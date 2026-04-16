(PISMO BRALKE) Švicarska sirena Marta: Smo domoljubni Slovenci res samo nacionalisti in rasisti?

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Pogosto slišimo, da prejemajo v OZN iz EU številne pritožbe zaradi vse večjega nasprotovanja Evropejcev priseljevanju migrantov iz Afrike in Azije. Številni migrantski priseljenci se pritožujejo, da so migranti s teh dveh kontinentov lepo sprejeti samo v izrazito multikulturni Švici, z najvčjo multikulrurnostjo na vsem svetu, pa čeprav Švica ni članica EU. Priseljeni migranti v EU tudi ne morejo razumeti, zakaj si skoraj vse države v EU želijo švicarski zivljenski standard, enega najvišjih na svetu, ne pristajajo pa na skoraj popolno – totalno – multikulturnost, kakršna je v Švici.

Zato se zastavlja vprašanje, ali bo tudi Slovenija druga Švica, ko bomo Slovenci v njej samo še manjšina. Prav tako se moramo vprašati, ali bi se v primeru, ko bi bila Slovenija podobno multikulturna kot Švica, slovenski izobraženci, zlasti zdravstveni kadri ter razlicni tehniki ali tehnologi, kaj manj izseljevali iz naše države. Sama v to ne verjamem. Ves silni multikulturni aktivizem, ki Slovencem – kot psu klobaso na palici pred nos – postavlja primer bogate multkulti Švice, je samo levičarsko sorosovski pesek v oči, da bi še bolj odprli meje vsem mogočim migrantom.

Da je vse skupaj še bolj nevarno, pa se – žal – tovrstne raznarodovalne propagande EU v veliki meri poslužuje tudi Vatikan. Prav grozljiv je že pritisk sedanjega, bolj ali manj komunističnega papeža na ubogo evropsko duhovništvo, ki mora neprestano vernikom vleči še zadnje cente iz žepov, da bi Vatikan lahko več daroval za še močnejšo uveljavitev multikulturnosti v EU in za še večje raznarodovanje narodov v EU, s priseljevanjem migrantov iz Afrike in Azije, ker je tam menda preveč revnih, v EU pa je menda zelo visok življenjski standard. V resnici pa skorumpirane države tretjega sveta prodajajo svojo ubogo rajo Zahodu. Denar v tej trgovini pa gre v žepe birokraciji v EU, verjetno pa tudi Vatikanu, vsaj manjši del. Skratka – Vatikan se je z vso močjo, ki jo ima kot zahodno krščansko versko središče, vključil v Sorosovo odprto družbo, v njegov marksistični multikulturni globalizem, da bi lahko – kot država – brez kakršnihkoli ovir OZN, Sorosa in islamističnega totalitarizma (oboje skupaj je zda že svetovna politična velesila) nemoteno trgoval in finančno sodeloval z vsemi Sorosovimi in islamskimi bankami.

Tukaj pa je potrebno dodati še tole:

Dr. Robert Golob bi moral v svoji ihti, ker ima težave s sestavo nove vlade, vendarle najprej OBNOVITI preiskavo pranja. islamistično terorističnega denarja vsaj v največji slovenski banki, nato pa tudi – obnovitvi in zlasti sprožitvi ali začeti – veliko novih procesov – zaradi neštetih milijardnih korupcijskih nezakonitosti v Sloveniji. Šele nato bi, če mu to lres lahko pomaga pri ponovnem prihodu na oblast, morda posegel še po “svojem – zelo umazanem – orožju proti gospodu Janezu Janši. Žal pa je vsa Sorosova in islamistična finančna in politična moč trenutno uperjena proti gospodu Janši. Ali zato, da bi postala Slovenija druga – multikulti – Švica? Vse pogosteje poslušamo prav to pesem naše glavne sirene iz Švice, slovenske komisarke EU, Marte Kos. Odisej iz stranke Svoboda, dr. Golob, z vso sorosovsko in islamizmu naklonjeno posadko v Sloveniji, pa sveto verjame, da pluje res v novo – slovensko – Švico, kamor ga vabi Marta. Pri tem pa niti ne opazi, ker bulji samo v gospoda Janšo, da bo pravkar pristal, pod vodstvom Sirene Marte, na Balkanu. Saj je ta sirena v EU zadolžena, da sestavi jugovzhodno regijo EU, nekakšno tretjo Jugoslavijo. Pa jo bomo imeli, svojo multikulturno Švico.