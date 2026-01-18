e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Maljevac je nevaren

Prejeli smo
Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac (foto: STA)

Piše: Frančiška Buttolo

Včeraj (17. 1. 2026) sem na slovenski javni televiziji (mislim, da v oddaji Ah, ta leta, takoj po poročilih ob petih popoldne,  celo na 1. programu javne televizije!!!) z velikim zanimanjem poslušala govorce v oddaji, kako rešiti  stanovanjske probleme in dolgotrajno oskrbo  tistih slovenskih upokojencev, ki še vedno  prav udobno živijo v svojih družinskih stanovanjih in hišah.
Žal pa se ti upokojenci ne zavedajo, da v svojem nerazumljivo brezsrčnem egoizmu in navajenosti na domače udobje, strašno škodujejo državi Sloveniji. Kajti,  če hoče imeti  Slovenija tudi še v naslednjem mandatu čudovito  stalinistično vlado –  tako zelo priljubljeno med tridesetletnimi  potomci komunističnih partizanov, prejemnikl pokojnin borcev NOB iz vse nekdanje  Titove  Jugoslavije, mora –  slovenska jugonostalgična država –  poskrbeti tudi  za stanovanja priseljenih potomcev Titovih borcev NOB z vsega Balkana v Slovenijo.
Res namerava sedanji minister  Simon Maljevac z denarjem davkoplačevalcev potomcem borcev NOB z vsega Balkana zgraditi nekaj najemnih stanovanj  (verjetno kar podarjenih, z najnižjimi možnim odkupom), ampak ni ga čez lepo, razkošno vilo. V Sloveniji to še predobro vemo, predvsem iz izkušenj  po drugi svetovni vojni (pa tudi po osamosvojitvi je bila znana zgodba o neki judovski vili  kot sedežu novih komunistov). Pogosto  so po drugi svetovni vojni  glavni komunisti pobili ali izgnali lastnike  najlepših vil, da so se lahko sami preselili vanje.
Približno tako sem razumela tudi včerajšnjo – neznansko svetohlinsko in zahrbtno – oddajo o upokojenskih stanovanjskih “problemih”, samo na hitro prepleskano z neko bruseljsko ideologijo reševanja vprašanja odvečnih upokojencev, še zlasti premožnih,  ki jih bo nujno potrebno –  zlepa ali zgrda –  oropati, razčlovečiti in evtanazirati, da z njimi ne bo prevelikih stroškov. S tem se bo gotovo strinjala vsa EU.
Zato so si na slovenski  javni televiziji tudi včeraj prav slinasto hinavsko prilizovali upokojencem, ki udobno živimo v svojih stanovanjih ali hišah, da bi to svoje udobje čimprej  prodali. Zato, da bomo lahko moderno živeli v nekih javnih  upokojenskih “skupnostih” ,  v nekakšni španoviji” (v kateri pregovorno še pes crkne), z okoli  dvanajstimi sotrpini v eni sami hiši, kjer se bodo morali imeti vsi radi in si medsebojno pomagati (očitno podobno kot v Hitlerjevih koncentracijskih taboriščih, seveda tudi z evtanazijo).
 Kar pa zadeva morebitne težave s prodajo stanovanj in hiš, smo izvedeli v včerajšnji televizijski  oddaji,  upokojencem lahko pomaga neka agencija za nepremičnine  –  sedanji vladi, in gotovo tudi ministru Maljevcu,  zelo  ljuba in draga, močno pri srcu. Moj Bog, ali imajo v stranki Levica že izbrane svoje bodoče vile in dragocena stanovanja? Ali bo prodaja nepremičnin državi v prihodnjem mandatu –  spet s stalinistično vlado – obvezna? Ali bo obvezen tudi odhod starčkov v upokojenske “skupnosti”, kjer si bodo najprej drug drugemu pomagali, nato pa se čimprej odločili za evtanazijo? Ker v teh skupnostih, pogosto z več narkomani,  ne bodo imeli človeka dostojnega življenja, zaradi česar bodo čimprej zaprosili za pomoč pri samomoru?
Da, da, slovenska javna televizija  se dobesedno vse bolj in bolj prostituira. Tiste stare “presstitutke”, ki so zaradi žalitve svoje neizmerno velike časti tožile gospoda Janeza Janšo,   so bile prave, nekoliko bolj izkušene,  “devičnice” , vsaj v primerjavi s sedanjimi glavnimi uredniki glavnih oddaj slovenske javne televizije!!! V to se lahko prepriča vsakdo, ki spremlja predvolilni program TV 1 in TV 2.

