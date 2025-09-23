(PISMO BRALCA) Posvetitev kapelice na Brezjah

Piše: Janez Velušček

Določeni mediji so precej pozornosti namenili tako imenovani posvetitvi kapelice na Brezjah za otroke z rakom.

Glede poročanja o posvetitvi je potrebno nekaj pojasnil o izobrazbi novinarjev:

a) Obred posvetitve je po moji vednosti pridržan škofom. Udeležil sem se že nekaj posvetitev cerkva, kapel in oltarjev in vedno je bil posvečevalec škof. b) Cerkev na Brezjah in kapela v sklopu cerkve je bila posvečena 7. oktobra 1900, posvetil jo je škof Jakob Missia. Novi oltar v kapeli Marije Pomagaj pa je posvetil nadškof Anton Vovk, to je tisti škof, ki so ga sovražniki katoličanov v Novem mestu leta 1952 zažgali na železniški postaji v Novem mestu. c) Kolikor mi je znano, sledi nova posvetitev samo v primeru hude oskrumbe cerkve, kapele, d) Nisem zasledil poročil s strani civilnih in ne cerkvenih medijev, da je bila kapela Marije

Pomagaj na Brezjah oskrunjena. e) Mediji niso poročali, da bi bil ob “posvetitvi kapelice” navzoč kateri od slovenskih škofov. f) V cerkvah in kapelah so večinoma podobe ali kipi svetnikov, doslej plišastih kužkom še nisem g) Naslovi o tem dogajanju so bili bombastični: “Posvetitev”. V nadaljevanju pa je bilo zaznati, da je šlo za blagoslov vitrine in ne kapelice. Določen minister je izjavil o zapisu nekega poslanca, da je “dno od dna”. Bi lahko tako poimenovali tudi tozadevno novinarsko poročanje? h) Oglasil se je tudi evropski poslanec Marjan Šarec, ki je govoril o “posvetitvi”. O njem je znano, da je bil svoj čas bralec beril pri mašah v župniji Šmarca. Če je še ali ne, mi ni znano. Vendar pa, ker se je s tem javno hvalil, upravičeno pričakujem, da bi lahko vedel in razlikoval, kaj je “posvetitev” in kaj ni.

In naslednje:

a) Znano je, da je bil predsednik vlade Robert Golob dne 17. decembra 2022 pri papežu

Frančišku. Spremljala ga je tudi njegova partnerka Tina Gaber. b) Ni človeka brez vere. Katoličani, oziroma vsi kristjani, verujemo v Boga, muslimani v Alaha…Tudi tisti, ki izjavljajo, da so neverni, verujejo, da so neverni.

c) Ne vem, ali pripadata predsednik vlade in njegova partnerka, oziroma žena po civilnem zakonu od srede septembra 2025 dalje, kateri od registriranih veroizpovedi v Sloveniji. d) Ne poznam razloga, zakaj sta se predsednik vlade in njegova gospa odločila, da prideta na Brezje:

– iz simpatije oziroma izraza sočutja do otrok obolelih z rakom,

– zaradi iskanja stika z Bogom,

-iskanja pozornosti in iskanja volivcev katoličanov…?

e) Znano je, da se predsednik vlade in takratna njegova partnerka doslej nista nikoli udeležila

svete maše ob Dnevu državnosti ali Dnevu samostojnosti v ljubljanski stolnici. Kakor sem zaznal iz poročil medijev, je bil predsednik vlade vedno povabljen. Z neudeležbo po mojem videnju ni dal pozitivnega klika članom diplomatskega zbora, ki so se svete maše udeležili, prav tako ne državljanom, ki smo katoličani. f) Trnovčani, farani, vedo povedati, da še niso videli sedanjega predsednika vlade v trnovski farni cerkvi, četudi jo ima pred nosom.

Sam kar redno grem k sveti maši ob nedeljah in praznikih. In zapomnil sem si kakšen stavek ali priliko iz evangelija: a) Priliko o dveh možeh – farizeju in cestninarju-, ki sta šla molit v tempelj. Eden je šel domov opravičen, drugi pa ne. b) “Bojte se tistih, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi”.

Po molitvi Iz medijev izhaja, da je slike dogajanja z Brezij objavil predsednik vlade. Z njima je na sliki frančiškan p. dr. Robert Bahčič. Imenovani gospod je izobražen, saj je doktor. Se je zavedal občutljivosti dogodka “posvetitve” oziroma blagoslova vitrine s plišastim kužkom, ali pa je bil klečeplazno naiven?

Iz evangelija sem si zapomnil tudi stavek: “Nisem prišel klicat pravičnih ampak grešnike!”

Vsekakor bodo čas, ravnanja in dejanja pokazatelj ozadja in namena udeležbe predsednika vlade pri maši na Brezjah. Ali Bom pozitivno presenečen – ne vem.