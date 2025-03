(PISMO BRALKE) Slovenska vojska, kam greš?

Verjetno je ni države v EU, na katero bi različne nesprejemljive zahteve vodstva EU, nemalokrat nerazumljive in vse pogosteje tudi vidno nerazumne, delovale s tako uničujočo močjo, kot so delovale – in še vedno delujejo – prav na razvoj Slovenije. Naša, slovenska, država je namreč ostala nekakšen komunistični osamljeni otok, slepo črevo nekdanje – Titove – Jugoslavije. Vzorec komunističnega oziroma socialističnega samoupravnega načina vladanja (nekdanje slovenske in jugoslovanske partije), se je tako močno zavlekel v vse pore slovenske družbo, da je po osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije način vladanja v tej državi, zlasti kadar so na oblasti same leve stranke, zelo podoben nekdanjemu samoupravnemu socializmu. Zlasti vodenje izključno leve vlade njenega predsednika dr. Roberta Goloba, v marsičem spominja na socialistično samoupravljanje. Tudi Golobova vlada se zdi na prvi pogled zelo demokratična, skoraj preveč sproščena in brezskrbna, rezultati njenih zahtev, ukazov in ukrepov pa so najbliže tistim, ki so se kazali po vsaki zgrešeni reformi v Titovi komunistični in samoupravni Jugoslaviji. Zato ker demokracija v nobeni diktaturi ne more delovati, tudi če so je ta beseda v uradnem imenu diktatorske države, tudi če so vsi mediji vsako jutro polni hvale uspešnega vladanja določene “demokratične” diktature, tako kot smo bili navajeni v komunistični Sloveniji in smo navajeni še zdaj, v slovenski in evropski demokraciji, ki jo je sedanja – leva – slovenska politika močno prikrojila svojim, skrajno levim, političnim in materialnim potrebam. Tovrstne politične želje in sanje mladih slovenskih levičarjev, ki so zdaj na oblasti, pa so – žal – eno samo, neomejeno, komunistično vladanje potomcev nekdanje, Titove, partijske elite v Sloveniji, le da prepogosto še bolj požrešne na denar in družbene položaje kot so bili njeni komunistični predniki. To je najbolj vidno prav iz vsake poteze sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ko tragično potiska samostojnost in demokracijo Slovenije daleč za vse druge vrednote, pravzaprav lažne vrednote, kot je na primer, domnevno velik ugled sedanje vlade v svetu (zdaj tudi v EU) . Takšno vladanje sedanje vlade pa je bilo tipično za celotno jugoslovanski samoupravljanje, do konca zgrešeno pri vseh poskusih, da bi na neki višji družbeni ravni združilo demokracijo in komunistično diktaturo, kot je želel njegov “izumitelj” Edvard Kardelj. Za socialistično samoupravljanje je bilo bistveno, da ni bilo demokratično, temveč poljubno dogovorno, v glavnem med komunisti. V takšni politični ureditvi je bilo praktično nemogoče z gotovostjo vedeti, kdo je za kaj odgovoren, se najmanj pa je bilo to mogoče, ko je bilo potrebno ugotoviti krivce za največje gospodarski kriminal. 9gromne vsote so ponikale v zee vseh mogočih vodilnih tovarišev, krivca – vsaj pravega – pa največkrat ni bilo nobenega. Zaradi nekoliko večjega – lažnega – ugleda komunistične partije je ta – sem ter tja – iz svojih vrst izločila katerega od preveč kritičnih politikov ali direktorje, to pa je bilo tudi vse. Te “čistke” se je običajno dogajale po priljubljenih Titovih govorih, na primer v Splitu leta 1962. Potem pa je šlo spet nekaj časa vse po starem.

Pozorno opazovanje delovanja vrha EU, večinoma z levo ideologijo, še zlasti v skupini ljudskih strank v parlamentu EU, kot da bi biii v tej skupini sami socialistični krščanski demokrati, bolj podporniki in simpatizerji skrajno levih strank, kot pa tradicionalno demokratskih desnih. Da je leva ideologija v parlamentarni skupini ljudskih strank e močnejša, pa so v veliki meri pripomogle tudi politične spremembe v levem delu oblasti države Vatikan. Zlasti vneto je Vatikan podpiral levo (Sorosovo) Ideologijo odprtih držav, praktično brez meja za vse ilegalne migrante. V takšne, levem krščanskem političnem vzdušju v EU je nemška kanclerka Angela Merkel (iz nemške krščanske demokracije) brez kakršnegakoli resnega odpora katere od članic EU, spremenila zahodno Evropo v tretji svet, večinoma z muslimansko kulturo. Ilegalnih migrantov, zavednih in ponosnih muslimanov – iz bližnjevzhodnih, daljnovzhodnih in afriških držav je v EU že toliko, da bo potrebnih le še par desetletij, pa bo zahodna Evropa očiščena prevladujočih evropskih – narodov, preveč nacionalističnih, prevec rasističnih in premalo marksistično multikulturnih, kot so prepričani milijoni Sorosovih aktivistov, zlasti mladih, dijakov, študentov in profesorjev. V Sloveniji jih je največ zbranih v Mirovnem Inštitutu, v inštitutu “8. marec” (pod pokroviteljstvom nekdanjega Baracka Obame, bivšega predsednika ZDA, desne roke svetovnega bankirja Sorosa). Zelo vplivni pa so tudi razni instituti in oddelki na različnih fakultetah, kot tudi na drugih znanstvenih in umetniških ustanovah, na primer na SAZU, čeprav v varni razdalji od glavnega sedeža te ustanove. Ampak, vsi inštituti v neposredni bližini SAZU imajo še vedno, kot v komunističnih časih, v svojem imenu kratico SAZU, pa naj bodo še tako neodvisni in svobodni od vodstva te ugledne znanstvene in umetniške akademske Trdnjave. Zato bo tudi Slovenija, tako kot večina držav v EU, podpirala marksistični multikulturni globalizem, po zmedenem načinu uresničevanja te, zelo zmedene, politične usmeritve, tudi zelo podobne socialističnemu samoupravljanju, le da so v Sorosovi odprti družbi vojsko skoraj v celoti nadomestile mirovniške nevladne organizacije, komaj kaj cenejše od sredstev, ki bi jih potreboval dober obrambni proračun, le da gre denar, zdaj namenjen “mirovnikom”, skoraj Izključno v zasebne žepe vodilnih mirovniških aktivistov. Zato se po izvolitvi novega predsednika ZDA, dosledno gospodarskega, prav škrtega do metanja denarja skozi okna nevladnim organizacijam za njihovo rušenje zahode civiizacije, z vso resnostjo zastavlja vprašanje, ali bodo imele tiste države, ki bodo ostale zveste Sorosovi ideologiji odprte družbe (marksističnemu multikulturnemu globalizmu) dvoje vojaških proračunov – enega za Sorosovo vojsko, enega pa za tradicionalno obrambo države.zdi se, da bo med takšnimi državi tudi Slovenija. Očitno, kot kažejo zadnje novice o mučenju rakovih bolnikov s še težjo dostopnostjo do zdravljenja, zaradi česar jih bo umrlo še več, kot jih je umrlo do zdaj.