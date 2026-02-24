(PISMO BRALCA) Štirje Golobovi zakoni

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Tri zakone robotike je postavil Isaac Asimov leta 1942.

Štiri zakone predsednika pa je postavil Golob:

1. Predsednik ne sme škodovati svoji javni podobi ali zaradi svoje neaktivnosti dopustiti, da bi njegova priljubljenost padla pod raven, ki omogoča ponovno izvolitev.

2. Predsednik mora ubogati voljo ljudstva, razen kadar je ta v nasprotju s prvim zakonom ali z interesi naslednjih volitev.

3. Predsednik mora varovati svoj položaj, ugled in funkcijo, dokler to ni v nasprotju s prvim ali drugim zakonom (pri čemer ima prvi zakon vedno prednost).

4. Predsednik ne sme škodovati stabilnosti sistema, razen če to koristi njegovi stabilnosti.