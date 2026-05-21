Kot smo napovedali: levičarski nevladniki vložili na ustavno sodišče zahtevo po razveljavitvi volitev – Čeferin jim obljublja precej velike možnosti za uspeh

Piše: G. B.

Kot smo napovedali, se je tudi zgodilo: na ustavno sodišče je prišla zahteva tridesetih podpisnikov, ki “skozi vrstice” zahtevajo, da na podlagi afere Black Cube, torej domnevnega vmešavanja iz tujine, ustavno sodišče razveljavi izid volitev.

Skupina tridesetih vidnih državljanov na čelu z Dušanom Kebrom se je zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev odločila za pritožbo na ustavno sodišče. Razloge bodo predstavili na dopoldanski novinarski konferenci. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve pa bo ločeno pritožbo vložil tudi Darko Nikolovski .

Glasbenika in režiserja Nikolovskega, ki je marca kandidiral za poslanca na listi Svobode, pri vložitvi ustavne pritožbe podpirajo tudi v tej stranki. Kot so pojasnili za STA, pa stranka ni vlagatelj pritožbe.

Na čelu skupine tridesetih sopodpisnikov prve ustavne pritožbe pa je Dušan Keber, sicer nekdanji minister za zdravje, zadnja leta pa aktiven v različnih državljanskih ali nevladnih iniciativah, seveda levičarskih.

Med podpisniki vložene pritožbe so poleg Kebra še Sanja Fidler, Vesna Vuk Godina, Spomenka Hribar, Matjaž Hanžek, Hajdeja Iglič, Polona Jamnik, Janez Jančar, Bogomir Kovač, Tamara Lah, Bojana Leskovar, Leon Magdalenc, Svetlana Makarovič, Janez Markeš, Vlado Miheljak, Vinko Möderndorfer, Boris A. Novak, Dragan Petrovec, Dušan Plut, Božo Repe, Rudi Rizman, Blaž Rozman, Renata Salecl, Svetlana Slapšak, Slavko Splichal, Darko Štrajn, Matej Šurc, Niko Toš, Boris Vezjak, Slavoj Žižek. Skratka, pravi “jagodni izbor” levičarjev.

Zadnji del volilne kampanje pred marčnimi parlamentarnimi volitvami je namreč močno zaznamovala anonimna objava na skrivaj posnetih pogovorov z vidnimi Slovenci, ki so jih zvabili na lažne poslovne sestanke. Način, kako je do tega prišlo, je soroden z načinom, ki se ga poslužuje zasebna tuja obveščevalna služba Black Cube, katere predstavniki so se mudili tudi v Sloveniji. Zato je del politike in civilne družbe ocenil, da je prišlo do tujega vpliva na marčne parlamentarne volitve, poroča STA. Toda preiskava korupcije podpisnikov niti najmanj ne zanima.

Kot napovedano: to je tki. “skupina državljanov”, ki danes na @UstavnoSodisce vlaga pritožbo zaradi “kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev”, gre pa za afero Black Cube. Sicer je to znana stara zasedba, ki se ob takšnih ali podobnih priložnosti vedno znova – na… https://t.co/KWyOUprcjC pic.twitter.com/R6VktxJQOc — BojanPožar (@BojanPozar) May 21, 2026

Ob tem se podpisniki seveda sprenevedajo. Na to opozarja tudi dr. Žiga Turk: “A so čisto vsi pozabili, da se zgodilo tako: – vlada je napovedala, da se bo pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu – za večji učinek v javnosti in da obrne pozornost z domačih tem, bi to naredila tik pred volitvami – pojavijo se video prisluhi – vlada glasuje proti pridružitvi tožbi – objave prisluhov se nehajo, čeprav jih je bilo še ene pet napovedanih – Mekina in Kovačeva (prav ta dva) ugotovita, kdo je posnel prisluhe. Tudi: v omenjenih video prisluhih je Janković/10%, v nekih drugih, audio, ki pa da niso vplivali na volitve, pa Bratuškova/2.5M€. To so tri bistvena vprašanja: – ali se preiskuje že razkrito korupcijo? – ali se preiskuje, kaj je na nerazkritih prisluhih s katerimi držijo – verjetno Goloba in Levico? – kako sta Mekina in Kovačeva lahko opravila tako izvrstno detektivsko delo, beri kako je bila Sova uporabljena za sanacijo politične škode?”

Skratka, ustavno sodišče je zdaj na potezi, očitno so možnosti, da se volitve razveljavi, precej velike.