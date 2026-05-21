Štepanjsko naselje enotno proti parkirnemu režimu, podpisa za referendum proti Jankovićevemu prometnemu terorju lahko oddate do 28. maja

Piše: C. R.

V Osnovni šoli Karla Destovnika – Kajuha je v sredo potekal zbor občanov Četrtne skupnosti Golovec, ki ga je na zahtevo prebivalk in prebivalcev Štepanjskega naselja sklical ljubljanski župan Zoran Janković.

Po navedbah iniciative gre za prvi zbor občanov v zgodovini Ljubljane, ki je bil sklican na pobudo prebivalcev zaradi nezadovoljstva z uvedenim parkirnim režimom in dolgoletnega neurejanja parkirne problematike v naselju.

Zbora se je udeležilo okoli 250 prebivalcev. Glasovanje je vodil podžupan Dejan Crnek, navzoči pa so po preverjanju glasovalne pravice odločali o skupno 19 sklepih. Večina predlogov, ki jih je pripravila Iniciativa za Štepanjsko naselje, je bila sprejeta z veliko podporo, medtem ko je bil zavrnjen edini sklep, ki ga je predlagal župan.

Danes v Štepanjskem naselju prvi Zbor krajanov v Ljubljani v 20 letih. Skoraj 300 udeležencev. Odlične konstruktivne razprave krajanov s konkretnimi predlogi. Ljubljana kaže svoj herojski obraz proti Jankovićevi korupciji in terorju. Bravo Štepanjci!!! pic.twitter.com/oUDK7cmKVJ — Primc Ales (@ales_primc) May 20, 2026

V uvodnem nagovoru je Janković zagovarjal uvedeni parkirni režim in poudaril, da števila parkirnih mest ni mogoče bistveno povečati. »Parkirnih mest imamo, kolikor jih imamo,« je dejal. Ob tem je civilno iniciativo pozval, naj umakne pobudo za vseljubljanski referendum o parkiranju. »To bo moj predlog sklepa, da civilna iniciativa prekliče vlogo za referendum,« je dejal župan. Predlog je bil na glasovanju zavrnjen.

Predstavniki Iniciative za Štepanjsko naselje so medtem opozorili, da parkirna kriza ni nastala čez noč, temveč je posledica dolgoletnih odločitev mestne oblasti. Lucija Žohar je v nagovoru poudarila, da so prebivalci naselja z množično udeležbo pokazali povezanost in enotnost. Spomnila je tudi na obdobje izvajanja parkirnega režima, ko so prebivalci po njenih besedah pozno zvečer tudi po uro iskali prosta parkirna mesta.

»Vsak prihod in odhod od doma, ki bi moral biti prijeten in pozitiven dogodek, se je spremenil v travmo,« je dejala.

Prebivalci so na zboru podprli vrsto zahtev do Mestne občine Ljubljana. Med drugim zahtevajo trajno odpravo plačljivega parkirnega režima, odstranitev potopnih količkov, vračilo izrečenih glob ter prenehanje sodnih postopkov, povezanih s parkirišči v naselju. Podprli so tudi predloge o dodatnih parkiriščih, izboljšanju javnega prometa in ustavitvi nekaterih občinskih projektov, ki po njihovem mnenju dodatno obremenjujejo območje.

Med sprejetimi sklepi sta bila tudi nasprotovanje dodatni gradnji gospodarskih objektov ob Pesarski cesti ter predlog, da se nogometno igrišče znova odpre za uporabo lokalnih družin in otrok.

Posebej odmeven je bil tudi sklep, sprejet med razpravo, po katerem občina ne bi smela preprečevati prostovoljnih delovnih akcij prebivalcev, kot je zarisovanje parkirnih črt in urejanje parkirišč v naselju.

Civilna iniciativa medtem vztraja pri nadaljnjih aktivnostih in pritisku na občino, saj meni, da mestna oblast njihovih opozoril še vedno ni pripravljena resno upoštevati.