(PISMO BRALKE) O morebitni skorajšnji tajni policiji EU – javno pismo spoštovani gospe Ursuli von der Leyen, predsednici Evropske komisije

Tujina
Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen (Foto: epa)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ker so pomembna javna pisma v preteklosti pisale večinoma za družbo  pomembne osebnosti, naj se najprej opravičim, ker sem le upokojena sodelavka v uredništvu enega od uredništev slovenskih leksikonov. Seveda pa tudi navadni ljudje opažamo velike spremembe, odkar ima birokracija  EU v svojih članicah večjo moč, kot jo imajo izvoljene vlade teh dežel ali držav.
Najprej  – 2015 – so morale te države odpreti meje  ilegalnimi migrantom. Po manj kot desetih letih se je avtohtono evropsko prebivalstvo tako razredčilo, da se že približuje čas, ko med družbenopolitičnimi  razmerami v  EU in na Bližnjem vzhodu ne bo  več skoraj nikakršne razlike.  Tisti, ki ne poznamo bližnjevzhodne kulture, se moramo z njo počasi seznanjati, da se lahko pogovarjamo in družimo s svojimi novimi sosedi, ki zavzeto ohranjajo prav vse svoje tradicije. Mladi Slovenci se prijateljsko družijo s prijaznimi novimi prebivalci naše dežele, ter se prilagajamo njihovim navadam, željam in potrebam (da bi imeli v šolah “svojo” hrano, da bi njihove starše v šolah vabili na sestanke v njihovih maternih  jezikih, da bi do njihovih kaznivih dejanj uveljavljali pozitivno razlikovanje, predvsem pa naj bi v celoti sprejemali njihov  način življenja trr strogo kaznovali vsakogar, ki bi temu nasprotoval, na primer v svojem  sovražnem govoru. Tovrstni pritisk na Slovence naj bi država izvajala tako dolgo, da bi Slovenci praktično izumrli. EU pri vseh teh, na svoj način genocidnih,  prizadevanjih evropske in posameznih državnih oblasti ne namerava niti za las popuščati. Človekove pravice šibkejših, v tem primeru ilegalnih migrantov, so NAJVIŠJA  vrednota  vodstva EU.
Vodstvo EU hoče zadnje  čase svojo tajno policijo, tudi svoje vojaške enote in orožje (kot je slišati, predvsem iz nemških tovarn!). Samo upamo lahko, da se tudi tajna policija ne bo zgledovala pri eni od  nemških, menda nekoč “najboljši” na svetu, namreč pri SS.  To je povsem mogoče, če pomislimo, da je bila  sedanja gospa  predsednica Evropske komisije v preteklosti ministrica za obrambo v vladi kanclerke Angele Merkel, ki je na stežaj  odprla vse meje EU  ilegal im migrantom z Bližnjega vzhoda.
Neizpodbitno je dejstvo, da se odnosi med starimi  evropskimi narodi in  vse večjim številom – večinoma močno islamskih –  ilegalnih  migrantov povečuje,  grozijo nekaterim državam EU  protesti, nemiri in tudi prave državljanske vojne.  V EU takšna opažanja ostro zavračajo. Poudarjajo, da se mora prebivalstvo v državah EU prilagoditi novi kulturi, pa bo vse v najlepšem redu. Očitno zadnje mesece vodstvo EU razmišlja (vendar tega ne objavlja v svojih skoraj samo še zabavnih političnih medijih), da bi z dobro tajno policijo, morda res podobno nekdanji nemški SS službi, z lahkoto obvladovala  nacionalizem avtohtonega prebivalstva v EU, in tako ohranila islamsko  demokracijo, največji ponos EU.

