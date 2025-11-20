e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Odločno PROTI evtanaziji!

Prejeli smoSlovenija
foto: Pixabay

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Civilizirano in kulturno Slovenci umiramo po BOŽJI volji, ne  po  partijski – pa  čeprav s partijsko “medicinsko”  pomočjo! Amen.
Prav nemočno in nesrečno se počutimo običajni miroljubni državljani, ko se pogovarjamo o nedeljskem referendumu.  Saj  smo vsi  proti vsakršnemu ubijanju ljudi, razen v nujni  samoobrambni. Zdaj pa moramo, NUJNO,  ČE SMO HUMANI, da bi morda vendarle ubranili pred slovenskimi  komunisti življenja najbolj ranljivih, na nedeljski referendum in na njem glasovati PROTI. Glasovati moramo PROTI vsakršnim zakonom, ki bi že s samim  svojim obstojem  ljudi napeljevali ali pa silil v smrt s samomorom –  celo s POMOČJO države, naše ljubljene domovine Slovenije, raja na sončni strani Alo. Ne, glasovati moramo PROTI. MNOŽIČNO ODLOČNO, ssj hoče sedanja Kučanova partijska oblast v senci EVTANAZIRATI  samostojno in demokratično Slovenijo –  nič več in nič manj
Ne, prosim, dragi Slovenci, ne dovolimo tega zločinskim komunistom in tudi nikomur drugemu.
Res so evtanazije tudi drugod po svetu, ampak v Sloveniji je drugače: pri nas se bo protiosamosvojitveni partijsko-udbovski  klan, na čelu s strašnim partijcem Milanom Kučanom in njegovi pokorno predsednico države, prav  z množičnimi  evtanazijami PRIKRITO  MAŠČEVAL slovenskemu narodu za njegovo osamosvojitev. Za to gre. Saj je z vseh soočenj v medijih vidno, da je slovenska evtanazija “cosa nostra” (naša stvar)  prikritih slovenskih partijcev in udbovcev (še vedno!), s pošastnim Kučanom na čelu.
Ne “žre” pa jih, teh partijcev, samo slovenska osamosvojitev in  izstop iz Titove Jugoslavije, še bolj jih “žre”, ker je srednjeevropske tradicije navajeni slovenski narod odločno zavrnil tudi Titov  partijsko in udbovski totalitarizem, nič man zločinski od  Hitlerjevega nacizma ali Stalinovega komunizma.
Kajti, dragi Slovenci, Kučan in predsednica države (z društvom Srebrna nit, ki hoče množične  evtanazije, v kabinetu) sta prav – grozljivi -: politični par, ideološko v marsičem primerljiv z NAUKOM o vplivih zločinskih avtoritet na mlade generacije, v italijanskem filmu Nočni portir.
Strašna je ta sramota predsednice države,  razmeroma  mlade ženske, ki bi rada še ene partijske množične poboje, da bi z njimi ugodila zločinski sli svoje najvišje državniške  avtoritete,  nekega napol  norega  sovražnika slovenske samostojnosti in demokracije.
Sramujejo naj se tisti, skoraj samo levi, slovenski mediji, ki brezsramno razkazujejo in hvalijo  partijske mlajše moralne IZTIRJENCE, skoraj vse s partijskimi doktorati (tudi Hitler in Stalin sta jih rada podarjala svojim zločincem), ki vneto prepričujejo slovenske državljane, naj se odločijo za še en partijski REVANŠIZEM. Tokrat naj ne bi metali še napol živih ljudi v rudnike in kraške jame, temveč bi jih SAMO “kulturno in demokratično”  zastrupljali.
Na ta referendum moramo, dragi Slovenci,  zlasti zaradi tega, da bi PREPREČILI   še eno  množično partijsko  pobijanje Slovencev, na las podobno PRIKRITO, kot je bilo tisto leta 1945, takoj po drugi svetovni vojni. Takrat je Titova partija povsem protipravno  pobila nekaj sto tisoč njenemu totalitarizmu nenaklonjenih državljanov Jugoslavije, med njimi tudi nekaj deset tisoč Slovencev, večinoma kristjanov, ki jih komunisti večinoma še  zdaj ne dovolijo kulturno pokopati in vpisati v mrliške knjige.
Sedanja Kučanova evtanazija je namenjena IZKLJUČNO  SLOVENCEM, kajti muslimanskih priseljencev, vse bolj številnih v Sloveniji, ta problem pomoči pri samomoru (pogosto pod prisilo VPLIVNEŽEV in VPLIVNIC!) ne zanima in jih ne bo prizadel. Zato ker oni, iz verskih razlogov,  ne odobravajo in ne dovolijo niti samomora, kaj šele, da bi kdo pri jem sodeloval, še najmanj pa kaka partijska država.
Še posebno smo nesrečni, kulturni in zavedni Slovenci, ker  se moramo  – kar naenkrat – spet boriti proti nekemu totalitarizmu  za ohranitev svojih golih  življenj, čeprav je vsaj golo življenje zdaj pravica prav vsakogar, ker je ukinjena celo smrtna kazen. Mi, Slovenci, pa moramo, da nas ne bodo komunisti spet  množično pobijali, zdaj, v nedeljo,  NUJNO GLASOVATI PROTI  ZAKONU O POMOČI  PRI SAMOMORIH, na referendumu proti zločinski   pomoči pri samomorih,  ki so v resnici Kučanove  partijsko-udbovske  evtanazije.
Očitno potrebujejo slovenski stari in novi komunisti – kdo pa drug, samo poglejmo, kodo se na televizijskih pogovorih zavzema za še eno pobijanje Slovencev, brez vpisa vzroka smrti v mrliške knjige! Večinoma so to  občudovalci Titove partije in potomci najhujših zločinskih  partijcev in udbovcev, samih prijateljev zloglasnega velikega  borca proti osamosvojitvi Milana Kučana.

