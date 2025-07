(PISMO BRALKE) Hamasovski žigolo na sončni strani Alp

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Sprašujem se, spoštovano vodstvo hamasovske zunanje politike v Sloveniji, ali je že ves svet pod vplivom vaših terorističnih groženj. Preveč je že v vseh slovenskih medijskih poročilih prav nasilne propagande proti državi Izrael. Kot da ta država ni v boju na življenje in smrt s svojim nepopustljivim smrtnim sovražnikom – s celotnim svetovnim arabskim oziroma muslimanskim terorizmom. Ta ima prijateljsko domovanje tudi v številnih muslimanskih državah, kjer se skriva v skupinah muslimanskih priseljencev, po vsem svetu.

Največja sramota sedanjega človeštva, vsaj kar zadeva tesno povezavo OZN s Hamasom, pa so številne lažne obtožbe hamasovskih teroristov izraelske vojske zaradi njenih domnevnih zločinov nad palestinskimi civilisti, ko čakajo na hrano. Menda jih izraelski vojaki prav na veliko streljajo. Nihče pa se ne vpraša, ali to morda počnejo – v izraelske vojake preoblečeni pripadniki teroristične muslimanske organizacije Hamas, ki ji prav nič ni sveto, v resnici edine oblasti v Palestini, samo da bi ohranili svojo oblast v svoji nesrečni državi. Kot da ni že dolgo znano, kako pogosto se Hamas poslužuje vseh – tudi najbolj neverjetnih – laži in prevar !? V slovenskih medijih pa pri vseh poročilih največ casa posvetijo prav tej umazani hamasovski propagandi. Ali so se res že vsem Slovencem – zaradi sedanje vročine – Tako skisali možgani, da se sploh ne odzivajo na vso to umazano hamasovsko propagando v slovenskih javnih medijih, ki jih drago plačujemo (z naročninami in milijonskim številom reklam, s katerimi uničujemo slovenska podjetja). Kot s puškami merijo kulturniki neke “grofice” Čebinske na vse, ki bi se uprli plačevanju te medijske gnojnice.

In prav ti – in podobni pripadniki hamasovskega terorizma zdaj sodelujejo pri graditvi novih moralnih vrednot prebivalstva v samostojni in demokratični Sloveniji. Sama sveta katoliška cerkev pogumno podpira uboge begunce in ilegalne migrante, da bi bil v Palestini čimprej mir. Novi papež je brez pomislekov podprl palestinsko vodstvo – popolnoma v rokah Hamasa – največje in najhujše teroristične organizacije na vsem svetu. Da ima Bog za vse svojo milost? Morda, a vse bolj je mogoče verjeti, da se njegova milost popolnoma konca, ko gre za obstoj Izraela in Izraelcev, naj ne rečem – Judov ali judovskih vernikov, ker so tudi ti, podobno kot Slovenci, skozi in skozi prestreljeno s kar najbolj podkupljivimi IZDAJALCI. Da, tudi sveti papež iz Vatikana se je pridružil – prav pošastno sramotni za vso človeštvo – OZN. Gre tokrat vendarle za svetovni hitlerizem – proti Judom?