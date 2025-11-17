(PISMO BRALKE) O morebitni skorajšnji tajni policiji EU – javno pismo spoštovani gospe Ursuli von der Leyen, predsednici Evropske komisije

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ker so pomembna javna pisma v preteklosti pisale večinoma za družbo pomembne osebnosti, naj se najprej opravičim, ker sem le upokojena sodelavka v uredništvu enega od uredništev slovenskih leksikonov. Seveda pa tudi navadni ljudje opažamo velike spremembe, odkar ima birokracija EU v svojih članicah večjo moč, kot jo imajo izvoljene vlade teh dežel ali držav.

Najprej – 2015 – so morale te države odpreti meje ilegalnimi migrantom. Po manj kot desetih letih se je avtohtono evropsko prebivalstvo tako razredčilo, da se že približuje čas, ko med družbenopolitičnimi razmerami v EU in na Bližnjem vzhodu ne bo več skoraj nikakršne razlike. Tisti, ki ne poznamo bližnjevzhodne kulture, se moramo z njo počasi seznanjati, da se lahko pogovarjamo in družimo s svojimi novimi sosedi, ki zavzeto ohranjajo prav vse svoje tradicije. Mladi Slovenci se prijateljsko družijo s prijaznimi novimi prebivalci naše dežele, ter se prilagajamo njihovim navadam, željam in potrebam (da bi imeli v šolah “svojo” hrano, da bi njihove starše v šolah vabili na sestanke v njihovih maternih jezikih, da bi do njihovih kaznivih dejanj uveljavljali pozitivno razlikovanje, predvsem pa naj bi v celoti sprejemali njihov način življenja trr strogo kaznovali vsakogar, ki bi temu nasprotoval, na primer v svojem sovražnem govoru. Tovrstni pritisk na Slovence naj bi država izvajala tako dolgo, da bi Slovenci praktično izumrli. EU pri vseh teh, na svoj način genocidnih, prizadevanjih evropske in posameznih državnih oblasti ne namerava niti za las popuščati. Človekove pravice šibkejših, v tem primeru ilegalnih migrantov, so NAJVIŠJA vrednota vodstva EU.

Vodstvo EU hoče zadnje čase svojo tajno policijo, tudi svoje vojaške enote in orožje (kot je slišati, predvsem iz nemških tovarn!). Samo upamo lahko, da se tudi tajna policija ne bo zgledovala pri eni od nemških, menda nekoč “najboljši” na svetu, namreč pri SS. To je povsem mogoče, če pomislimo, da je bila sedanja gospa predsednica Evropske komisije v preteklosti ministrica za obrambo v vladi kanclerke Angele Merkel, ki je na stežaj odprla vse meje EU ilegal im migrantom z Bližnjega vzhoda.

Neizpodbitno je dejstvo, da se odnosi med starimi evropskimi narodi in vse večjim številom – večinoma močno islamskih – ilegalnih migrantov povečuje, grozijo nekaterim državam EU protesti, nemiri in tudi prave državljanske vojne. V EU takšna opažanja ostro zavračajo. Poudarjajo, da se mora prebivalstvo v državah EU prilagoditi novi kulturi, pa bo vse v najlepšem redu. Očitno zadnje mesece vodstvo EU razmišlja (vendar tega ne objavlja v svojih skoraj samo še zabavnih političnih medijih), da bi z dobro tajno policijo, morda res podobno nekdanji nemški SS službi, z lahkoto obvladovala nacionalizem avtohtonega prebivalstva v EU, in tako ohranila islamsko demokracijo, največji ponos EU.