(PISMO BRALKE) Golob si očitno želi tudi naših prihrankov

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Zadnje mesece v medijih vse pogosteje slišimo, tudi danes (24.3.2025) zjutraj ob sedmih smo, na radiu Prvem. da slovenski državljani premalo vlagamo v različne sklade, ker raje varčujemo na bančnih računih, doma in v tujini. Že ko je dr. Robert Golob v začetku 2024 v medijih prebral, da imamo Slovenci na bankah – po podatkih Banke Slovenije – že skoraj 29 milijard evrov, ni več mirno spal. Saj gre vendar za skupek vlog bank v Sloveniji in tujini. Delež v domačih bankah pa obsega kar 92 odstotkov vseh sredstev.

No, gospodinj, ki so s skrbnim nakupovanjem in z dobrim vrtom v več desetletjih prihranile nekaj deset tisoč EU, dr. Golobu res ni potrebno pošiljati na finančne tečaje, da bi mu zaupale svoje prihranke. Naj se bančnih tečajev raje udeleži kar dr. Golob sam, ker imajo njegova ministrstva same prazne blagajne, finančno luknjo pri luknji.