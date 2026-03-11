(PISMO BRALKE) Dovolj je – volimo desno!

Piše: Martina Košica, Ljubljana

Levi politični trojček Golobove vlade je najslabša izbira do sedaj in za Slovenijo ter državljane zelo škodljiva. Žal to občutimo v vsakdanjem življenju. Ideologija komunizma in socializma se zažira v vse pore države. Škoda g. Kučana, ki mu intimna opcija samostojne Slovenije ni bila nikoli blizu, je velika. Vsa leta po politični karieri je vladal iz sence in delil slovensko politiko, odgovornosti pa ni imel nobene. Sovraštvo do J. Janše, ki je vedno deloval v dobro Slovenije in ljudi je res očitno in zavržno. Pogosto se ga je lažno obsojalo, ter ga pred volitvami celo nič krivega poslalo v zapor. Nekateri pa tem lažem še verjamejo.

Leva ideologija je ideologija smrti – dobesedno. Nika Kovač, vplivnica agresivno propagira splav – (to je uboj nerojenih otrok) v Evropi in širše. Kar je sporno in obsojanja vredno. Evtanazija ni nič drugega, da bi se znebili starejših. Cerkev so razglasili, da ni koristna inštitucija, čeprav ščiti kulturno dediščino in dela preko Karitasa doma in po svetu. Nisem še zasledila kaj je koristnega za starejše, razen kampanje za evtanazijo storila Srebrna nit. B Biščak pa preko US. ruši demokratično izglasovan referendum – proti. Verujoči in Cerkev je del družbe in ima iste pravice, kot ostali. Tradicionalna družina za njih ni naravna vrednota. Ukinili so celo demografski sklad. Podpirajo nezakonite migracije in multi kulti ideologijo. Sporno je delovanje A. Vrečko, ki je ukinila muzej osamosvojitve. Tudi Metelkova je slika leve kulture, ki je razglašena za nevarno območje. Sporni je Fotopub ter druga neprimerna kultura.

Nevladne organizacije, ki so v resnici provladne so najpogosteje škodljive. Pretirano ščitijo živali, tudi s pomočjo zelo pomembne vplivnice T. Gaber, ki je proti živinoreji in sporno propagira čudne in nestrokovne smernice za prehrano ljudi. Levi aktivisti so dobro plačani, da delajo škodo kmetom ,gospodarstvu in potrošnikom z ogrožanjem prehranske varnosti. Sedanja vlada je proti podjetnikom, zdravnikom, kmetom, nima posluha za upokojence in ogroža svobodo govora. Nekritično zapravlja naš denar, laže in je koruptivna. Poskušajo si podrediti policijo ,sodstvo, ustavno sodišče, da se RTV niti ne omenja. Lažno svarijo pred nacizmom in fašizmom. Dejstvo pa je, da ni nevarnosti pred temi ideologijami, je le zdravo domoljubje. Še vedno pa nas ogroža komunizem, ki vodi našo državo vedno na slabše. Nikjer v svetu komunizem ni prinesel obljubljene blaginje. Absurdno pa je, da so za to vlado bolj cenjeni tisti, ki malo ali nič koristnega ne delajo. To so razni aktivisti kot Jenull, Muki, Kovačeva in drugi. Za njih davkoplačevalci plačujemo težke milijone. Pridni in delovni ljudje pa so pogosto na udaru in vse bolj davčno obremenjeni.

Prihajajoče volitve bodo v znamenju slovenske pomladi in zelo bo pomembna zdrava pamet in presoja. Dovolj je bilo laži sprenevedanj in lažnih obljub. Presodimo kaj so koristnega storili ne kaj govorijo. Še vedno velja rek, »kakor bomo volili tako bomo živeli«. 22 marca volimo poštene in sposobne politike, saj bo od njih odvisna naša prihodnost.

Bog nam pomagaj !