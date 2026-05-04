(PISMO BRALKE) Kučanovi novi zločini proti Sloveniji na obzorju

Prejeli smoSlovenija
foto: montaža Demokracija, Wikimedia

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Kučanovi komunisti, z različnimi maskami,  Slovenijo spreminjajo v podružnico Palestine – s Hamasom na čelu –  in Irana, z že kar  psihopatskim islamističnim vodstvom.

Preprosto ne morem verjeti, ko poslušam današnje medije (4.5.2026), da nekdanji in sedanji prvi komunist Milan Kučan menda pomaga (ukazuje)  slovenskim levim strankam pri preprečevanju nastanka desne vlade, seveda pod vodstvom domoljuba in preizkušenega politika  Janeza Janše.  Čudovito!
Vse kaže, da je slovenski levici, še zlasti zunanjepolitično povsem  dezorientiranima tovarišicama – Marti  Kos in Tanji  Fajon –  preprosto uspelo prepričati vrh EU,  da bo Kučanova partija, skupaj s soroševsko paravojsko nevladnih organizacij, še naprej služila  palestinski  teroristični  (hamasovski) eliti in za  ves svet nevarnemu iranskemu – psihopatsko verskemu –  totalitarizmu. Žal je tudi  vrh EU politično že povsem dezorientiran, še bolj kot naši dve političarki, sploh ne ve več, kje se ga drži glava –  v Iranu,   v Južni Ameriki, ali pa kar –   sam ljubi Bog ne daj –   v Pekingu. Verjetno pa se ga glava drži  kar tam, kjer najbolj podkupijo sedanje GLAVNE  uradnike z vrha EU. Skoraj nihče ne ve, od kod so prišli, zakaj tako škodujejo EU in kam bodo odšli, ko bodo dovolj zaslužili s svojo kriminalno politiko.
Dejstvo pa je, da je, žal,  Kučanov klan edina resnična oblast v Sloveniji, pomemben del najbolj izprijenega  vrha EU. Ni zaman – in niti zastonj – Kučan “ovenčal” Sorosa z državnim odlikovanjem. Navidezno se Kučanova politika kaže kot razumna, socialna in v skladu z  evropsko, tako kar zadeva vključitev Slovenijo v tretjo Jugoslavijo (oziroma v jugovzhodno regijo EU), kot kar zadeva slovensko podporo vsemu tistemu tretjemu svetu, ki bi lahko bistveno pomagal uničiti Evropo, pa tudi ves Zahod, kot je znano pod geslom o nujnosti rešitve človestva z marksističmo multikulturno gobalistično politiko. Tako nekako to razumem, bolj preprosto, saj nisem nikakršna intelektualna soroševska  profesionalna pra..ca za uničevanje celotnega Zahoda z vso njegovo civilizacijo in kulturo vred. Ta, bruseljski  totalitarizem –  pod geslom antifašizma, antinacionalizma  in zlasti antirasizma, je prava politična katastrofa. Da je vse skupaj še huje, ga podpira tudi Vatikan, kar pa ni tako presenetljivo, saj ta država potrebuje gore denarja, toliko, da je že vse skupaj ogabno, ker ga še največ zapravi prav za krepitev protikatoliškega islamizma.
Kar pa zadeva Cerkev v Sloveniji, bo ta  morala skleniti nekakšno  Dolomitsko izjavo, namreč da vso VRHOVNO oblast prepušča slovenskim levim strankam. Tako bodo katoliki dobili od države dovolj denarja za darove  muslimanom Vatikanu, bodo pa slovenski katoliki  tudi prevzeli  del krivde za vse prihodnje zločine Kučanovega klana, tudi po Kučanovemu odhodu med večne velikane slovenske (partijske) zgodovine. Pa saj poznamo politiko nesrečnega komunističnega revolucionarnega  kristjana Edvarda Kocbeka. Seveda  bo Kučanov klan  trdil, da je tokrat v Sloveniji vlada narodne rešitve, s komunisti in kristjani kot glavnima stranema, približno tako kot po podpisu   Dolomitske izjave (28. februarja 1943).
V resnici pa gre Kučanu samo za eno: za konec države Slovenije in Slovencev, torej za grozen zločin, za genocid –  in še več. Če Kučan  tega ne bo dosegel zdaj, ne bo nikoli, saj ta bruseljska oblast, ki briše evropske narode in države, ne bo večna. Zato Kučan ve, da mora pohiteti. Ne zato, ker je on star (je še dobro pri sebi, in naj le bo zdrav), pohiteti mora  zato, ker bo vrh EU kmalu strmoglavil. Ampak takrat bo s Slovenijo gotovo že konec.

