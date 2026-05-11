(PISMO BRALKE) Črna kocka črnih Kosov

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Težka črna kocka lebdi nad slovenskim narodom. Slovenci, bojmo se družine Kos, EU nam – očitno – ne bo pomagala, ker podpira Kučanov klan. Bojmo se tudi, da bomo v EU delali samo še za orožje.

Vse bolj jasno se laže resnica, da nas v EU čaka možnost nevzdržnega obdavčevanja, zelo podobnega brezvestnemu obdavčevanju slovenskega prebivalsta s strani komunistične stranke Levica. Vrh EU Bruslju, si želi z neomejenim nalaganjem davkov podrediti vse članice EU, vsem bo nalagal vse vec obveznosti in davkov, da bi že skoraj povsem muslimansko Nemčijo rešil gospodarskega in tudi splošnega propada. Ta država ima že toliko – tako imenovsne – delovne sile z Bližnjega vzhoda (ki v resnici sploh ni delovna, temveč samo šeriatsko politična), da – vsaj tako se šepeta “po hodnikih vrha EU v Bruslju – razpada pri zivem telesu. Šepeta se, kako bi, zlasti s pomočjo nemških strokovnjakov, prav kmalu lahko imela svoje nuklearno orožje tudi EU oziroma njena vojska, predvsem pa Nemčija.

Bog ne daj!

Prav na smeh mi je šlo, ko sem na spletu brala članek “EU tajno razvija jedrsko orožje in načrtuje avtonomno jedrsko poveljevanje”, ob katerem je bil pripis, da gre za trditve, ki so del širše kampanje dezinformacij, katerih cilj je “izkoristiti neutemeljene obtožbe”, ki jih širi ruska obveščevalna služba (SVR), tokrat o načrtih EU za ustvarjanje jedrskih orožij. Moj Bog, kako bo EU kakršnakoli velesila, ko pa je vodstvo svojih članic že skoraj povsem prepustila (ob volitvah podpira leve politike) strankam, kakršna je v Slovrniji Levica. Tudi si ne znam predstavljati, kako bomo vse revnejši “državljani” EU plačevali kar troje vrst prispevkov (davkov?) za svojo varnost – prvega svoji državi, drugega EU, tretjega pa verjetno še vedno organizaciji NATO.

In kaj je še tako smešnega pisalo v članku o jedrski oborožitvi vojske, ki naj bi branila predvsem komunisticni soroševski vrh EU, da me je sililo na smeh? Pravzaprav ni bilo v njem ničesar res posebnega, samo to se mi je zdelo smešno, kako se počasi, počasi nad nič hudega sluteče državljane Slovenije in drugih držav, ki so članice EU, zgrinjajo najtemnejši oblaki številnih, povsem odvečnih davkov. Na smeh pa mi je šlo predvsem zaradi tega, ker sem se spomnila, kako je slovenska stranka Levica tovrstno, povsem nepotrebno obdavčevanje, resnično mojstrsko obladala in izvajala, še zlasti ob uvedbi davka za dolgotrajno oskrbo. Z njim si je celotna slovenska leva oblast utrdila svoj vodilni položaj, predvsem pa poravnala nekaj “pufov” svojim najbogatejšim, bolj ali manj mafijskim, podpornikom – od Triglava do Damavanda oziroma do Irana.

Čeprav, roko na srce, iranski – že napol (ali pa kar v celoti) jedrski velesili, lahko Slovenija vrača finančne dolgove (sem ter tja najete celo v Sorosovih bankah!) tudi v naturalijah. Tako, na primer, da naša država, zlasti kadar je pod vodstvom msrksistične multikulturne in globalistične Kučanove leve politike, sprejme množice miroljubnih borcev Hamasa (tudi najhujših teroristov na svetu!) v sojo nebeško miroljubno deželico na sončni strani Alp. Navsezadnje ima ta mila deželica z desetinami soroševskih nevladnih organizacij, tudi tisoče in tisoče še nepokopanih, kruto pobitih – nikoli pravno obtoženih in nikoli pravno obsojenih, torej povsem nedožnih – “razrednih sovražnikov” komunistične revolucije. Komunisti so si namreč brezvestno prisvojili “pravico”, da bo samo partija smela voditi odpor proti okupatorju. Vse, ki se tej zahtevi komunistov ne bodo podredili, bo partija likvidirali in jih obsodila za izdajalce. Tako so komunisti med okupacijo ravnali zato, da je bila oblast po končani vojni samo komunistična, vsaj tako so sami govorili. Nastanek domobranstva je bil eden glavnih komunističnih projektov v Sloveniji, tako mi je povedal general Lado Ambrožič Novljan, ko sem bila (1965-1974) knjižnicarka v Muzeju ljudske revolucije v Ljubljani.

Saj je jasno, da več kot milijon Slovencev ni moglo v partizane v gozdove, da so morali nekako “kolaborirati”, preživeti, čeprav je zlobno preračunljivi tovariš Kučan pred leti izjavil, da je bilo v gozdovih “za vse dov9lj prostora”. Sam Bog se usmili tega partijskega fanatika, saj se mu zdi povsem sprejemljivo, da bi takrat okupator pokonačal vse Slovence, vsaj tiste, ki mu ne bi ušli. Ali se morda zdib zdaj sprejemljivo, če se bomo uprli navalu muslimanskih ilegalnih migrantov? Ali ima zato v “paci” Črnomelj kocko?

Takšen je bil pač komunistični upor proti okupatorju med drugo svetovno vojno. V glavnem zločindki do Slovencev. Pa naj kdo reče, da si niso – kot bratje – podobni slovenski komunisti s svojimi oblastiželjnimi potomci, na primer v stranki Levica, z borci terorističnega Hamasa, ki jih plačujejo predvsem Iran in Sorosove banke! Prav zato imamo v Sloveniji tako “odprto” zunanjo politiko. Saj drugače potomci junakov slovenske komunistične revolucije (sredi najhujšega divjanja druge svetovne vojne tudi v Sloveniji) sploh ne bi mogli prejemati vseh mogočih podpor in se do vratu kopati v množici privilegijev, vseh v spomin na zlate – morilske – partizanske čase svojih revolucionarnih prednikov – z do komolcev krvavimi rokami. Da, imeli so zelo krvave roke, zaradi klanja in rugega pobijanja svojih najbližjih – tudi očetov, tudi mater, tudi bratov, tudi prijateljev, tudi otrok, ki so še zdaj nepokopani, ne le v plastičnih vrečah, kjer razpadajo v prah, da bi izginili brez sledov. Tudi v številnih drugih prostorih so, nekaj pa jih je še v zemljic prav tako brez kulturnega pokopa. SRAMOTA. Bomo zdaj na vrsti za likvidacije nasprotniki vse večjega števila muslimanskih ilegalnih migrantov? EU pa ne bo niti s prstom mignila, da bi rešila Slovence in Slovenijo. Sami se moramo postaviti zase. Ne verjemimo spletkar, ki jih vosi proti cvetu slovenske demokracije družina Kos iz Kufanovega klana. Nikoli.