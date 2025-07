(PISMO BRALKE) Sramota dr. Goloba

Očitno bi morali prodati svoje domove VSI stari Slovenci – razen tistih, ki so lastniki (praktično vsi iz Kučanovega klana) domacij in že pravih dvorcev ob italijanski meji. Vsaj tako približno sem razumela današnjega multikulturnega govorca na slovenskem glavnem javnem radiu. Nekaj podobnega se je dogajalo v partijski eliti tudi po letu 1945, ko je v Sloveniji zmagala komunistična revolucija.

Skratka – multikulturni govorec na prvem slovenskem javnem radiu je prepričeval slovenske poslušalce, da imajo njihovi domovi samo DENARNO vrednost. Vse drugo, vse domoljubne, čustvene ali NACIONALNE vrednote in vrednosti slovenskih domov in domacij so že davno “OUT”.

Prave posledice morebitnih množičnih prodaj slovenskih nepremičnin, najverjetneje državi, je multikulturni govorec danes na prvem nacionalnem radiu GLADKO zamolčal. Ali samo zato, da bi čim več slovenskih domov njihovi lastniki prodali državi po najnižji možni ceni, država pa bi jih nato – tudi za petkratne odkupne vsote – prodala kakim bližnjevzhodnim teroristom, ki se postopoma le umikajo iz Palestine, zlasti v Slovenijo? V to sem skoraj povsem prepričana, saj vlada dr. Goloba ne počne ničesar drugega kot to, da ljudi – prav do kosti – finančno odira in bira, na smrt izčrpava. Državo Slovenijo pa prodaja mednarodnemu terorističnemu lobiju. Za reklamo vseh teh svojih zločinov pa v medijih brezsramno zlorablja lačne, bolne in nesrečne otroke, žrtev v krvavih rok Hamasa, ki jih za svojo zmago v Palestini neusmiljeno muci in pobija. Sramota! Dr. Golob, predsednik slovenske vlade, sramota.