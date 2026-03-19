(PISMO BRALCA) Resnica o “Črni kocki”

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Izjava državnega sekretarja Vojka Volka ni razjasnila ničesar – nasprotno, še dodatno je razkrila, da za odmevno zgodbo stojijo predvsem domneve, namigi in politična interpretacija brez enega samega konkretnega dokaza. Govoril je o obiskih pripadnikov Black Cube, a ni znal povedati, s kom so se srečevali, kaj so počeli ali zakaj naj bi bili sploh sporni. Kljub temu je brez podlage namignil, da naj bi bili naročniki iz Slovenije – tipičen primer obtoževanja brez dokazov.

Nedoslednosti so očitne in jih ni mogoče spregledati. SOVA je sprva priznala, da oseb sploh ni operativno spremljala, kasnejše izjave pa skušajo ustvariti vtis resnega varnostnega dogajanja. Datumi obiskov se med izjavami politikov, medijev in anonimnih virov ne ujemajo. Ključna vprašanja – s kom so se srečevali ob drugih obiskih, kaj so dejansko počeli – ostajajo brez odgovorov, kot da sploh niso pomembna.

Še bolj problematična je časovnica dogodkov. Informacije se najprej “pojavijo” v mediju, nato jih pograbi politično aktivna nevladna organizacija z odmevno tiskovno konferenco, na koncu pa jih z nejasnimi formulacijami potrdi še predstavnik vlade. Takšno zaporedje ne deluje kot naključje, temveč kot usklajena operacija, kjer se zgodba gradi korak za korakom – od medijskega lansiranja do politične potrditve.

Celotna zadeva zato vse bolj spominja na zrežiran predvolilni scenarij: ustvariti afero brez trdnih dokazov, jo medijsko napihniti, nato pa z uporabo državnih institucij dati vtis verodostojnosti. Namesto resnih dejstev dobimo insinuacije, moraliziranje in politične tarče. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da se v takšno igro vpleta celo varnostni aparat države, kar odpira resno vprašanje zlorabe institucij za potrebe dnevne politike.

Če je to standard političnega delovanja, potem ne govorimo več o razkrivanju afer, ampak o njihovem ustvarjanju.