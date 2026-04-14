(PISMO BRALKE) Globalistična kultura smrti

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Očitno so otroci na telefonih in na drogah prihodnost marksistične (politično leve) multikulturne in globalistične družbe.

Kot izredno kritična oseba do marksistične multikulturne globalizacije, predvsem pa kot zahodni človek, ki je prešel več faz družbenega oziroma gospodarskega razvoja na Zahodu, od druge svetovne vojne do sedanje multikulturne globalizacije, lahko rečem samo eno: namesto, da bi sedanji globalizem izenačeval svetovno prebivalstvo tako, da bi dvigal kulturno oziroma duševno raven v manj razvitih predelih sveta, zato da bi tamkajšnji prebivalstvo doseglo razvite, počne prav obratno. Kulturo razvitih, zlasti na Zahodu, globalistične oblasti z DIGITALNO TEHNOLOGIJO vse močneje znižuje, da bi bil ves svet – razen globalistične vladajoče elite – tako rekoč na kulturni nuli, ali pa vsaj na najnižjem svetovnem skupnem imenovalcu. Globalisti, na primer Sorosovi, samo zato, da bi imela globalistična oblast čim manj stroškov s svojim, svetovnim, prebivalstvom, načrtujejo kulturo smrti za ves svet. Marsikje pa jo tudi že izvajajo.

Ni naključje, da je vse manj javnega zdravstva, dokler ne bo sploh ukinjeno, da je vse manj, skoraj nič, dolgotrajne oskrbe na stara leta, da bo vse manj pokojnin, ker bo dolga delovna doba itn. Vsi prebivalci sveta bodo v globalizmu obsojeno na smrt takoj potem, ko – zaradi bolezni ali starosti – bo kdo obnemogel. Evtanazija pa bo najpogostejši vzrok smrti. Seveda pa bo digitalna kultura na višku, služila pa bo predvsem kot posrednik ukazov svetovne oblasti svetovni “raji”, sužnjev. Nekaj podobnega se že zdaj dogaja v EU. Kadar bo na primer kdo zbolel, bo izpolnil določeni obrazec na spletu in prejel odgovor, naj se, recimo, oglasi tam, kjer bo digitalni center za zdravniško pomoč še dovolj nezaseden. Ambulant pa sploh ne bo, zdravniki bodo kar doma, le da bodo povezani s svojimi digitalnimi zdravstvenimi centri, od koder bodo prejemali obrazce svojih pacientov in nato prek digitalnega centra, povsem anonimno, odgovarjali, svetovali in predpisovali zdravila on zdravljenje. Kolikšen prihranek bo imelo taksno zdravstvo! Polovica pacientov bo umrla že prej, preden bo prejela kakršnokoli konkretno pomoč. Kolikor pa bo kdo, na primer v Sloveniji, potreboval bolnišnično zdravljenje, se mu bo lahko zgodilo, da mu bodo iz digitalnega centra sporočili, naj odide v kako bolnico kje v Španiji, kjer je še prostor. Racionalizacija zdravstva bo njegov glavni cilj, bolniki pa bodo za zdravstvo povsem nepomembni in odveclčni, en sam nepotreben strošek.

V takšnem globalističnem svetu gotovo niso dobrodošli izobraženi, visoko kulturni in razgledani posamezniki, ki se v premagovanju življenjskih težav in ovir zgledujejo tudi pri tradiciji. Takšen, globalistični, svet si želi dresirane zdrave mlade “zajce”, prave robote, ki svoje življenje urejajo skoraj samo s pritiski na gumbe. Razum, srce, vest so zanje španska vas. Merilo človeka je pravi pritisk na pravi gumb. Želi pa si, sedanji globalizem, zmanjšati rast števila prebivalcev na Zemlji, zato si prizadeva za cim več splavov in za uničenje čim večjega števila odraščajočih, ki jih “pospravlja” zlasti z mamili in s pretirano.