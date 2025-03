(PISMO BRALKE) Sovražni govor ali skrajno sovražna  kritika Golobove vlade

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Prepričana sem, da je v Sloveniji čas domnevnega in pravega sovražnega govora minil v tistem trenutku, ko je vlada dr. Roberta Goloba za vedno uničila slovensko zdravstvo in za vedno onemogočila vsakršno učinkovito dolgotrajno oskrbo onemoglih, starih in bolnih. Poleg tega pa je – kot edino možnost, da bi slovenska država sploh še delovala – državljanom Slovenije obljubila dovolj veliko število delovne sile na vseh področjih, še posebno zdravstvu in v domovih za stare, pa tudi na področju prometa, npr. kot voznike avtobusov, delavce v avtomobilskih pralnicah, pa tudi v kmetijstvu, v čistilnih servisih raznih uradov, v različnih tovarnah itn. Skratka multikulturnost na področjih s tujo delovno silo je v Sloveniji zagotovljena. V levem delu vrha EU imajo Slovenijo za vzor antinacionalizma in antinacizma, samo še malo manjka, pa je ne bo več. Čudovito!

Skrb za obstoj slovenskega naroda ni potrebna, ker naroda ni več. Skrb za zdravstvo ni potrebna, ker zdravstva v Sloveniji ni več. Težav z dolgotrajno oskrbo ni – in jih, zaradi uvedbe množičnih evtanazij in ukinitve zdravstva , tudi ne bo več. Brez zdravstva vsi hudo onemogli in bolni pomrejo. Genialni. Lepi, zdravi, mladi 8n bogati bodo spet izvolili za predsednika vlade kak novi komunistični “ksiht’. Enega, že Iz daljave sto metrov dobro vidnega “slinarja”, v vsem enakega dr. Golobu, le še bolj komunističnega in nanj neposredno nesramnega, bolj zahrbtne narave, je Kučan že postavil v partijsko izložbeno okno ali v informativne programe RTS. Strah in groza, slinasta!

Vladi je tako ostal samo še en sam, samcat, in zelo zapleten problem. Ni lahko “pravično” razdeliti milijardnih sredstev, ki ostanejo od prispevkov za zdravstvo in za različne vrste socialne pomoči, na primer za stanovanja, med posamezne komunistične stranke v Sloveniji. Gospa dr. Vrečko hoče, na primer, nagraditi svoje vdane komunistične kulturnike; gospa mag. Bratušek bi rada nagradila svoje “vrle” investitorje v milijonske izgube pri avtocestah; dr. Golob bi nagradil svoje “električiste”, nekdanje sodelavce, ki ga tiščijo za vrat z njegovimi lastnimi obljubami, da jim bo petkratno povrnil škodo, ki jim jo je povzročil, preden je šef partijskega klana (najhujši nasprotnik samostojne Slovenije po smrti Josipa Broza Tita), da dr. Golob sme povzročati, še večjo škodo kot v “štacuni” z elektriko, na delovnem mestu mestu predsednika slovenske vlade. In po treh letih razprodaje Slovenije v “štacuni” dr. Goloba leži, kot stegnjeno truplo, pod Alpami, nič več sončna, prav mrtvaško mračna Slovenija, prekrita z levim – nagnusno novo komunističnim, črvivim – totalitarizmom.

Nekaj pogumnih priseljencev z Balkana pa v medijih že veselo čivka, kar čivkajo že vrabci na vseh strehah, da je Slovenija “itak” del Balkana, Beograd pa bo – takoj po padcu Vučića – že spet balkanska prestolnica.

Vse to se dogaja povsem brez opazk, brez ustreznega – domoljubnega – za komuniste seveda sovražnega – govora. Kaj šele, da bi kdo grozil z uporom demokratičnih in domoljubnih Slovencev. Očitno smo že tako maloštevilni, ubogi Slovenci, in že tako povsem prestrašeni, da stavimo samo še na demokratične volitve, kjer naj bi menda še vedno lahko zmagali, če bo edino domoljubno stranko podprlo vseh 20 odstotkov Slovencev, kolikor nas je še v Sloveniji, kakega pol odstotka domoljubnih Slovencev v tujini in vsi trije priseljenci z Balkana, ki javno podpirajo edino slovensko domoljubno stranko, zdaj tudi brez – nekoč prijateljske – krščanske Nove Slovenije (NSi), zdaj pa s skoraj samimi – komunističnimi – kocbekovci. Ti pa so smrtni sovražniki – menda – fašistične stranke SDS, še zlasti pa njenega pretirano domoljubnega predsednika – pravega nacionalista – Janeza Janše. Sovraštvo Nove Slovenije do SDS in Janše pa bo, kot je slišati z vrha te stranke, tako dolgo, da bo tudi SDS postal “spodobna” komunistična stranka, kot NSi, ali pa je ne bi več. Pri tem pa je najbolj zanimivo, da je levi del vrha EU v Bruslju nad politiko dr. Roberta Goloba, NSi in Milana Kučana dobesedno navdušen.

Priznam, kot podpornica vseh slovenskih domoljubov menim, da v Sloveniji nikakor ni več mogoče demokratično zmagati na volitvah. Tudi ni več mogoč nikakršen odpor ali upor totalitarnemu marksističnemu multikulturnemu globalizmu ali Sorosovi odprti družbi. Slovenija je samo še stegnjeno truplo pod Alpami, zdaj pač na mračni strani marksističnih multikulturnih globalističnih Alp v jugovzhodni regiji EU, skoraj povsem brez Slovencev.