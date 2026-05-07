e-Demokracija
četrtek, 7 maja, 2026
(PISMO BRALKE) Najboljši diler v EU!?

Prejeli smoSlovenija
Milan Kučan (foto: BOBO)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Kučanovi hipijevski marksistični  “gospodarstveniki” že spet napadajo domevno kapitalistične težnje gospoda Janeza Janše.

Med bolj desnimi politiki in njihovimi podporniki je zadnje čase veliko nejevolje, ker slovenska leva politika dobesedno laja na morebitnega novega mandatarja, gospoda Janeza ⁹ Janšo, in na njegove  zahteve za  boljše slovensko gospodarstvo, za boljše podjetništvo in za boljše pogoje – tako za lastnike podjetij kot za delavce v njih. Če gospod  Janša samo odpre usta, da bi morali najprej podpreti gospodarstvo, leva politika nanj takoj zlije, v vseh javnih medijih, cele cisterne gnojnice,  ker “ta človek” govori samo o bogatih  in hudobnih  kapitalistih, namesto da bi  najprej  upošteval zahteve levih (Kučanovih partijskih!)  strokovnjakov za  “marksistične pristope pri reševanju delavskih vprašanj”. Kakorkoli, levi Kučanovi  borci za delavski razred v javnih medijih takoj reagirajo proti izboljšanju gospodarstva tako, da  najprej  nahujskajo celotno plast revnejšega prebivalstva v državi. Seveda pa še najbolj ozmerjajo gospoda Janšo – ker po njihovi marksistični logiki podpira bogate, gospodarstvenike in podjetnike, ne podpira. pa  hipijevskih nevladnih organizacij in zlasti delavskih, pogosto prav tako hipijevskih,  sindikalistov. Trdijo, levi slovenski marksisti, da Janša menda ne mara proletariata, ker zahteva, da bi delavci prejemali svoje dohodke predvsem od    podjetij, v katerih delajo, ne pa  iz državnega proračuna za socialno pomoč in še nekaterih drugih.  Včasih pa se celo zdi, da leva politika načrtuje popolno izginotje tradicionalnih podjetij, ker hoče v  Slovrniji  uveljaviti tri najbolj donosne multikulturne kvazi gospodarske  veje, v obliki  ilegalnega prometa z drogami, orožjem in z ljudmi.  (Me bo spet obiskala policija?!)

Zato se oglasijo, ko gospod Janša v Sloveniji zagovarja močno gospodarstvo z močnimi podjetji in podjetniki, različni strokovnjaki, večinoma dobro plačani (podkupljeni, skorumpirani?) višji uradniki v levi slovenski politiki, pogosto  v tako imenovanih nevladnih organizacijah, v sindikalistih in še na številnih drugih področjih bolj ali manj partijskega političnega delovanja slovenske rdeče buržoazije. Prav ti – čez vsako mero razvajeni – partijski meščani, pogosto tudi sami lastiki velikih deležev v katerem od podjetij (najpogosteje tujem),  vedno, ko  v bolj desni politiki nanese  pogovor o podporo  slovenskemu gospodarstvu, zaženejo vik in krik, da gospodarski napredek povzroča  ubogemu proletariatu še več trpljenja in še hujšo revščino.

Ko v Sloveniji poslušamo, kako – v svojih oblakih nad bledim obrazkom –  vodilni proletarski mož (iz stranke Levica) kritizira slovenske podjetnike, imamo vtis, da je ta politik prepričan, kako bi ves svetovni proletariat lahko razkošno živel brez dela, le od svojega članstva v nevladnih organizacijah, če ne bi bilo hudobnih podjetnikov in vseh mogočih gospodarstev, ki porajajo množice ubogega  proletariata, revnega in zaostalega, izključno zaradi kapitalističnega  izkoriščanja in nizkih plač. Napadi tega bledega  politika iz Levice na vsakršno gospodarstvo in podjetništvo v Sloveniji  skoraj  zahtevajo konec tradicionalne gospodarske proizvodnje, s proizvajalnimi sredstvi in delavci, ter uveljavitev življenja v slogu hipijevstva, torej načina življenja, ki ga propagirajo številne levičarske nevladne organizacije, nekatere celo s svojimi – ne prav majhnimi –  svobodnimi teritoriji. Običajno pa se velikih  delov  teh “svobodnih ozemelj”  polastijo vodilne “face” v določeni hipijevski skupini in jih oddajajo po največjih možnih – skrajno oderuških – cenah. Njihov odgovor na novinarska vprašanja o teh dejanjih pa je osupljiv: kar zadeva oddajanje nepremičnin, pač upoštevajo ekonomsko še sprejemljive cene, vsaka nižja najemnina  pa bi  bila ekonomsko nevzdržna. Kdo bi si le mislil?

Zaradi tovrstnih hipijevskih “ekonomistov” javni mediji nikakor ne bi smeli zjutraj pri poročilih na prvo mesto postaviti hipijevskega nasprotovanja  tradicionalni uspešni zahodni ekonomiji številnih hipijevskih  predstavnikov v Sloveniji, skoraj vseh zaznamovanih z drogami,  na številnih področjih  slovenske leve politike. Ti, hipijevski,  gospodarski “geniji”  so praktično vsi še vedno  otroci cvetja iz  Kučanovih logov, saj je prav on odlikoval s slovenskim državnim odlikovanjem  svojega prijatelja Sorosa, očeta odprte družbe, marksistično multikulturne, zelo drogirane  in globalistične. Prav tako pa Kučanov klan skrbi za dobre odnose z najbolj skrajnimi  muslimani, še zlasti z iranskimi, ki jim –  domnevno – v slovenskih bankah perejo  denar iz iranske (in druge)  trgovine z drogami, orožjem in z ilegalnimi migranti, tako da slovenskim narkomanom in muslimanske migrante ljubečim nevladnikom  nikoli ne  zmanjka najboljših  drog. In prav zato Janez  Janša res ne sme postati še enkrat predsednik slovenske vlade. Pa naj še kdo reče, da  Kučan ni najboljši  diler v EU!?

