(PISMO BRALKE) Snežnik ali onesnaževanje duha in okolja v Sloveniji

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Prav čudim se, da vsa Slovenija tako trepeta od strahu pred civilizacijskim nasiljem slovenskih levičarskih “multikulturnikov”, ki s svojim barbarskim terorjem do narave zadnje dni uničujejo okolico gradu Snežnik in neusmiljeno strašijo in tako mučijo divje živali. Marksistični multikulturni plačanci različnih zainteresiranih uničevalcev evropskih kulturnih in naravnih zakladov, so se množično zbrali pri gradu Snežnik, da bi zaslužili nekaj fickov s svojo umazano, tudi teroristično, propagando. Razsajajo in razsajajo, povsod, v urbanem okolju in po najlepših kotičkih naše domovine. Nazadnje tudi – še najbolj – v prelepi okolici gradu Snežnik.

Kako more biti v katerikoli državi v EU sploh dovoljeno barbarsko divjanje lažnih marksističnih “kulturnikov” v naravnih parkih (kakršen je dejansko tudi Snežnik s svojim gradom in njegovim enkratnim okoljem)? Zakaj so si marksistični multikulturni globalistični fašisti izbrali prav najlepše kotičke slovenske tihe in žlahtne gozdne narave, za svoje totalitaristično razbojniško uničevanje najlepših delov naše – slovenske – domovine.

Ali morda zato, da bi pokazali domu in svetu, da od slovenske kulturne zapuščine ne bo ostal več niti kamen na kamnu? Da bomo kmalu posekali naše najlepše gozdove in jih spremenili v širna polja vetrnic za pridobivanje elektrike?

Najprej mora veleizdajalska vlada dr. Goloba Slovence naučiti prezirati naravo, tudi tako čudovito, kakršna je okoli gradu Snežnik, potem pa jih prepričati, da bodo dovolili, brez najmanjšega odpora, posekati gozdove in drevesa. Podobno kot je župan Ljubljane prepričal svoje meščane, da lahko po mili volji seka drevesa v ljubljanskih parkih. Tako v mestu vsaj ne bo ptic, ki onesnažujejo strehe dragocenih avtomobilov.

Ko je zemlja gola in prazna, pa je tudi brez vseh težav na razpolago multinacionalkam, da na njej zgradijo, kar jim najbolj ustreza, oziroma jim prinese največ dobička. Med tovrstnimi projekti so tudi številne umazane in strupene industrijske proizvodnje.

Zato nikar ne mislimo, da marksistični multikulturni divjaki, ki uničujejo naše najlepše kotičke narave, kakršen je tudi prostor okoli gradu Snežnik, to počnejo zastonj. Marksistični multikulturni kapitalisti, iz EU in od drugod po svetu, najprej podkupijo medije in kulturnike, nato vodilne politike, nazadnje pa na najlepših delih narave v določenih državah zgradijo najbolj umazane industrijske objekte.

Prireditve ob gradu Snežnik so torej samo UVOD v umazano in strupeno industrializacijo zaščitenih delov naravnega okolja v Sloveniji. Zanimivo pa je, da za to uvodno industrializacijo še zdrave narave največkrat poskrbijo prav politični pripadniki tako imenovanih zelenih strank. Njihovi člani so z zelenimi maskami prikriti rdeči revolucionarji, ki bi radi potisnili človeštvo v neznosno revščino, da se ne bi moglo upreti marksistični multikulturni in globalistični politični vladajoči eliti.