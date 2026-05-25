(VIDEO) “Karma” Lene Grgurevič

Lena Grgurevič je bila v preteklem mandatu znana kot ena izmed bolj nasilnih in objestnih poslank. Z mesta predsednice odbora za pravosodje je žalila opozicijske poslance in jim neupravičeno jemala besedo. S podobnimi (nedemokratičnimi) metodami je začela tudi nov mandat, a je hitro pristala na trdnih tleh.

Danes je v državnem zboru potekala 1. nujna seja odbora za pravosodje, ki jo je vodila poslanka SDS Anja Bah Žibert. Poslanci so imeli na mizi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi.

Novelo zakona, ki uvaja sodno varstvo v postopku parlamentarne preiskave z možnostjo tožbe v upravnem sporu, so sredi maja vložile stranke SDS, NSi/SLS/Fokus, poroča STA. Predlog zakona hkrati omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem in onemogoča, da državni zbor sproži parlamentarno preiskavo o isti stvari, o kateri je DZ že sprejel končno poročilo. Kot pravijo predlagatelji, trenutna zakonska ureditev, ki je bila sprejeta na predlog nekdanje predsednice DZ, prekomerno in nesorazmerno posega v učinkovitost parlamentarne preiskave kot ustavnega instituta ter hkrati omogoča bistvene zastoje pri ustanovitvi parlamentarne komisije.

Novopečena opozicija se je že v samem začetku mandata odločila, da bo delovala karseda nekonstruktivno. Zmotilo jih je, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. Prav takšnem, kot ga je opozicija, ko so bili še v koaliciji, v prejšnjem mandatu uporabila 98-krat. “Če bi mi to počeli, kar vi počnete že na samem začetku, potem veste, kam bi prišli,” je prejšnji teden dejala predsednica odbora Anja Bah Žibert. Svobodnjaki so prav tako predlagali, da se iz predloga zakona črta več ključnih dopolnil.

Lena Grgurevič ob besedo

Na seji odbora za pravosodje, kjer so obravnavali omenjeni zakon, pa je že prišlo do prvega incidenta, v katerega je bila vpletena svobodnjakinja Lena Grgurevič. Poslanki je bila z glasovanjem odvzeta beseda.

“Vrnite se k materiji. Kot rečeno, ne bom dovolila, po poslovniku, da boste iz tega odbora delali show. Jaz vem, da je boleče. Dajem vam tretji opomin in vam jemljem besedo,” ji je povedala Bah Žibert, kar pa Grgurevičeve ni ustavilo.

Kot je glasovanje pojasnila predsednica odbora, Grgurevičeva ni sledila poslovniku, kršila dnevni red in žalila poslanke. Ob 15 navzočih na seji je za odvzem besede glasovalo 9 poslancev in poslank, proti jih je bilo 6.

Spomnimo, ravno to je poslanka Grgurevič počela med svojim vodenjem odbora za pravosodje. Svojo metodo je torej doživela na lastni koži.