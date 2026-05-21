Meša se jim! Policija obiskala slikarja Crnkoviča zaradi objave o Bratuškovi – ki je očitno nedotakljiva

“Kučan/Robijeva/Natašina politična milica je očitno v polnem pogonu”, izpostavlja poslanec SDS Zvonko Černač, potem ko je zaokrožila vest, da so slikarja Darka Crnkoviča na domu obiskali policisti, potem ko je ta na omrežju X objavil zapis, ki se nanaša na razkritje vsebine prisluha v zvezi z infrastrukturno ministrico, ki opravlja tekoče posle, Alenko Bratušek.

Spomnimo. Pred volitvami je zaokrožil izsek pogovora med nekdanjo generalno sekretarko Gibanja Svoboda Vesno Vuković in generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl, ki je vrgel slabo luč na delovanje ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek iz vrst Golobove Svobode. Vukovićeva je namreč na posnetku dejala, da ji je eden od sogovornikov povedal, kje naj bi Bratuškova kradla. “…ej Barbara…ta mi je povedal direkt, kje Alenka krade”. V nadaljevanju je bilo mogoče slišati: “Ja, preko firme, iz Štajerske, v glavnem pa na drugem tiru. V lasti od sorodnika… direktorja direktorata za…”, pri čemer ni bilo mogoče jasno slišati, o direktorju katerega direktorata govori. Nato pa je še mogoče slišati: “2 pa pol milijona evrov dvigne od 2TDK-ja in lej….” Na tem mestu pa se je posnetek pogovora končal.

Bratuškova je vztrajala, da “gre za nedopustne laži”, v zvezi s posnetki pogovorov funkcionarjev Svobode pa je podala tudi kazensko ovadbo zoper neznane storilce. Marsikdo v luči konkretnega razkritja, kot tudi številnih drugih, ki so se pojavili pred volitvami in dali vedeti, da očitno ne živimo v pravni državi, ni skrival razočaranja nad tem, da pristojni organi ne odreagirajo hitro in odločno ter ne preiščejo resnih očitkov korupcije.

A očitno se lahko odreagira hitro, če za to obstaja želja. To je pokazal primer slikarja Darka Crnkoviča, ki je na omrežju X zapisal: “Ne poznam revnega človeka, da bi iz banke dvignil 2,5 milijona €. Poznam pa ministrico Alenko Bratušek, ki je to storila. Ampak ona ni dvignila svoj denar. Ona ga je ukradla in zdaj je njen. V kateri tuji banki je naložen, bo pa izziv za organe pregona!” Kmalu zatem so ga na domu obiskali policisti. “Zaradi te objave me je pravkar na domu obiskala kriminalistična policija”, je namreč sporočil Crnkovič.

Crnkovič pravi, da je policistom povedal, da je to v prisluhih povedala Vesna Vuković in naj njo vprašajo, od kod ji ta podatek. Sam namreč o zadevi ne ve nič. “Mogoče jo zdaj bodo. Prijavo zoper mene je podal Martin Grašič, moral pa bi prijaviti Vesno Vuković…”, je ob tem pristavil. “Bil pa sem zelo presenečen, da o kraji denarja sprašujejo mene,…”, je ravno tako dal vedeti.

Dogajanje je sprožilo odzive

“Neverjetno za jaj imajo vse čas. Vseh se lotijo samo naših ne.”; “no ,da vidite, kolk je svobode govora,!?”; “Lepa…kreativna. Zanimivo je, kako se policija selektivno odziva”, se glasijo primeri komentarjev, ki so se usuli v zvezi z zadevo. Kot že rečeno, pa se je odzval tudi poslanec SDS Zvonko Černač, ki je na omrežju X zapisal: “Kučan/Robijeva/Natašina politična milica je očitno v polnem pogonu. Še pred formalno ustanovitvijo novega organa za pregon korupcije, je vse jasno: ne moreš s studenčnico zbistriti blatne kloake. Odplakniti je treba: #NPU, #SDT, #KPK, #UPPD…in dati moč ZDRAVI PAMETI.”