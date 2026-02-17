Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

Ta odziv je bil bliskovit, kljub dolgemu in kompleksnemu vprašanju mi je Chat v dveh sekundah podal odgovor, bolje ugovor mojim kritikam relativnosti. Gre predvsem za temeljno vprašanje: ali snovne stvari lahko presegajo hitrost c? V primeru preseganja se namreč informacija lahko prenaša hitreje od c in struktura prostor-časa in s tem tudi geometrija Minkowskega se porušita. Celotna zgradba neke fizike se poruši!

Vendar, narava sama (gibanja v vesolju) na vsakem koraku daje vedeti, da c ni omejitev hitrosti. Ta omejitev je proti zdravi pameti. Vzemimo samo npr. dve telesi, ki se eno proti drugemu (glede na nas, ki opazujemo) gibljeta s hitrostjo 0.8c. Njuni relativni hitrosti se seštejeta, in dobimo relativno hitrost 1.8c! Da ne pridemo do tega presežka, je bilo treba iznajti relativistično seštevanje hitrosti po enačbi u;= u plus v/1plus uv/c2 (u in v sta hitrosti obeh teles), in če seštevamo po tej enačbi, res ne moremo preseči c . Vendar, narava ne ve za našo enačbo, in ona prav nič ne vpliva na gibanje, srečevanje teles in njihove relativne hitrosti.

Ugovor, ki se nanaša na kroženje okrog črne luknje: Chat pove, da Newtonova mehanika tu velja le do neke meje, pod to mejo (bliže črni luknji) ne velja več, ker tu orbite niso stabilne in velja splošna relativnost, torej ne moremo več računati hitrosti kroženja po formuli v= (&M/r) ½. Ta ugovor se mi zdi dokaj za lase privlečen: ali moremo MI določiti to mejo?? Vedeti, kaj se v resnici dogaja okrog črnih lukenj, mi, ki smo npr. tisoč svetlobnih let daleč od njih!? Pa tudi sicer je splošna relativnost, ki si razlaga gravitacijo z ukrivljenostjo prostor-časa, dokaj vprašljiva. In hitrosti, večjih od c , tudi zaradi te teorije ne sme biti, z večjimi bi bila namreč ona porušena.

In Chat je nadalje navedel nekaj empiričnih potrditev za pravilnost relativnosti, ki pa se mi zdijo maloštevilne in na majavih nogah. Obstaja pa empirična potrditev obstoja nad-svetlobnega gibanja: naši močni teleskopi so opazili takšne objekte, a fiziki o tem molčijo, sami od sebe ali pa v to prisiljeni.

Moji zaključki

Dobro se prepozna, kako deluje UI: ona brska po spletu, išče podatke, jih povezuje in kombinira, in Chat je programiran tudi tako, da iz tega tvori stavke, boljše kot marsikateri človek, s tem oponaša človeško misel, dobimo občutek, da kontaktiramo z mislečo stvarjo. A to je zgolj privid, v ozadju tega je namreč še vedno človek, stroj je povsem odvisen od podatkov in dejstev, ki so vsi delo človeka, torej naravne inteligence. Dobro se pa vidi neka prednost pred delovanjem človeških možganov: hitrost iskanja podatkov, količina podatkov, bliskovita obdelava podatkov. In kar se tiče relativnosti, je imel Chat na spletu na razpolago res veliko podatkov, a iz odgovora je dobro razvidno, da gre vseeno za stroj, ki pa ne more razmišljati, ni avtonomnega, samo-kritičnega mišljenja. Nima lastne kreativnosti, le obdeluje tisto, kar je skreiral človek.

Sploh bi tu rad opozoril na teorije, datotek o njih jih je ogromno na internetu, zlasti na najnovejšo, ki hoče biti »enotna teorija polja«, na teorijo strun. Ona je nekaj pobrala od splošne relativnosti (višje dimenzije), nekaj pa od kvantne teorije (delci), in hoče pojasniti celo nastanek in lastnosti vseh elementarnih delcev. Sicer je vsaka teorija zgolj model (kar mi je povedal tudi Chat), ne pa neka večna resnica. Fiziki danes to dobro vedo, a večina ljudi ne loči med teorijo in stvarnostjo (naravo) kot takšno. In ravno ob tem bi rad opozoril na neko nevarnost: teorije ponujajo neko podobo sveta, ki množice zavaja v ateizem. Ta (moderna) znanost si namreč VSE zna (pravilno!) razlagati brez Boga! In prepričan sem, da so s tem namenom tudi dane na internet: da množice hranijo z racionalizmom, ki vodi v ateizem – to ni brez povezave s poplavo pornografije na njem. Poganstvo namreč pospešuje tudi razvrat. Zato v ozadju vidim globaliste, ki na ta način delajo na razgradnji tradicionalne družine in odpravi krščanstva – temeljev kulture Zahoda.

In kakšen je v resnici odnos med naravo in teorijami o njej? Koliko resnice one vsebujejo? Tu bom uporabil resnice knjig RŽVB, kjer sam Bog kot Stvarnik narave razkrije resnico o znanosti moderne dobe: »Lažne teorije in razlage so za vas strupena hrana. Ne hodite pit vode človeških teorij, ki izvirajo iz racionalizma. Lažna modrost (moderna znanost) je moje stvarstvo pripeljala v satanove mreže in moja jagnjeta spremenila v brezbožneže, razvratneže. V vaših dneh satan prihaja z orožjem racionalizma (s to znanostjo, ki jo gradijo teorije)«.

Iz teh besed neizpodbitno sledi, da v teorijah, kot sta relativnost in teorija strun, ni resnice – o tem, kar hočeta pojasniti, tu pa gre predvsem za resnico o polju (gravitacijskem, električnem…). Jezus v RŽVB naroča, naj »namesto vode teorij okušamo vino njegovega nauka«. Ali morda to pomeni tudi, da se znanost o polju skriva v njem, le poiskati jo moramo?