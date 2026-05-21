Izraelci prestregli “humanitarna” plovila podpornikov Palestine, ob igranju izraelske himne minister Ben-Gvir pozdravil zajete aktiviste: “Dobrodošli v Izrael”

Piše: A. S.

Izraelska mornarica je v vzhodnem Sredozemlju prestregla več deset plovil tako imenovane Global Sumud Flotile, ki je skušala prebiti izraelsko pomorsko blokado Gaze. Operacijo je izvedla elitna mornariška enota Shayetet 13, po poročanju tujih medijev pa je bilo pridržanih več sto aktivistov iz različnih držav.

Flotila je izplula iz turškega Marmarisa in naj bi štela okoli 50 plovil. Organizatorji so trdili, da gre za humanitarno misijo z namenom opozoriti na razmere v Gazi, medtem ko je izraelska vlada akcijo označila za provokacijo in podporo Hamasu. Izraelski premier Benjamin Netanyahu je prestrezanje podprl in pohvalil mornariške sile, ki po njegovih besedah preprečujejo poskuse kršenja pomorske blokade.

Tokrat aktivisti Flotile jebejo ježa. Ni več nežnosti. Obravnava se jih kot to, kar so – teroristi.

Posebno pozornost na družbenih omrežjih je sprožilo ravnanje izraelskih oblasti po zajetju plovil. Po navedbah organizatorjev flotile je izraelska vojska vdrla v komunikacijske sisteme ladij in prek njih predvajala pesem »Oops!… I Did It Again« ameriške pevke Britney Spears. Več tujih medijev in izraelskih portalov poroča, da je predvajanje pesmi potrdil tudi vir blizu izraelskih varnostnih struktur.

Na spletu so se pojavili tudi posnetki, na katerih izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir obiskuje pridržane aktiviste. V ozadju naj bi bila slišana izraelska himna, minister pa je objavil videoposnetke z napisom »Welcome to Israel«. Njegovo ravnanje je sprožilo kritike dela mednarodne javnosti in nekaterih zahodnih držav. Po poročanju britanskega časnika The Times so diplomatske proteste izrazile med drugim Francija, Kanada, Nizozemska in Avstralija.

Aktivisti flotile zatrjujejo, da so bila prestrezanja izvedena v mednarodnih vodah in da je šlo za nezakonito pridržanje civilistov. Turško zunanje ministrstvo je operacijo označilo za »piratstvo«, Izrael pa vztraja, da je pomorska blokada Gaze zakonit varnostni ukrep zaradi vojne s Hamasom.