(PISMO BRALKE) Prikrita privatizacija GEN-I

Prejeli smo
(foto: STA / Tamino Petelinšek)

Piše: Iva Pavlin Žurman, Solkan

Bodo tajni agentje Mladina Mekina, NVO Dobranič in Nika Kovač 8. marec (s kom sodelujejo pri odkrivanju izvora “vohunske zgodbe”?), ki jih ne zanima SLO mafija (Janković&Co.), ki laže in krade,  preglasili kriminalno dejavnost R. Goloba&CO.??!

Ponovno-dejstva 

Zakaj je  D. Paravan(Golobov večni operativec) oktobra 2025 nepričakovano zapustil vodenje državne GEN energije – krovna družba, ki skrbi za nemoteno obratovanje vseh SLO proizvodnih virov in oskrbo SLO odjemalcev z električno energijo? Naključje?!

Odšel je v konkurenčno podjetje N GEN in kršil konkurenčno klavzulo (2 leti).

N GEN je zasebna družba, ki tudi prodaja električno energijo. V letu 2025 sta podjetje N GEN (lastnik Roman Bernard) dokapitalizirala kripto milijonar Damijan Merlak in multi milijonar Boštjan Bandelj, trgovec s CO2 kuponi.

Paravan je vstopil v privatni N GEN kot glavni operativni vodja, tudi s pridobitvijo potrebnih terenskih informacij in povezav državnega(!) trgovca z energijo GEN-I.

Zakaj molčita N.D. Popović, gen dir. GEN energ.( tudi teta T. Gaber) in Ž. Debeljak (vodenje SDH mu je Golob vlada vnaprej podaljšala, čeprav mu mandat zapade šele konec leta) ??!

Več na  https://www.zanima.me/golob-naj-bi-zaupnikom-ze-povedal-prodaja-gen-i-je-dejstvo-drzava-priznava-podjetja-ne-obvladujemo-vec/

Novo

Pravna analiza kaže, da je t. i. krožna lastniška struktura Gen-I že 10 let v nasprotju z zakonom. Če to drži, bi lahko bile številne odločitve skupščine Gen-I po letu 2016 pravno nične. Robert Golob je Gen-I vodil v času nastanka te strukture!

https://www.zanima.me/pravna-analiza-ki-najbolj-bremeni-roberta-goloba-lastniska-struktura-gen-i-naj-bi-bila-ze-desetletje-nezakonita-kdo-je-odskodninsko-in-kazensko-odgovoren/

