(PISMO BRALKE) Gospod Poirot tudi  v Sloveniji?

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Čestitka gospodu detektivu “Herculu Poirotu”! Čestitka tudi gospodu Janezu Janši, če je – že spet – glavni junak slovenske GLASNOSTI!

Seveda, tudi tega mojega članka, kot številnih drugih, ne bo objaviti noben medij. Osebno pa v snemanju in prikazovanju posnetkov o kriminalu v naši politiki ne vidim najmanjšega kršenja demokracije. Gre za krriminal, ne za morebitne vdore v zasebnost. Čudim pa se, da si toliko ljudi – tudi na desnici – še vedno želi diktature bolj kot demokracije. Le kaj je narobe s pričujočim člankom? Smo res še vsi skupaj spet v nekdanji Jugoslaviji? Je demokracija že preteklost, pravzaprav samo sen? Meni se zdi dosegljiva. Morda zato, ker sem že po naravi skromna in se mi zdi snobovsko nastopaštvo nekulturno. Zdaj pa sta v veliki modi razmetavanje denarja in estetski kič. Res dolgočasno, vendar prav v diktatura zelo cenjeno, da se bolj vidi, kdo sodi v družbeno smetano. Fašizem je bil poln kiča, nacizemtudi, v Sovjetski zvezi pa je bila tudi znana njena rdeča buržoazija. Podobno je zdaj v Sloveniji. ČE DR. GOLOB IN VSE OKOLI NJEGA NI VRH SLOVENSKEGA KIČA, NE REČEM VEČ NITI BESEDE.

Da, gospod Janez Janša, pridružujem se vašemu prepričanju, da bi morali v Sloveniji postaviti spomenik tistemu DETEKTIVU OZIROMA SKRIVNEMU SNEMALCU, KI JE POSNEL IN OBJAVIL DOKAZE O IZVORIH GLAVNE SLOVENSKE KORUPCIJE V VRHOVIH SLOVENSKE OBLASTI. V resnici je ta detektiv v Sloveniji deloval zelo podobno kot zasebni detektiv Hercule Poirot, eden najboljših junakov v detektivkah slavne Agathe Christie, ki je – seveda za pošteno plačilo, le izjemoma zastonj – odločno razkrinkaval angleško in drugo zločinsko svojat, še najraje pa v visoki družbi, najbliže samemu vrhu katere od oblasti.

Da, čestitati bi morali, vsi pošteni slovenski državljani, temu – slovenskemu, ali pa celo tujemu – detektivu, ki ga vsi prizadeti okoli sedanjega slovenskega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, nesramno zmerjajo, da je tujec, ki se vtika v pošteno slovensko oblast. Pa kaj zato? Tudi POIROTA, močno domoljubnega BELGIJCA, so v Angliji zločinci in njihovi podporniki neprestano psovali, da je “prekleti tujec”. KAKO SO SI PODOBNI – vsi zločinci vseh časov!!! Končno je nekdo RAZKRINKAL slovensko komunistično mafijo, ki pod vodstvom nekdanjega slovenskega partijskega voditelja MILANA KUČANA (zvestega in ponosnega naslednika slovenskih največjih zločinciev v vsej zgodovini slovenskega naroda), že od osamosvojitve 1991 dobesedno pije kri slovenskemu narodu in slovenski samostojnosti. Zaradi teh partijskih krvosesov v mladi državi SLOVENIJI kmalu ne bo več niti demokracije, niti samostojnosti, celo slovenskemu narodu bo kmalu ODZVONILO v vseh slovenskih cerkvah. Zato so posnetki o korupciji v Sloveniji, pa naj bo njihov AVTOR kdorkoli, vsekakor pravi, sveži, novi možni začetek ZDRAVLJENJA slovenske več kot stoletne kuge, ki se imenuje komunizem, torej eden od najstarejših treh totalitarizmov dvajsetega stoletja – fašizma, nacizma in komunizma. Če je slovenski domoljub JANEZ JANŠA, predsednik domoljubne stranke SDS, res pobudnik objave grozljivih posnetkov o korupciji v levi slovenski vladi, je torej začetnik zdravljenjeja NAJVEČJEM KORUPCIJE , KAR JIH POZNA SLOVENSKA ZGODOVINA. DA, JANŠA JE, ČE SMO PO NJEGOVI ZASLUGI SLIŠALI STRAHOTE IN GROZOTE SLOVENSKE KOMUNISTIČNE KORUPCIJE, ŽE SPET GLAVNI JUNAK SLOVENSKE G L A S N O S T I.

