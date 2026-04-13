(PISMO BRALCA) Reakcije na Zorana Stevanovića

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Izvolitev Zorana Stevanovića na mesto predsednika Državnega zbora je razgalila večplastno dinamiko slovenske politike: na eni strani njegove očitne politične in retorične sposobnosti, na drugi pa izrazito čustveno, mestoma celo besno, reakcijo dela levega političnega pola, ki jo dodatno zaznamuje tudi občutna nelagodnost glede prihodnjega političnega razvoja.

Stevanović se je ob nastopu pokazal kot suveren in prepričljiv govornik. Njegov govor ni bil zgolj protokolaren, temveč vsebinsko jasen in usmerjen v poudarjanje odgovornosti, vključevanja ter služenja državljanom. Takšna drža kaže na politično zrelost in sposobnost preseganja klasičnih delitev, hkrati pa njegova izvolitev potrjuje tudi določeno mero politične spretnosti v razdrobljenem parlamentarnem prostoru mu je uspelo doseči potrebno podporo, kar samo po sebi priča o učinkovitem političnem manevriranju.

V ostrem kontrastu s tem pa so bili odzivi leve strani parlamenta zaznamovani z vidno jezo, razočaranjem in politično frustracijo. Namesto umirjenega sprejema demokratičnega izida so prevladovali ostri odzivi, zgražanje in delegitimizacija izbire, kar daje vtis težav pri sprejemanju politične realnosti, ki ni po njihovih pričakovanjih. Takšno vedenje dodatno poglablja vtis razhajanja med deklarativnim zagovarjanjem dialoga in dejanskim političnim ravnanjem.

K temu je mogoče dodati še pomembno dimenzijo, zaznavno bojazen dela levega političnega prostora pred morebitnimi prihodnjimi preiskovalnimi in kazenskimi postopki. Spremembe v razmerjih moči pogosto odpirajo vprašanja politične in tudi pravne odgovornosti za pretekla ravnanja, kar lahko prispeva k še bolj napetim in obrambnim reakcijam. V tem kontekstu je del ostre retorike mogoče razumeti tudi kot izraz preventivne politične zaščite in strahu pred izgubo vpliva nad institucijami, ki odločajo o teh postopkih.

Dogajanje v parlamentu, od navdušenega odziva na eni strani do zadržanih, mestoma kislih izrazov na drugi, tako ne odraža le ideoloških razlik, temveč tudi globlje politične napetosti in negotovosti glede prihodnosti. Stevanović se v tem okviru kaže kot akter, ki zna izkoristiti politični trenutek in nagovoriti del javnosti, ki se čuti zapostavljenega, medtem ko reakcija njegovih nasprotnikov razkriva širšo krizo samozavesti in strateške usmeritve.

Celotna situacija zato presega zgolj kadrovsko vprašanje in odpira širše vprašanje politične kulture: ali bo slovenska politika sposobna preiti iz faze medsebojnega izključevanja v fazo dejanskega soočanja argumentov, ob hkratnem spoštovanju demokratičnih pravil in institucij.