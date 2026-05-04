(PISMO BRALKE) Kučanovi novi zločini proti Sloveniji na obzorju

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Kučanovi komunisti, z različnimi maskami, Slovenijo spreminjajo v podružnico Palestine – s Hamasom na čelu – in Irana, z že kar psihopatskim islamističnim vodstvom.

Preprosto ne morem verjeti, ko poslušam današnje medije (4.5.2026), da nekdanji in sedanji prvi komunist Milan Kučan menda pomaga (ukazuje) slovenskim levim strankam pri preprečevanju nastanka desne vlade, seveda pod vodstvom domoljuba in preizkušenega politika Janeza Janše. Čudovito!

Vse kaže, da je slovenski levici, še zlasti zunanjepolitično povsem dezorientiranima tovarišicama – Marti Kos in Tanji Fajon – preprosto uspelo prepričati vrh EU, da bo Kučanova partija, skupaj s soroševsko paravojsko nevladnih organizacij, še naprej služila palestinski teroristični (hamasovski) eliti in za ves svet nevarnemu iranskemu – psihopatsko verskemu – totalitarizmu. Žal je tudi vrh EU politično že povsem dezorientiran, še bolj kot naši dve političarki, sploh ne ve več, kje se ga drži glava – v Iranu, v Južni Ameriki, ali pa kar – sam ljubi Bog ne daj – v Pekingu. Verjetno pa se ga glava drži kar tam, kjer najbolj podkupijo sedanje GLAVNE uradnike z vrha EU. Skoraj nihče ne ve, od kod so prišli, zakaj tako škodujejo EU in kam bodo odšli, ko bodo dovolj zaslužili s svojo kriminalno politiko.

Dejstvo pa je, da je, žal, Kučanov klan edina resnična oblast v Sloveniji, pomemben del najbolj izprijenega vrha EU. Ni zaman – in niti zastonj – Kučan “ovenčal” Sorosa z državnim odlikovanjem. Navidezno se Kučanova politika kaže kot razumna, socialna in v skladu z evropsko, tako kar zadeva vključitev Slovenijo v tretjo Jugoslavijo (oziroma v jugovzhodno regijo EU), kot kar zadeva slovensko podporo vsemu tistemu tretjemu svetu, ki bi lahko bistveno pomagal uničiti Evropo, pa tudi ves Zahod, kot je znano pod geslom o nujnosti rešitve človestva z marksističmo multikulturno gobalistično politiko. Tako nekako to razumem, bolj preprosto, saj nisem nikakršna intelektualna soroševska profesionalna pra..ca za uničevanje celotnega Zahoda z vso njegovo civilizacijo in kulturo vred. Ta, bruseljski totalitarizem – pod geslom antifašizma, antinacionalizma in zlasti antirasizma, je prava politična katastrofa. Da je vse skupaj še huje, ga podpira tudi Vatikan, kar pa ni tako presenetljivo, saj ta država potrebuje gore denarja, toliko, da je že vse skupaj ogabno, ker ga še največ zapravi prav za krepitev protikatoliškega islamizma.

Kar pa zadeva Cerkev v Sloveniji, bo ta morala skleniti nekakšno Dolomitsko izjavo, namreč da vso VRHOVNO oblast prepušča slovenskim levim strankam. Tako bodo katoliki dobili od države dovolj denarja za darove muslimanom Vatikanu, bodo pa slovenski katoliki tudi prevzeli del krivde za vse prihodnje zločine Kučanovega klana, tudi po Kučanovemu odhodu med večne velikane slovenske (partijske) zgodovine. Pa saj poznamo politiko nesrečnega komunističnega revolucionarnega kristjana Edvarda Kocbeka. Seveda bo Kučanov klan trdil, da je tokrat v Sloveniji vlada narodne rešitve, s komunisti in kristjani kot glavnima stranema, približno tako kot po podpisu Dolomitske izjave (28. februarja 1943).

V resnici pa gre Kučanu samo za eno: za konec države Slovenije in Slovencev, torej za grozen zločin, za genocid – in še več. Če Kučan tega ne bo dosegel zdaj, ne bo nikoli, saj ta bruseljska oblast, ki briše evropske narode in države, ne bo večna. Zato Kučan ve, da mora pohiteti. Ne zato, ker je on star (je še dobro pri sebi, in naj le bo zdrav), pohiteti mora zato, ker bo vrh EU kmalu strmoglavil. Ampak takrat bo s Slovenijo gotovo že konec.