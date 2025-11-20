(PISMO BRALKE) Odločno PROTI evtanaziji!

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Civilizirano in kulturno Slovenci umiramo po BOŽJI volji, ne po partijski – pa čeprav s partijsko “medicinsko” pomočjo! Amen.

Prav nemočno in nesrečno se počutimo običajni miroljubni državljani, ko se pogovarjamo o nedeljskem referendumu. Saj smo vsi proti vsakršnemu ubijanju ljudi, razen v nujni samoobrambni. Zdaj pa moramo, NUJNO, ČE SMO HUMANI, da bi morda vendarle ubranili pred slovenskimi komunisti življenja najbolj ranljivih, na nedeljski referendum in na njem glasovati PROTI. Glasovati moramo PROTI vsakršnim zakonom, ki bi že s samim svojim obstojem ljudi napeljevali ali pa silil v smrt s samomorom – celo s POMOČJO države, naše ljubljene domovine Slovenije, raja na sončni strani Alo. Ne, glasovati moramo PROTI. MNOŽIČNO ODLOČNO, ssj hoče sedanja Kučanova partijska oblast v senci EVTANAZIRATI samostojno in demokratično Slovenijo – nič več in nič manj

Ne, prosim, dragi Slovenci, ne dovolimo tega zločinskim komunistom in tudi nikomur drugemu.

Res so evtanazije tudi drugod po svetu, ampak v Sloveniji je drugače: pri nas se bo protiosamosvojitveni partijsko-udbovski klan, na čelu s strašnim partijcem Milanom Kučanom in njegovi pokorno predsednico države, prav z množičnimi evtanazijami PRIKRITO MAŠČEVAL slovenskemu narodu za njegovo osamosvojitev. Za to gre. Saj je z vseh soočenj v medijih vidno, da je slovenska evtanazija “cosa nostra” (naša stvar) prikritih slovenskih partijcev in udbovcev (še vedno!), s pošastnim Kučanom na čelu.

Ne “žre” pa jih, teh partijcev, samo slovenska osamosvojitev in izstop iz Titove Jugoslavije, še bolj jih “žre”, ker je srednjeevropske tradicije navajeni slovenski narod odločno zavrnil tudi Titov partijsko in udbovski totalitarizem, nič man zločinski od Hitlerjevega nacizma ali Stalinovega komunizma.

Kajti, dragi Slovenci, Kučan in predsednica države (z društvom Srebrna nit, ki hoče množične evtanazije, v kabinetu) sta prav – grozljivi -: politični par, ideološko v marsičem primerljiv z NAUKOM o vplivih zločinskih avtoritet na mlade generacije, v italijanskem filmu Nočni portir.

Strašna je ta sramota predsednice države, razmeroma mlade ženske, ki bi rada še ene partijske množične poboje, da bi z njimi ugodila zločinski sli svoje najvišje državniške avtoritete, nekega napol norega sovražnika slovenske samostojnosti in demokracije.

Sramujejo naj se tisti, skoraj samo levi, slovenski mediji, ki brezsramno razkazujejo in hvalijo partijske mlajše moralne IZTIRJENCE, skoraj vse s partijskimi doktorati (tudi Hitler in Stalin sta jih rada podarjala svojim zločincem), ki vneto prepričujejo slovenske državljane, naj se odločijo za še en partijski REVANŠIZEM. Tokrat naj ne bi metali še napol živih ljudi v rudnike in kraške jame, temveč bi jih SAMO “kulturno in demokratično” zastrupljali.

Na ta referendum moramo, dragi Slovenci, zlasti zaradi tega, da bi PREPREČILI še eno množično partijsko pobijanje Slovencev, na las podobno PRIKRITO, kot je bilo tisto leta 1945, takoj po drugi svetovni vojni. Takrat je Titova partija povsem protipravno pobila nekaj sto tisoč njenemu totalitarizmu nenaklonjenih državljanov Jugoslavije, med njimi tudi nekaj deset tisoč Slovencev, večinoma kristjanov, ki jih komunisti večinoma še zdaj ne dovolijo kulturno pokopati in vpisati v mrliške knjige.

Sedanja Kučanova evtanazija je namenjena IZKLJUČNO SLOVENCEM, kajti muslimanskih priseljencev, vse bolj številnih v Sloveniji, ta problem pomoči pri samomoru (pogosto pod prisilo VPLIVNEŽEV in VPLIVNIC!) ne zanima in jih ne bo prizadel. Zato ker oni, iz verskih razlogov, ne odobravajo in ne dovolijo niti samomora, kaj šele, da bi kdo pri jem sodeloval, še najmanj pa kaka partijska država.

Še posebno smo nesrečni, kulturni in zavedni Slovenci, ker se moramo – kar naenkrat – spet boriti proti nekemu totalitarizmu za ohranitev svojih golih življenj, čeprav je vsaj golo življenje zdaj pravica prav vsakogar, ker je ukinjena celo smrtna kazen. Mi, Slovenci, pa moramo, da nas ne bodo komunisti spet množično pobijali, zdaj, v nedeljo, NUJNO GLASOVATI PROTI ZAKONU O POMOČI PRI SAMOMORIH, na referendumu proti zločinski pomoči pri samomorih, ki so v resnici Kučanove partijsko-udbovske evtanazije.

Očitno potrebujejo slovenski stari in novi komunisti – kdo pa drug, samo poglejmo, kodo se na televizijskih pogovorih zavzema za še eno pobijanje Slovencev, brez vpisa vzroka smrti v mrliške knjige! Večinoma so to občudovalci Titove partije in potomci najhujših zločinskih partijcev in udbovcev, samih prijateljev zloglasnega velikega borca proti osamosvojitvi Milana Kučana.