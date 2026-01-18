(PISMO BRALKE) Maljevac je nevaren

Piše: Frančiška Buttolo

Včeraj (17. 1. 2026) sem na slovenski javni televiziji (mislim, da v oddaji Ah, ta leta, takoj po poročilih ob petih popoldne, celo na 1. programu javne televizije!!!) z velikim zanimanjem poslušala govorce v oddaji, kako rešiti stanovanjske probleme in dolgotrajno oskrbo tistih slovenskih upokojencev, ki še vedno prav udobno živijo v svojih družinskih stanovanjih in hišah.

Žal pa se ti upokojenci ne zavedajo, da v svojem nerazumljivo brezsrčnem egoizmu in navajenosti na domače udobje, strašno škodujejo državi Sloveniji. Kajti, če hoče imeti Slovenija tudi še v naslednjem mandatu čudovito stalinistično vlado – tako zelo priljubljeno med tridesetletnimi potomci komunističnih partizanov, prejemnikl pokojnin borcev NOB iz vse nekdanje Titove Jugoslavije, mora – slovenska jugonostalgična država – poskrbeti tudi za stanovanja priseljenih potomcev Titovih borcev NOB z vsega Balkana v Slovenijo.

Res namerava sedanji minister Simon Maljevac z denarjem davkoplačevalcev potomcem borcev NOB z vsega Balkana zgraditi nekaj najemnih stanovanj (verjetno kar podarjenih, z najnižjimi možnim odkupom), ampak ni ga čez lepo, razkošno vilo. V Sloveniji to še predobro vemo, predvsem iz izkušenj po drugi svetovni vojni (pa tudi po osamosvojitvi je bila znana zgodba o neki judovski vili kot sedežu novih komunistov). Pogosto so po drugi svetovni vojni glavni komunisti pobili ali izgnali lastnike najlepših vil, da so se lahko sami preselili vanje.

Približno tako sem razumela tudi včerajšnjo – neznansko svetohlinsko in zahrbtno – oddajo o upokojenskih stanovanjskih “problemih”, samo na hitro prepleskano z neko bruseljsko ideologijo reševanja vprašanja odvečnih upokojencev, še zlasti premožnih, ki jih bo nujno potrebno – zlepa ali zgrda – oropati, razčlovečiti in evtanazirati, da z njimi ne bo prevelikih stroškov. S tem se bo gotovo strinjala vsa EU.

Zato so si na slovenski javni televiziji tudi včeraj prav slinasto hinavsko prilizovali upokojencem, ki udobno živimo v svojih stanovanjih ali hišah, da bi to svoje udobje čimprej prodali. Zato, da bomo lahko moderno živeli v nekih javnih upokojenskih “skupnostih” , v nekakšni španoviji” (v kateri pregovorno še pes crkne), z okoli dvanajstimi sotrpini v eni sami hiši, kjer se bodo morali imeti vsi radi in si medsebojno pomagati (očitno podobno kot v Hitlerjevih koncentracijskih taboriščih, seveda tudi z evtanazijo).

Kar pa zadeva morebitne težave s prodajo stanovanj in hiš, smo izvedeli v včerajšnji televizijski oddaji, upokojencem lahko pomaga neka agencija za nepremičnine – sedanji vladi, in gotovo tudi ministru Maljevcu, zelo ljuba in draga, močno pri srcu. Moj Bog, ali imajo v stranki Levica že izbrane svoje bodoče vile in dragocena stanovanja? Ali bo prodaja nepremičnin državi v prihodnjem mandatu – spet s stalinistično vlado – obvezna? Ali bo obvezen tudi odhod starčkov v upokojenske “skupnosti”, kjer si bodo najprej drug drugemu pomagali, nato pa se čimprej odločili za evtanazijo? Ker v teh skupnostih, pogosto z več narkomani, ne bodo imeli človeka dostojnega življenja, zaradi česar bodo čimprej zaprosili za pomoč pri samomoru?

Da, da, slovenska javna televizija se dobesedno vse bolj in bolj prostituira. Tiste stare “presstitutke”, ki so zaradi žalitve svoje neizmerno velike časti tožile gospoda Janeza Janšo, so bile prave, nekoliko bolj izkušene, “devičnice” , vsaj v primerjavi s sedanjimi glavnimi uredniki glavnih oddaj slovenske javne televizije!!! V to se lahko prepriča vsakdo, ki spremlja predvolilni program TV 1 in TV 2.