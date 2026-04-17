(PISMO BRALCA) Zakaj lahko tudi tokrat dvomim v verodostojnost volilnih rezultatov državnozborskih volitev

Piše: mag. Miroslav Draksler, univ. dipl. ing., Zagorje ob Savi

Državna volilna komisija(DVK) bi morala med ostalim tudi zagotoviti, da so volilni listi kot oblika obrazca brezpogojno obvladljivi in sledljivi po zahtevah standardov kakovosti ISO in to zato, da se prepreči takšne ali drugačne zlorabe teh obrazcev. in kako to zagotoviti?

Vsak volilni list (obrazec) bi koral na spodnjem delu lista imeti razpoznavno oznako tiskarne, skupno število izdanih obrazcev in tekočo številko. Tiskarna bi morala pod nadzorom DVK izdati toliko obrazcev kot je v celoti upravičenih volilcev , in ne več in nič manj. Pri tem bi morala uporabiti papir, ki se razpozna od kopije. Po natisu pa s matrica komisijsko uniči v tiskarni pod nadzorom DVK in to takoj po tisku.

Zaposleni v DVK bi morali dostaviti na posamezno volišče ali volilni okraj toliko volilnih listov(obrazcev) kot je na tem volišču po spisku upravičenih volilcev z prevzemnico v kateri so navedene tudi ključne oznake iz volilnih listov.

Po zaključku volitve bi se morala na posameznem volilnem mestu poleg štetja glasov istočasno zapisniško ugotoviti skladnost med številom uporabljenih obrazcev, številom volilnih udeležencev in številom neporabljenih obrazcev in to opredeliti s poročilom. Neporabljeni volilni lističi pa bi se morali takoj žigosati z neveljavno. Vse te aktivnosti bi se morale opraviti na samem volišču.

Volilni list za DZ ni navaden kos papirja, ki se razmnožuje in razpošilja kot reklamni letak med posameznimi volišči, ampak je uradni državni dokument, ki mora biti ustrezno v celoti sledljiv in obvladljiv

Vprašam se lahko, kaj vsa ta štiri leta dela 10 do 15 redno zaposlenih v DVK , da bi bile naslednje volitve v DZ nemotene in brez dvomov? Do danes ni vidnih nobenih izboljšav, ki bi jih izvajali zaposleni v DVK, da bi bili rezultati verodostojnejši. Vse gre po starem kopitu iz leta v leta. Kam bi prišlo podjetje na trgu, če ne bi v svojem poslovnem in delovnem procesu uvajalo stalne izboljšave?

Da sem opravičen do te kritike DVK, naj le navedem, da sem bil več kot 25 let vključen v sistem uvajanja in presojanja kakovosti po ISO standardih tudi kot certificiran Lead Auditore .