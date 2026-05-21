(PISMO BRALCA) Samo, da ni Janša!

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Politična oblast, ki je pripravljena za ohranitev položajev uporabiti manipulacije, medijske pritiske, vplivanje na institucije, diskreditacije nasprotnikov in celo nezakonite metode, kaže znake globoke moralne in demokratične krize.

Namesto spoštovanja volilnega izida se ustvarja vtis, da so dovoljeni vsi prijemi, od pritiskov in podkupovanja do poskusov razvrednotenja legitimnosti volitev, samo zato, da bi obstoječe strukture ostale na oblasti.

Najbolj zaskrbljujoče je, ko se v politični boj vključujejo organi, ki bi morali ostati neodvisni in strokovni. Če ljudje izgubijo zaupanje v policijo, pravosodje, obveščevalne službe ali ustavne institucije, začne razpadati samo jedro pravne države. Demokracija namreč ne pomeni, da zmaga “naša stran”, ampak da vsi spoštujejo pravila tudi takrat, ko izgubijo.

Korupcija, klientelizem in politično trgovanje niso problem ene ideologije, temveč simptom sistema, kjer oblast postane sama sebi namen. Takrat se politični nasprotniki ne obravnavajo več kot konkurenca, ampak kot sovražniki, ki jih je treba odstraniti za vsako ceno. To vodi v vedno večjo razdeljenost družbe, nezaupanje med ljudmi in občutek, da volitve same po sebi ne prinašajo več resničnih sprememb.

Država, v kateri oblast uporablja strah, manipulacijo in nadzor za ohranitev moči, se oddaljuje od demokratičnih standardov. Prav zato je nujno, da so institucije transparentne, preiskave neodvisne, volitve poštene, odgovornost politikov pa enaka za vse, ne glede na politično pripadnost.