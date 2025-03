(PISMO BRALCA) Predvajajo le Himno Republike Slovenije

Piše: Stanislav Jesenovec, Zg. Bitnje

Smučarski skoki in poleti so sedaj v ospredju športnega dogajanja. Novi častni občan MO Kranj Vitomir Gros je 2. maja 1992. leta kot poslanec v Skupščini Republike Slovenije dejal: Na simbolni ravni mora biti vsaka država skrajno precizna, ker, če si na simbolni ravni površen, se to posplošuje tudi na siceršnje življenje države, kar pa sicer škodi ugledu in pa uspehu te države.

Imenovani je bil pred odhodom v JLA aktivni kolesar Kolesarskega kluba Odred. Ocenjuje, da imamo sedaj Slovenci tekmovalce, ki lahko tekmujejo z okrog 50 tekmeci svetovnega formata in tudi zmagujejo.

Pri prenašanju športnih dogodkov raznoraznih ravni se komentatorji nikoli ne morejo izjasniti, katero himno bodo zaigrali zmagovalcu v čast. Nazivno prevladuje Zdravljica, čeprav jo izvedejo z glasbili kot skladbo Stanka Premrla, ki je umrl pred 60. leti, točneje 14. marca 1965. Nikjer nisem zasledil spominske vesti o tem. Zelo pogosto tudi pravijo naša himna. Nisem vedel, da imajo RTV Slovenija, pa tudi Radio Ognjišče in še katero občilo svoje himne. A, vedno zavrtijo himno Republike Slovenije. V primeru podelitve kristalnega globusa Niki Prevc, so jo v Lahtiju, pozoren sem bil kot dolgoletni radijski človek, najbrž zavrteli na 33 namesto na 45 obratov. Tako se je slišalo.

Torej, poročevalci, za splošno dobro, smejo omenjati, navajati, napovedovati le himno Republike Slovenije. Slovenska (narodna) himna je Naprej zastava Slave Davorina in Simona Jenka, ki je tudi himna Slovenske vojske.