničevati naravnih virov in kulturne dediščine. Če bi bila Slovenija resnično demokratična država se to nikakor ne bi dogajalo. Ker pa ima vladajoča oblast in Lj. župan večino, pa pogosto delujejo nedemokratično v škodo ljudi. Hkrati pa onemogočajo poštene politike, ki so v preteklosti delovali v skupno dobro. V nedogled se ne da lagati in zavajati. Resnica nas bo osvobodila, ne laži. Bog nam pomagaj, da bomo v prihodnosti izvolili sposobne in demokratične politike, kakršne si Slovenija zasluži.