IN KAJ NAJ BI BILO PRI TEM SPLOH NAROBE? ZA KOMUNISTE, S ŠTEVILNIMI PRIVILEGIJI IZ DENARJA ZA PRVOBORCE IN TISTE IZ POVOJNIH BITK. KI SO STRELJALI GOLE IN Z ŽICO ZVEZANE OČETE, BRATE, STRICE, ZNANCE, SOSEDE, TUDI ŽENSKE, CELO NOSEČE, IN TUDI OTROKE? MENDA PRAV NIČ. Samo prebivalstvo v Sloveniji je potrebno še zamenjati, pa bo vse v redu, mar ne, dr. Robert Golob?

Če je JANŠA spet junak slovenske G L A S N O S T I v Sloveniji, kot je bil ob osamosvsjanju naše države, že skoraj mrtve Slovenije, do katere komunisti Kučan, dr.Golob in vrsta čanov Kučanovega klana ne čutijo niti najmanjše prizanesljivosti, potem je potrebno J A N Š I – tudi njemu, tako kot avtorjem d9kumentarnih posnetkov – najprej iskreno in prisrčno ČESTITATI, potem pa množično, res MNOŽIČNO, VOLITI, Z NAJVEČJIM PONOSOM, KANDIDATE STRANKE SDS IN VSEH DESNIH – ZAUPANJA VREDNIH – STRANK. ČLANOV LEVIH STRANK PA, ŽAL, MED TISTIMI, KI BI ZAUPALI SDS IN JANŠI, PA TUDI VELIKEMU DELU DESNICE, NI. NI.

Nikakor pa Slovenija ne sme narediti – ta trenutek najbolj neumne – napake, in obtožiti detektiva, ki je posnel zločinsko delovanje sedanje oblasti, pa naj bo iz Slovenije, ali pa tudi ne, “gospoda Hercula Poirota”, ker si je drznil odkriti zločne celo v vrhu vlade dr. GOLOBA IN ŽUPANA LJUBLJANE JANKOVIĆA.

Kot vemo vsi ljubitelji dobrih detektivk – od literarnih, dramskih, filmskih ali televizijskih pa vse do likovnih, na primer v stripih – najslavnejši zasebni detektiv na svetu raziskuje predvsem tiste zločine, ki so najbolj skriti in podli, in odkriva najbolj pretkane zločince, še najraje iz “poštene” najvišje družbene smetane. Res je gospod zasebni detektiv Hercule Poirot dokaj čudaški, kot so običajno geniji na vseh področjih, vendar se ni še nikoli zgodilo, da bi komurkoli padlo na misel, tako kot dr. Robertu Golobu, predsedniku sedanje slovenske vlade, da bi slovenskega Poiarota morale oblasti aretirali. Aretirati bi morale Poirota, verjetno res zasebnega detektiva, enega najboljših na svetu, predvsem zato, ker v Sloveniji preiskule vse zločine vseh vrst v vseh plasteh sedanje oblasti. LE KAJ IŠČE NAJBOLJŠI DETEKTIV NA SVETI V SLOVENIJI?

GOSPOD DR. GOLOB JE VES PRESTRAŠEN. ZMANJKALO MU JE LAŽI. KAJTI ŠE NAJBOLJŠI DETEKTIV NA SVETU JE – PRVIČ – PRESENEČEN, KAKO JE MOGOČE, DA IMAJO KOMUNISTI ŽE VSE OD LETA 1941 V DEŽELI NA SONČNI STRANI ALP NAJVEČJO DIKTATURO, PRAVO KLAVNICO, BREZ POKOPOV TRUPEL, POLEG TEGA PA VSE TE SVOJE ZLOČINE RAZGLAŠAJO ZA DRŽAVNE PRAZNIKE. SLOVENIJA JE BLIZU BALKANA, vemo pa, da v zgodbi o dogajanju na vlaku Orient ekspres, prav tako pravi klavnici, gospod Poirot izstopi, vzame iz žepa rožni venec in v tihi molitvi izgine sredi zasneženega gozda. Bo zapustil tudi Slovenijo? Ji ni več mogoče pomagati?

V nedeljo bo padla zadnja odločitev – samo dvoje je za Slovenijo še mogoče: ŽIVLJENJE – ALI PA SMRT. ZMAGA KOMUNISTOV GOTOVO NE POMENI ŽIVLJENJA.