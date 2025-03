(PISMO BRALKE) Izdaja ali samo požrešnost?

Vem, sem trn v peti slovenski politiki na levici in – sem ter tja – tudi na desnici. Še najbolj me črtijo člani in podporniki slovenske stranke Levica, ker pogosto razkrivam, kateri so njeni zgodovinski vzori in kako s svojim komunističnim programom slovenski narod ponovno vleče za lase nazaj na dno rdečega oceana najhujšega družbenega zla v komunistični Titovi Jugoslaviji. V zgodovino Slovencev so se komunisti zapisali z najbolj krvavimi zločini, med drugo svetovno vojno in po njej. Ubogi slovenski narod pa je moral ves čas, do osamosvojitve in demokratizacije Slovenije leta 1991, o vsem tem komunističnem zlu molčati. Tita in njegove komunistične zločince pa so morali Slovenci slaviti in častiti, kot da so narodni bogovi. Po osamosvojitvi so se komunisti, člani ene same in edine, totalitarne, stranke – Zveze komunistov Slovenije, kot ene od sestavnih delov jugoslovanske partije, s sedežem v Beogradu, razdelili po vseh novih, levih slovenskih strankah in zlasti po številnih novih komunističnih nevladnih organizacijah in gibanjih. V vseh teh levih strankah in gibanjih pa so – od zadnjih volitev leta 2022 – v vrhu slovenske politične oblasti skoraj samo potomci slovenskih oziroma jugoslovanskih komunistov, vendar pa na čelu z enim zadnjih – najbolj priljubljenih predsednikov Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, s tovarišem Milanom Kučanom, ki je bil tudi po osamosvojitvi in demokratizaciji še dvakrat – demokratično – izvoljen za predsednika države.