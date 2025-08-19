(PISMO BRALKE) O etiki in morali Hamasa v Sloveniji

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Bo poslej Hamas v ozadju vseh slovenskih etično moralnih komisij? Niti sanjati se mi še ni moglo, ko sem se po nedavnem prihodu številnih podpornikov Hamasa – in zlasti njihovih simpatizerjev v naši levi politiki – da Hamas že bistveno vpliva na delovanje slovenskih samooklicanih “hitrih vojnih sodišč”. Ta naj bi bila še posebno smrtonosna za Hamasu nepokorne predstavnike najvišje in najbolj ugledne slovenske inteligence. Trenutno se to naše “hitro vojno sodišče” (“brzi vojni sud”) trudi za dokončno likvidacijo časti in dobrega imena najbolj priljubljenega komentatorja političnih napak s samega vrha domače akademske sfere.

Ne, resnično ne morem verjeti, da že imamo hitra hamasovska sodišča tudi v Sloveniji, kot sem se še pred nedavnem norčevala, v nekaterih svojih političnih komentarjih, da bi ironizirala celotno slovensko amoralno (pogosto pa tudi povsem nemoralno!) levo politično elito, ki vlada in obvladuje večino slovenskega družbenega življenja. Zdaj pa vse kaže, da ta politična elita, z nemogočim predsednikom vlade dr. Robertom Golobom, postopoma vsepovsod uveljavlja interese hamasovske multikulturne tiranije, ki pa ji ne smemo reči, da je okupatorska, očitno nič boljša od kake fašistične, nacistične ali komunistične, le da je tokrat pač hamasovsko teroristična. Še ta hip bi morala odstopiti sedanja vlada, ker je iz ure v uro bolj veleizdajalska, na več področjih.

Osebno, če bi mogla, bi vse tiste migrante v Sloveniji, ki so kakorkoli povezani s Hamasom, takoj izgnala tja, odkoder so prišli. Mednarodna javnost pa bi morala Hamas prisiliti k razpustitvi svoje zločinske organizaciji, ne pa da ta bližnjevzhodni gnojni stvor vodi v tretjo svetovno vojno že skoraj ves zahodni svet. Kajti z uničenjem Izraela ne bo nič, čeprav je morda Netanjahu že padel. Hamas ne bo nikoli priznal Izraela. Brez Izraela pa bo porušeno mednarodno ravnotežje, tako, kot bo ogroženo brez Rusije, če ne bi bila več velesila. Ena sama medsebojna ljubezen med vsemi državami bo kmalu nehala biti glavno geslo podpihovalcev razpadanja zahodne civilizacije in kulture. Kakor hitro bo Zahod na kolenih, se bodo prebujajoče se velesile nehale pretvarjati. Prisvojile si bodo vsa dosegljiva ozemlja, od a do ž, in vsepovsod uveljavile svojo oblast. Pa bomo imeli – marksistični multikulturni globalizem ali Sorosovo, menda imenitno, odprto družbo! Imeli jo bomo v polnih zahodnih zaporih “nevarnih avtohtonih sovražnikov” novim oblastem ali okupatorjem.