(PISMO BRALKE) Nepotrebna osladnost na Brezjah

Piše: Špela Sitar, Ljubljana

Dejstvo, da Golobu ni prav nič mar za slovenski narod ter da za oblast uporablja vsa sredstva, je znano. Uvaja diktaturo.

Ne vemo pa, zakaj se je pri večerni sveti maši na Brezjah, 12. septembra 2025, rektor Slovenskega Marijinega svetišča dr. p. Robert Bahčič odzval tako kot se je. Vrata cerkva nikomur niso zaprta in vsak, ki prihaja v miru, je dobrodošel. Lahko da je bil rektor deležen groženj.

A njegove uvodne besede niso delovale prisiljeno, bile pa so osladne in popolnoma neprimerne funkciji cerkvene osebe na takem položaju. Kot da besede prihajajo iz paralelnega sveta, ki s slovensko realnostjo nima nobene povezave.

Z obiskom Brezij je trenutni premier nabral kar nekaj volilnih glasov. Podpisovanje »prijateljce, gospe Tine« na oltarju pred Layerjevo Marijo je bilo skrajno neokusno in žaljivo do vernikov, ki že generacije obiskujejo to svetišče in se z delovanjem vladajoče garniture, ki ji je laž sveta stvar, ne strinjajo. Pred to sveto podobo je sveti Janez Pavel II. molil na kolenih, sedaj pa je bilo dovoljeno, da je ta podoba postala kulisa za politične igre.

»In svojih biserov ne mečite svinjam, da jih ne pomendrajo z nogami in se nato obrnejo ter vas raztrgajo« (Mt 7, 6). To že delajo z drugorazrednimi v tej državi, smejijo se v obraz ob tako očitnem klečeplazenju. Vsi smo odgovorni za povezovanje naroda, ne pa za razdvajanje.